Indice dei Prezzi al Consumo Sudafrica (IPC) m/m (South Africa Consumer Price Index (CPI) m/m)

Paese:
Sud Africa
ZAR, Rand sudafricano
Sorgente:
Statistiche Sudafrica (Statistics South Africa)
Settore
Prezzi
Basso -0.1% 0.5%
0.9%
0.9%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-0.1%
-0.1%
Precedente
-0.1%
-0.1%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Precedente
L'indice dei prezzi al consumo (IPC) m/m riflette una variazione del valore di beni e servizi in Sudafrica nel mese in un dato mese rispetto al precedente. L'IPC riflette le variazioni dei prezzi dal punto di vista delle famiglie, vale a di vista dei consumatori finali di beni e servizi.

L'indice è calcolato come variazione del valore di beni e servizi inclusi in un paniere fisso di consumo. I beni e i servizi rappresentativi della spesa delle famiglie sono inclusi nel paniere dei consumatori. Il carrello viene rivisto di volta in volta. Attualmente comprende 12 categorie di beni e servizi, come cibo e bevande, vestiti, elettrodomestici, trasporti e servizi educativi, tra gli altri. Ai beni e ai servizi vengono dati pesi diversi, che riflettono le relative quote di spesa nella spesa per consumi finali. I pesi vengono regolati ogni 4-5 anni.

L'Indice dei Prezzi al Consumo è uno degli indicatori chiave per misurare l'inflazione. Una lettura superiore al previsto è considerata positiva per le quotazioni ZAR, mentre le letture inferiori sono considerate negative.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo Sudafrica (IPC) m/m (South Africa Consumer Price Index (CPI) m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-0.1%
0.5%
0.9%
lug 2025
0.9%
0.8%
0.3%
giu 2025
0.3%
-0.4%
0.2%
mag 2025
0.2%
0.3%
0.3%
apr 2025
0.3%
0.5%
0.4%
mar 2025
0.4%
1.0%
0.9%
feb 2025
0.9%
0.7%
0.3%
gen 2025
0.3%
0.9%
1.0%
dic 2024
1.0%
0.0%
0.0%
nov 2024
0.0%
-1.1%
-0.1%
ott 2024
-0.1%
0.3%
0.1%
set 2024
0.1%
0.1%
ago 2024
0.1%
0.4%
lug 2024
0.4%
0.1%
giu 2024
0.1%
0.2%
mag 2024
0.2%
0.3%
apr 2024
0.3%
0.4%
0.8%
mar 2024
0.8%
1.3%
1.0%
feb 2024
1.0%
1.0%
0.1%
gen 2024
0.1%
-0.5%
0.0%
dic 2023
0.0%
0.4%
-0.1%
nov 2023
-0.1%
0.2%
0.9%
ott 2023
0.9%
1.0%
0.6%
set 2023
0.6%
0.0%
0.3%
ago 2023
0.3%
0.1%
0.9%
lug 2023
0.9%
1.0%
0.2%
giu 2023
0.2%
0.8%
0.2%
mag 2023
0.2%
0.3%
0.4%
apr 2023
0.4%
0.6%
1.0%
mar 2023
1.0%
1.4%
0.7%
feb 2023
0.7%
0.2%
-0.1%
gen 2023
-0.1%
0.2%
0.4%
dic 2022
0.4%
0.5%
0.3%
nov 2022
0.3%
0.7%
0.4%
ott 2022
0.4%
0.3%
0.1%
set 2022
0.1%
0.1%
0.2%
ago 2022
0.2%
0.8%
1.5%
lug 2022
1.5%
0.9%
1.1%
giu 2022
1.1%
0.3%
0.7%
mag 2022
0.7%
0.0%
0.6%
apr 2022
0.6%
0.4%
1.0%
mar 2022
1.0%
0.6%
0.6%
feb 2022
0.6%
0.5%
0.2%
gen 2022
0.2%
0.2%
0.6%
dic 2021
0.6%
0.2%
0.5%
nov 2021
0.5%
0.4%
0.2%
ott 2021
0.2%
0.2%
0.2%
set 2021
0.2%
0.0%
0.4%
ago 2021
0.4%
0.4%
1.1%
lug 2021
1.1%
0.7%
0.2%
