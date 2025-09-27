Le Riserve di Valuta Estera dell'India misurano le denominazioni in valuta estera immagazzinate e controllate dalla Reserve Bank of India, che la banca può utilizzare per eseguire misure di politica monetaria, per finanziare il debito estero, per condurre interventi monetari al fine di influenzare il tasso di cambio nazionale e per altri scopi. Si tratta di attività finanziarie. La Reserve Bank of India (RBI) pubblica i dati sulle riserve estere su base settimanale.

Oltre alle riserve totali denominate in valuta nazionale e in dollari USA, la Reserve Bank of India pubblica i dati sulle sue componenti separate: riserve valutarie, oro monetario, diritti speciali di prelievo e posizione di riserva del FMI.

L'influenza di questo indicatore sulle quotazioni della rupia indiana dipende dai fattori di accompagnamento. L'accumulo di riserve ha il suo costo. Tuttavia, le riserve valutarie sono importanti per il commercio estero e i relativi pagamenti. Inoltre, contribuiscono allo sviluppo ordinato del mercato valutario indiano. In generale, la crescita delle riserve di valuta estera può servire come misura per sostenere o fare pressione sulla rupia, a seconda degli obiettivi inflazionistici specifici della RBI.

