Calendario Economico
Investimenti Diretti Esteri Cina da Inizio Anno a/a (China Foreign Direct Investment Year to Date y/y)
|Basso
|-13.4%
|
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-8.4%
|
-13.4%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indicatore Investimenti Diretti dall’Estero da inizio anno a/a riflette una variazione degli investimenti esteri effettuati nell'economia cinese dall'inizio dell'anno in corso, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I dati sono rilasciati dal Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese.
La Cina è una delle principali economie del mondo, che attrae investimenti stranieri. Attualmente, c'è una tendenza per gli investitori a passare da industrie ad alta intensità di lavoro a industrie di servizi e high-tech. Riconoscendo l'importanza degli investimenti esteri, il governo cinese sta attuando riforme per semplificare le procedure, aumentare la trasparenza e proteggere gli investitori.
L'economia cinese attrae investimenti da oltre 200 paesi. La maggior parte di tutti gli investitori stranieri nell'economia cinese sono di etnia cinese che vivono all'estero.
La dinamica degli investimenti diretti riflette l'attrattiva dell'economia del Paese. La crescita degli investimenti è un fattore favorevole per lo sviluppo dell'economia e può essere vista come positiva per le quotazioni dello yuan cinese.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Investimenti Diretti Esteri Cina da Inizio Anno a/a (China Foreign Direct Investment Year to Date y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
