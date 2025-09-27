Calendario Economico
Indice dei Prezzi al Consumo Sudafrica (IPC) m/m (South Africa Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Basso
|-0.1%
|0.5%
|
0.9%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-0.1%
|
-0.1%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indice dei prezzi al consumo (IPC) m/m riflette una variazione del valore di beni e servizi in Sudafrica nel mese in un dato mese rispetto al precedente. L'IPC riflette le variazioni dei prezzi dal punto di vista delle famiglie, vale a di vista dei consumatori finali di beni e servizi.
L'indice è calcolato come variazione del valore di beni e servizi inclusi in un paniere fisso di consumo. I beni e i servizi rappresentativi della spesa delle famiglie sono inclusi nel paniere dei consumatori. Il carrello viene rivisto di volta in volta. Attualmente comprende 12 categorie di beni e servizi, come cibo e bevande, vestiti, elettrodomestici, trasporti e servizi educativi, tra gli altri. Ai beni e ai servizi vengono dati pesi diversi, che riflettono le relative quote di spesa nella spesa per consumi finali. I pesi vengono regolati ogni 4-5 anni.
L'Indice dei Prezzi al Consumo è uno degli indicatori chiave per misurare l'inflazione. Una lettura superiore al previsto è considerata positiva per le quotazioni ZAR, mentre le letture inferiori sono considerate negative.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo Sudafrica (IPC) m/m (South Africa Consumer Price Index (CPI) m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
