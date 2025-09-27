Calendario Economico
EIA Stati Uniti Cambiamento nello stoccaggio del gas naturale (EIA United States Natural Gas Storage Change)
|Basso
|75 B
|98 B
|
90 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|64 B
|
75 B
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indice di variazione dello stoccaggio del gas naturale dell'Energy Information Administration (VIA) riflette una variazione settimanale dei volumi di gas disponibili negli impianti di stoccaggio sotterranei. L'indicatore dimostra se nell'ultima settimana, negli Stati Uniti, vi è stata una prevalenza di prelievi o di iniezioni. Le letture consentono di misurare la domanda di gas naturale.
L’ Energy Information Administration statunitense calcola e pubblica l'indicatore in un rapporto separato. Riflette una stima settimanale del volume di gas naturale immagazzinato negli impianti di stoccaggio di 48 Stati degli Stati Uniti, suddivisi in 5 regioni geografiche. Per mantenere la pertinenza dell'indagine ed evitare distorsioni del quadro generale, gli operatori sono tenuti a segnalare eventuali cambiamenti tecnologici ed economici che possono avere un forte effetto una tantum sulle scorte di gas naturale.
Il calcolo si basa su un'indagine degli operatori di stoccaggio sotterranei. Il gas può essere immagazzinato in giacimenti, in ex giacimenti di petrolio e gas, acquiferi e caverne. Gli intervistati forniscono una valutazione del volume totale delle scorte di gas, nonché delle variazioni delle scorte di gas nell'ultima settimana se superano i 500 milioni di piedi cubi (14 milioni di metri cubi).
Una diminuzione dello stoccaggio di gas naturale indica la crescita del consumo e della domanda di gas. Ciò può avere un effetto a breve termine sul prezzo del gas.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"EIA Stati Uniti Cambiamento nello stoccaggio del gas naturale (EIA United States Natural Gas Storage Change)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
