L'indice dei prezzi al consumo (IPC) m/m riflette una variazione del valore di beni e servizi in Sudafrica nel mese in un dato mese rispetto al precedente. L'IPC riflette le variazioni dei prezzi dal punto di vista delle famiglie, vale a di vista dei consumatori finali di beni e servizi.

L'indice è calcolato come variazione del valore di beni e servizi inclusi in un paniere fisso di consumo. I beni e i servizi rappresentativi della spesa delle famiglie sono inclusi nel paniere dei consumatori. Il carrello viene rivisto di volta in volta. Attualmente comprende 12 categorie di beni e servizi, come cibo e bevande, vestiti, elettrodomestici, trasporti e servizi educativi, tra gli altri. Ai beni e ai servizi vengono dati pesi diversi, che riflettono le relative quote di spesa nella spesa per consumi finali. I pesi vengono regolati ogni 4-5 anni.

L'Indice dei Prezzi al Consumo è uno degli indicatori chiave per misurare l'inflazione. Una lettura superiore al previsto è considerata positiva per le quotazioni ZAR, mentre le letture inferiori sono considerate negative.

Ultimi valori: