Calendario Economico
Calendario economico e indicatori della Svezia
Panoramica
|Indicatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL trim./trim.
|0.5%
|2 Q 2025
|0.1%
|Trimestralmente
|Tasso di Disoccupazione
|8.4%
|ago 2025
|8.0%
|Mensilmente
|IPC a/a
|1.1%
|ago 2025
|0.8%
|Mensilmente
|BOC Decisione di Tasso di Interesse
|1.75%
|2.00%
|Saldo Commerciale delle Merci
|Kr-8.9 B
|ago 2025
|Kr3.6 B
|Mensilmente
Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.25 06:00, SEK, IPP m/m, Effettiva: 0.5%, Previsione: 1.1%, Precedente: 1.1%
2025.09.25 06:00, SEK, IPP a/a, Effettiva: -0.7%, Previsione: 3.8%, Precedente: -0.6%
2025.09.25 06:00, SEK, Prestiti alle Famiglie a/a, Effettiva: 2.7%, Previsione: 5.0%, Precedente: 2.6%
2025.09.25 06:00, SEK, Società Non Finanziarie Prestiti a/a, Effettiva: 2.8%, Precedente: 2.7%
2025.09.25 06:00, SEK, Riserva di Denaro M3 a/a, Precedente: 4.4%
2025.09.26 06:00, SEK, Saldo Commerciale delle Merci, Effettiva: Kr-8.9 B, Previsione: Kr5.9 B, Precedente: Kr3.6 B
2025.09.29 07:30, SEK, Verbale del Meeting di Politica Monetaria della Riksbank
2025.09.30 06:00, SEK, Vendite al Dettaglio m/m, Previsione: 0.4%, Precedente: 0.3%
2025.09.30 06:00, SEK, Vendite al Dettaglio a/a, Previsione: 1.2%, Precedente: 2.9%
2025.10.01 06:30, SEK, PMI manifatturiero silf/Swedbank, Previsione: 55.1, Precedente: 55.3
2025.10.03 06:30, SEK, PMI dei servizi Silf/Swedbank, Previsione: 51.0, Precedente: 53.4
2025.10.03 06:30, SEK, PMI composito Silf/Swedbank, Precedente: 53.9
Indicatori economici
|PIL
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL a/a
|1.4%
|2 Q 2025
|0.9%
|Trimestralmente
|PIL trim./trim.
|0.5%
|2 Q 2025
|0.1%
|Trimestralmente
|Lavoro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Tasso di Disoccupazione
|8.4%
|ago 2025
|8.0%
|Mensilmente
|Tasso di Disoccupazione Registrato
|7.0%
|ago 2025
|7.1%
|Mensilmente
|Prezzi
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|CPIF a/a
|3.2%
|ago 2025
|3.0%
|Mensilmente
|CPIF m/m
|-0.2%
|ago 2025
|0.3%
|Mensilmente
|HICP m/m
|-0.3%
|ago 2025
|0.3%
|Mensilmente
|IPC a/a
|1.1%
|ago 2025
|0.8%
|Mensilmente
|IPC m/m
|-0.4%
|ago 2025
|0.2%
|Mensilmente
|IPCA a/a
|3.4%
|ago 2025
|3.1%
|Mensilmente
|IPP a/a
|-0.7%
|ago 2025
|-0.6%
|Mensilmente
|IPP m/m
|0.5%
|ago 2025
|1.1%
|Mensilmente
|Denaro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|BOC Decisione di Tasso di Interesse
|1.75%
|2.00%
|Prestiti alle Famiglie a/a
|2.7%
|ago 2025
|2.6%
|Mensilmente
|Riserva di Denaro M3 a/a
|N/D
|ago 2025
|4.4%
|Mensilmente
|Società Non Finanziarie Prestiti a/a
|2.8%
|ago 2025
|2.7%
|Mensilmente
|Trade
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Conto Corrente
|Kr84.5 B
|2 Q 2025
|Kr125.4 B
|Trimestralmente
|Saldo Commerciale delle Merci
|Kr-8.9 B
|ago 2025
|Kr3.6 B
|Mensilmente
|Azienda
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Fiducia nel Settore Manifatturiero
|N/D
|set 2025
|Mensilmente
|Fiducia nella Imprese
|N/D
|set 2025
|Mensilmente
|Indicatore di Tendenza Economica
|N/D
|set 2025
|Mensilmente
|Inventari Aziendali q/q
|0.7%
|1 Q 2024
|-1.5%
|Trimestralmente
|Modifiche delle scorte industriali
|Kr1.516 B
|1 Q 2021
|Kr-5.775 B
|Trimestralmente
|Nuovi Ordini Industriali a/a
|-1.4%
|lug 2025
|0.9%
|Mensilmente
|Nuovi Ordini Industriali m/m
|0.9%
|lug 2025
|-2.4%
|Mensilmente
|PMI composito Silf/Swedbank
|53.9
|ago 2025
|50.3
|Mensilmente
|PMI dei servizi Silf/Swedbank
|53.4
|ago 2025
|48.8
|Mensilmente
|PMI manifatturiero silf/Swedbank
|55.3
|ago 2025
|54.4
|Mensilmente
|Produzione Industriale a/a
|3.8%
|lug 2025
|14.0%
|Mensilmente
|Produzione Industriale m/m
|-4.7%
|lug 2025
|5.2%
|Mensilmente
|Produzione del Settore Privato a/a
|3.8%
|lug 2025
|5.5%
|Mensilmente
|Produzione del Settore Privato m/m
|-1.7%
|lug 2025
|2.7%
|Mensilmente
|Scorte Industriali trim./trim.
|0.6%
|1 Q 2021
|-2.2%
|Trimestralmente
|Utilizzo della Capacità trim./trim.
|0.4%
|2 Q 2025
|0.6%
|Trimestralmente
|Variazione degli Inventari Aziendali
|Kr1.964 B
|2 Q 2025
|Kr6.677 B
|Trimestralmente
|Consumatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Aspettative di Inflazione
|N/D
|set 2025
|Mensilmente
|Consumo Domestico a/a
|2.4%
|lug 2025
|2.6%
|Mensilmente
|Consumo Domestico m/m
|0.2%
|lug 2025
|0.6%
|Mensilmente
|Fiducia dei Consumatori
|N/D
|set 2025
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio a/a
|2.9%
|lug 2025
|2.6%
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio m/m
|0.3%
|lug 2025
|2.6%
|Mensilmente