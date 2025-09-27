CalendarioSezioni

Investimenti Diretti Esteri Cina da Inizio Anno a/a (China Foreign Direct Investment Year to Date y/y)

Paese:
Cina
CNY, Yuan cinese
Sorgente:
Ministero del Commercio (Ministry of Commerce)
Settore
Denaro
Basso -13.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-8.4%
-13.4%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indicatore Investimenti Diretti dall’Estero da inizio anno a/a riflette una variazione degli investimenti esteri effettuati nell'economia cinese dall'inizio dell'anno in corso, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I dati sono rilasciati dal Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese.

La Cina è una delle principali economie del mondo, che attrae investimenti stranieri. Attualmente, c'è una tendenza per gli investitori a passare da industrie ad alta intensità di lavoro a industrie di servizi e high-tech. Riconoscendo l'importanza degli investimenti esteri, il governo cinese sta attuando riforme per semplificare le procedure, aumentare la trasparenza e proteggere gli investitori.

L'economia cinese attrae investimenti da oltre 200 paesi. La maggior parte di tutti gli investitori stranieri nell'economia cinese sono di etnia cinese che vivono all'estero.

La dinamica degli investimenti diretti riflette l'attrattiva dell'economia del Paese. La crescita degli investimenti è un fattore favorevole per lo sviluppo dell'economia e può essere vista come positiva per le quotazioni dello yuan cinese.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Investimenti Diretti Esteri Cina da Inizio Anno a/a (China Foreign Direct Investment Year to Date y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
-13.4%
giu 2025
N/D
-7.2%
-13.2%
mag 2025
-13.2%
-5.2%
-10.9%
apr 2025
-10.9%
-8.2%
-10.8%
mar 2025
-10.8%
-21.8%
-20.4%
feb 2025
-20.4%
-11.3%
-13.4%
gen 2025
-13.4%
-27.9%
-27.1%
dic 2024
-27.1%
-26.8%
-27.9%
nov 2024
-27.9%
-28.7%
-29.8%
ott 2024
-29.8%
-30.8%
-30.4%
set 2024
-30.4%
-29.6%
-31.5%
ago 2024
-31.5%
-29.3%
-29.6%
lug 2024
-29.6%
-31.8%
-29.1%
giu 2024
-29.1%
-16.9%
-28.2%
mag 2024
-28.2%
-12.8%
-27.9%
apr 2024
-27.9%
-9.4%
-26.1%
mar 2024
-26.1%
-4.0%
-19.9%
feb 2024
-19.9%
-0.1%
-11.7%
gen 2024
-11.7%
-8.0%
dic 2023
-8.0%
15.7%
-10.0%
nov 2023
-10.0%
-2.8%
-9.4%
ott 2023
-9.4%
-8.4%
set 2023
-8.4%
-5.1%
ago 2023
-5.1%
-0.1%
-4.0%
lug 2023
-4.0%
2.0%
3.8%
giu 2023
3.8%
4.3%
0.1%
mag 2023
0.1%
6.7%
8.5%
apr 2023
8.5%
5.5%
4.9%
mar 2023
4.9%
6.2%
6.1%
feb 2023
6.1%
6.3%
6.3%
gen 2023
6.3%
8.1%
6.3%
dic 2022
6.3%
12.2%
9.9%
nov 2022
9.9%
15.1%
14.4%
ott 2022
14.4%
16.2%
15.6%
set 2022
15.6%
17.1%
16.4%
ago 2022
16.4%
17.6%
17.3%
lug 2022
17.3%
17.6%
17.4%
giu 2022
17.4%
19.2%
17.3%
mag 2022
17.3%
23.6%
20.5%
apr 2022
20.5%
32.9%
25.6%
mar 2022
25.6%
50.9%
37.9%
feb 2022
37.9%
2.8%
11.6%
gen 2022
11.6%
6.0%
14.9%
dic 2021
14.9%
14.0%
15.9%
nov 2021
15.9%
23.3%
17.8%
ott 2021
17.8%
27.1%
19.6%
set 2021
19.6%
26.3%
22.3%
ago 2021
22.3%
17.6%
25.5%
lug 2021
25.5%
16.7%
28.7%
giu 2021
28.7%
34.5%
35.4%
1234
