CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

EIA Stati Uniti Cambiamento nello stoccaggio del gas naturale (EIA United States Natural Gas Storage Change)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
STATI UNITI Energy Information Administration (U.S. Energy Information Administration)
Settore
Azienda
Basso 75 B 98 B
90 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
64 B
75 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'indice di variazione dello stoccaggio del gas naturale dell'Energy Information Administration (VIA) riflette una variazione settimanale dei volumi di gas disponibili negli impianti di stoccaggio sotterranei. L'indicatore dimostra se nell'ultima settimana, negli Stati Uniti, vi è stata una prevalenza di prelievi o di iniezioni. Le letture consentono di misurare la domanda di gas naturale.

L’ Energy Information Administration statunitense calcola e pubblica l'indicatore in un rapporto separato. Riflette una stima settimanale del volume di gas naturale immagazzinato negli impianti di stoccaggio di 48 Stati degli Stati Uniti, suddivisi in 5 regioni geografiche. Per mantenere la pertinenza dell'indagine ed evitare distorsioni del quadro generale, gli operatori sono tenuti a segnalare eventuali cambiamenti tecnologici ed economici che possono avere un forte effetto una tantum sulle scorte di gas naturale.

Il calcolo si basa su un'indagine degli operatori di stoccaggio sotterranei. Il gas può essere immagazzinato in giacimenti, in ex giacimenti di petrolio e gas, acquiferi e caverne. Gli intervistati forniscono una valutazione del volume totale delle scorte di gas, nonché delle variazioni delle scorte di gas nell'ultima settimana se superano i 500 milioni di piedi cubi (14 milioni di metri cubi).

Una diminuzione dello stoccaggio di gas naturale indica la crescita del consumo e della domanda di gas. Ciò può avere un effetto a breve termine sul prezzo del gas.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"EIA Stati Uniti Cambiamento nello stoccaggio del gas naturale (EIA United States Natural Gas Storage Change)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
19 set 2025
75 B
98 B
90 B
12 set 2025
90 B
121 B
71 B
5 set 2025
71 B
34 B
55 B
29 ago 2025
55 B
5 B
18 B
22 ago 2025
18 B
-16 B
13 B
15 ago 2025
13 B
7 B
56 B
8 ago 2025
56 B
-5 B
7 B
1 ago 2025
7 B
22 B
48 B
25 lug 2025
48 B
2 B
23 B
18 lug 2025
23 B
20 B
46 B
11 lug 2025
46 B
54 B
53 B
4 lug 2025
53 B
76 B
55 B
27 giu 2025
55 B
96 B
96 B
20 giu 2025
96 B
102 B
95 B
13 giu 2025
95 B
116 B
109 B
6 giu 2025
109 B
106 B
122 B
30 mag 2025
122 B
116 B
101 B
23 mag 2025
101 B
119 B
120 B
16 mag 2025
120 B
110 B
110 B
9 mag 2025
110 B
95 B
104 B
2 mag 2025
104 B
147 B
107 B
25 apr 2025
107 B
181 B
88 B
18 apr 2025
88 B
78 B
16 B
11 apr 2025
16 B
111 B
57 B
4 apr 2025
57 B
-3 B
29 B
28 mar 2025
29 B
14 B
37 B
21 mar 2025
37 B
79 B
9 B
14 mar 2025
9 B
-4 B
-62 B
7 mar 2025
-62 B
-21 B
-80 B
28 feb 2025
-80 B
-302 B
-261 B
21 feb 2025
-261 B
-216 B
-196 B
14 feb 2025
-196 B
-89 B
-100 B
7 feb 2025
-100 B
-53 B
-174 B
31 gen 2025
-174 B
-298 B
-321 B
24 gen 2025
-321 B
-246 B
-223 B
17 gen 2025
-223 B
-234 B
-258 B
10 gen 2025
-258 B
-29 B
-40 B
3 gen 2025
-40 B
-93 B
-116 B
27 dic 2024
-116 B
-116 B
-93 B
20 dic 2024
-93 B
-176 B
-125 B
13 dic 2024
-125 B
-195 B
-190 B
6 dic 2024
-190 B
-49 B
-30 B
29 nov 2024
-30 B
-30 B
-2 B
22 nov 2024
-2 B
-3 B
-3 B
15 nov 2024
-3 B
46 B
42 B
8 nov 2024
42 B
71 B
69 B
1 nov 2024
69 B
82 B
78 B
25 ott 2024
78 B
79 B
80 B
18 ott 2024
80 B
75 B
76 B
11 ott 2024
76 B
68 B
82 B
12345678...18
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento