Calendario economico e indicatori della Svezia

Indicatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL trim./trim. 0.5% 2 Q 2025 0.1% Trimestralmente
Tasso di Disoccupazione 8.4% ago 2025 8.0% Mensilmente
IPC a/a 1.1% ago 2025 0.8% Mensilmente
BOC Decisione di Tasso di Interesse 1.75% 2.00%
Saldo Commerciale delle Merci Kr​-8.9 B ago 2025 Kr​3.6 B Mensilmente

2025.09.25 06:00, SEK, IPP m/m, Effettiva: 0.5%, Previsione: 1.1%, Precedente: 1.1%
2025.09.25 06:00, SEK, IPP a/a, Effettiva: -0.7%, Previsione: 3.8%, Precedente: -0.6%
2025.09.25 06:00, SEK, Prestiti alle Famiglie a/a, Effettiva: 2.7%, Previsione: 5.0%, Precedente: 2.6%
2025.09.25 06:00, SEK, Società Non Finanziarie Prestiti a/a, Effettiva: 2.8%, Precedente: 2.7%
2025.09.25 06:00, SEK, Riserva di Denaro M3 a/a, Precedente: 4.4%
2025.09.26 06:00, SEK, Saldo Commerciale delle Merci, Effettiva: Kr​-8.9 B, Previsione: Kr​5.9 B, Precedente: Kr​3.6 B
2025.09.29 07:30, SEK, Verbale del Meeting di Politica Monetaria della Riksbank
2025.09.30 06:00, SEK, Vendite al Dettaglio m/m, Previsione: 0.4%, Precedente: 0.3%
2025.09.30 06:00, SEK, Vendite al Dettaglio a/a, Previsione: 1.2%, Precedente: 2.9%
2025.10.01 06:30, SEK, PMI manifatturiero silf/Swedbank, Previsione: 55.1, Precedente: 55.3
2025.10.03 06:30, SEK, PMI dei servizi Silf/Swedbank, Previsione: 51.0, Precedente: 53.4
2025.10.03 06:30, SEK, PMI composito Silf/Swedbank, Precedente: 53.9

Indicatori economici

PIL Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL a/a 1.4% 2 Q 2025 0.9% Trimestralmente
PIL trim./trim. 0.5% 2 Q 2025 0.1% Trimestralmente
Lavoro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Tasso di Disoccupazione 8.4% ago 2025 8.0% Mensilmente
Tasso di Disoccupazione Registrato 7.0% ago 2025 7.1% Mensilmente
Prezzi Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
CPIF a/a 3.2% ago 2025 3.0% Mensilmente
CPIF m/m -0.2% ago 2025 0.3% Mensilmente
HICP m/m -0.3% ago 2025 0.3% Mensilmente
IPC a/a 1.1% ago 2025 0.8% Mensilmente
IPC m/m -0.4% ago 2025 0.2% Mensilmente
IPCA a/a 3.4% ago 2025 3.1% Mensilmente
IPP a/a -0.7% ago 2025 -0.6% Mensilmente
IPP m/m 0.5% ago 2025 1.1% Mensilmente
Denaro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
BOC Decisione di Tasso di Interesse 1.75% 2.00%
Prestiti alle Famiglie a/a 2.7% ago 2025 2.6% Mensilmente
Riserva di Denaro M3 a/a N/D ago 2025 4.4% Mensilmente
Società Non Finanziarie Prestiti a/a 2.8% ago 2025 2.7% Mensilmente
Trade Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Conto Corrente Kr​84.5 B 2 Q 2025 Kr​125.4 B Trimestralmente
Saldo Commerciale delle Merci Kr​-8.9 B ago 2025 Kr​3.6 B Mensilmente
Azienda Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Fiducia nel Settore Manifatturiero N/D set 2025 Mensilmente
Fiducia nella Imprese N/D set 2025 Mensilmente
Indicatore di Tendenza Economica N/D set 2025 Mensilmente
Inventari Aziendali q/q 0.7% 1 Q 2024 -1.5% Trimestralmente
Modifiche delle scorte industriali Kr​1.516 B 1 Q 2021 Kr​-5.775 B Trimestralmente
Nuovi Ordini Industriali a/a -1.4% lug 2025 0.9% Mensilmente
Nuovi Ordini Industriali m/m 0.9% lug 2025 -2.4% Mensilmente
PMI composito Silf/Swedbank 53.9 ago 2025 50.3 Mensilmente
PMI dei servizi Silf/Swedbank 53.4 ago 2025 48.8 Mensilmente
PMI manifatturiero silf/Swedbank 55.3 ago 2025 54.4 Mensilmente
Produzione Industriale a/a 3.8% lug 2025 14.0% Mensilmente
Produzione Industriale m/m -4.7% lug 2025 5.2% Mensilmente
Produzione del Settore Privato a/a 3.8% lug 2025 5.5% Mensilmente
Produzione del Settore Privato m/m -1.7% lug 2025 2.7% Mensilmente
Scorte Industriali trim./trim. 0.6% 1 Q 2021 -2.2% Trimestralmente
Utilizzo della Capacità trim./trim. 0.4% 2 Q 2025 0.6% Trimestralmente
Variazione degli Inventari Aziendali Kr​1.964 B 2 Q 2025 Kr​6.677 B Trimestralmente
Consumatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Aspettative di Inflazione N/D set 2025 Mensilmente
Consumo Domestico a/a 2.4% lug 2025 2.6% Mensilmente
Consumo Domestico m/m 0.2% lug 2025 0.6% Mensilmente
Fiducia dei Consumatori N/D set 2025 Mensilmente
Vendite al Dettaglio a/a 2.9% lug 2025 2.6% Mensilmente
Vendite al Dettaglio m/m 0.3% lug 2025 2.6% Mensilmente