Calendario Economico
Indice dei Prezzi al Consumo Giappone (CPI) escl. Alimentari ed Energia a/a (Japan Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)
|Medio
|3.3%
|3.5%
|
3.4%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|3.3%
|
3.3%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'IPC escluso Alimenti ed Energia a/a riflette le variazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati dalle famiglie in Giappone. L'indice stima la variazione dei prezzi nel mese in questione rispetto al mese precedente dal punto di vista del consumatore. Il calcolo include beni e servizi che caratterizzano la spesa delle famiglie, ma non include le tasse o i premi di assicurazione sociale. I prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia sono stati esclusi dall'indice a causa dell'elevata volatilità.
Questo indice viene utilizzato per misurare l'inflazione e lo sviluppo economico nel paese.
La crescita che supera le aspettative è vista come un vantaggio per lo yen giapponese. L'IPC è una misura della serie temporale delle fluttuazioni dei prezzi, compresi i prezzi di beni e servizi acquistati dalle famiglie a livello nazionale. In altre parole, la struttura dei consumi della famiglia è fissata a un valore fisso e l'indicatore riflette le variazioni della spesa per i consumi fissi, che sono collegate alle fluttuazioni dei prezzi.
Il peso di ciascuna voce utilizzata nel calcolo dell'indice si basa sui risultati dell'indagine sulle famiglie condotta dal Ministero degli Affari Interni e dell'Ufficio di Statistica. I prezzi degli articoli sono i prezzi al dettaglio rilevati dall'Indagine sui Prezzi al Dettaglio condotta dall'Ufficio di Statistica. I risultati sono utilizzati come base per varie misure economiche e revisioni delle pensioni.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo Giappone (CPI) escl. Alimentari ed Energia a/a (Japan Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
