L'IPC Core a/a riflette le variazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati dalle famiglie in Giappone. L'indice stima le variazioni di prezzo dal punto di vista del consumatore, nel mese dato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo include beni e servizi che caratterizzano la spesa delle famiglie, non include tasse e prestazioni sociali. I prezzi dei prodotti alimentari sono esclusi dall'indice a causa della loro elevata volatilità.

Questo indice viene utilizzato per misurare l'inflazione e lo sviluppo economico nel paese. Il National Core Consumer Price Index (CPI) è un indicatore che misura le fluttuazioni dei prezzi di beni e servizi, esclusi alimenti ed energia.

L'IPC misura le fluttuazioni dei prezzi dal punto di vista del consumatore. La crescita che supera le aspettative è vista come un vantaggio per lo yen giapponese.

La BoJ di solito presta maggiore attenzione ai dati sull'inflazione core. L'indice è un modo importante per misurare i cambiamenti nelle tendenze di acquisto e l'inflazione in Giappone. Negli ultimi anni, il consumo è stato lento in Giappone e l'aumento dell'imposta sui consumi dovrebbe ridurre ulteriormente i consumi in futuro.

Ultimi valori: