Il Chicago Fed National Activity Index fornisce una valutazione mensile dell'attività economica complessiva e della pressione inflazionistica negli Stati Uniti. È calcolato come un indice composito medio ponderato che combina 85 indicatori separati dell'economia nazionale.

Per il calcolo CFNAI vengono utilizzati indicatori economici delle seguenti quattro categorie principali:

Produzione e reddito (23 serie di dati)

Occupazione, disoccupazione, orario di lavoro (24 serie di dati)

Consumi privati e famiglie (15 serie di dati)

Vendite, ordini e scorte (23 serie di dati)

Queste serie di dati dimostrano vari aspetti dell'attività economica nazionale. Per comodità, tutti i dati sono corretti per l'inflazione.

CFNAI è l'unico indicatore che riflette il movimento combinato di tutti gli 85 indicatori. I singoli pesi dei componenti sono determinati in base al valore storico del contributo di ciascun indicatore al movimento combinato generale dell'indice.

I valori dell'indice sono compresi tra +1 e -1 e il valore medio è 0. Poiché l'attività economica tende a crescere, la deviazione positiva del valore medio indica una tendenza in crescita e un valore negativo indica una tendenza al ribasso.

Gli economisti utilizzano l'indicatore per misurare l'attività economica complessiva nel Paese. Un aumento di tutte le componenti ad eccezione di alcuni degli indicatori del mercato del lavoro (disoccupazione) indica l'espansione dell'economia nazionale. Inoltre, la crescita della produzione, dei salari, della spesa al consumo e di altri indicatori nazionali consente di valutare l'inflazione attuale e a breve termine.

La Fed di Chicago aggiorna mensilmente i dati dell'indice. Pubblica una raccolta di tabelle e grafici, nonché le loro spiegazioni. L'interpretazione dell'indice dipende da come i singoli componenti dell'indice si muovono l'uno rispetto all'altro. In generale, valori CFNAI più elevati hanno un effetto migliore sulle quotazioni in dollari.

Ultimi valori: