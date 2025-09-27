CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Federal Reserve Bank (Fed) of Chicago National Activity Index (Federal Reserve Bank (Fed) of Chicago National Activity Index)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Federal Reserve Bank di Chicago (Federal Reserve Bank of Chicago)
Settore
Azienda
Basso -0.12 0.07
-0.28
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.06
-0.12
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il Chicago Fed National Activity Index fornisce una valutazione mensile dell'attività economica complessiva e della pressione inflazionistica negli Stati Uniti. È calcolato come un indice composito medio ponderato che combina 85 indicatori separati dell'economia nazionale.

Per il calcolo CFNAI vengono utilizzati indicatori economici delle seguenti quattro categorie principali:

  • Produzione e reddito (23 serie di dati)
  • Occupazione, disoccupazione, orario di lavoro (24 serie di dati)
  • Consumi privati e famiglie (15 serie di dati)
  • Vendite, ordini e scorte (23 serie di dati)

Queste serie di dati dimostrano vari aspetti dell'attività economica nazionale. Per comodità, tutti i dati sono corretti per l'inflazione.

CFNAI è l'unico indicatore che riflette il movimento combinato di tutti gli 85 indicatori. I singoli pesi dei componenti sono determinati in base al valore storico del contributo di ciascun indicatore al movimento combinato generale dell'indice.

I valori dell'indice sono compresi tra +1 e -1 e il valore medio è 0. Poiché l'attività economica tende a crescere, la deviazione positiva del valore medio indica una tendenza in crescita e un valore negativo indica una tendenza al ribasso.

Gli economisti utilizzano l'indicatore per misurare l'attività economica complessiva nel Paese. Un aumento di tutte le componenti ad eccezione di alcuni degli indicatori del mercato del lavoro (disoccupazione) indica l'espansione dell'economia nazionale. Inoltre, la crescita della produzione, dei salari, della spesa al consumo e di altri indicatori nazionali consente di valutare l'inflazione attuale e a breve termine.

La Fed di Chicago aggiorna mensilmente i dati dell'indice. Pubblica una raccolta di tabelle e grafici, nonché le loro spiegazioni. L'interpretazione dell'indice dipende da come i singoli componenti dell'indice si muovono l'uno rispetto all'altro. In generale, valori CFNAI più elevati hanno un effetto migliore sulle quotazioni in dollari.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Federal Reserve Bank (Fed) of Chicago National Activity Index (Federal Reserve Bank (Fed) of Chicago National Activity Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-0.12
0.07
-0.28
lug 2025
-0.19
-0.09
-0.18
giu 2025
-0.10
-0.12
-0.16
mag 2025
-0.28
-0.03
-0.36
apr 2025
-0.25
-0.11
0.03
mar 2025
-0.03
0.02
0.24
feb 2025
0.18
0.07
-0.08
gen 2025
-0.03
0.04
0.18
dic 2024
0.15
0.24
-0.01
nov 2024
-0.12
-0.13
-0.50
ott 2024
-0.40
0.00
-0.27
set 2024
-0.28
0.14
-0.01
ago 2024
0.12
-0.12
-0.42
lug 2024
-0.34
-0.05
-0.09
giu 2024
0.05
-0.06
0.23
mag 2024
0.18
-0.09
-0.26
apr 2024
-0.23
0.10
-0.04
mar 2024
0.15
0.09
feb 2024
0.05
-0.54
gen 2024
-0.30
-0.01
0.02
dic 2023
-0.15
-0.11
0.01
nov 2023
0.03
0.02
-0.66
ott 2023
0.02
-0.01
-0.22
set 2023
0.02
-0.03
-0.22
ago 2023
0.12
-0.01
-0.33
lug 2023
-0.32
0.02
-0.28
giu 2023
-0.15
0.03
0.14
mag 2023
-0.15
0.00
0.14
apr 2023
0.07
-0.02
-0.37
mar 2023
-0.19
-0.02
-0.19
feb 2023
-0.19
0.00
0.23
gen 2023
0.23
0.03
-0.46
dic 2022
-0.49
0.04
-0.51
nov 2022
-0.51
-0.01
0.00
ott 2022
-0.05
-0.07
0.17
set 2022
0.10
-0.04
0.10
ago 2022
0.00
0.08
0.29
lug 2022
0.27
0.12
-0.25
giu 2022
-0.19
-0.03
-0.19
mag 2022
0.01
-0.20
0.40
apr 2022
0.47
-0.09
0.36
mar 2022
0.44
0.21
0.54
feb 2022
0.51
0.29
0.59
gen 2022
0.69
-0.08
0.07
dic 2021
-0.15
-0.43
0.44
nov 2021
0.37
-0.06
0.75
ott 2021
0.76
0.19
-0.18
set 2021
-0.13
-0.01
0.05
ago 2021
0.29
-0.24
0.75
lug 2021
0.53
-0.01
-0.01
1234
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento