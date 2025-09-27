Calendario Economico
Indice dei Prezzi dei Servizi Societari della Banca del Giappone (BoJ) a/a (Bank of Japan (BoJ) Corporate Services Price Index y/y)
|Basso
|2.7%
|3.1%
|
2.6%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|2.8%
|
2.7%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Corporate Service Price Index (CSPI) misura il tasso di inflazione quando si scambiano servizi tra imprese. L'indice mostra l'andamento della domanda e dell'offerta del settore dei servizi tra le imprese.
Il rapporto anno su mese dei prezzi dei servizi aziendali è un confronto delle fluttuazioni dei prezzi dei prodotti nazionali nei mesi specificati rispetto all'anno precedente. Questo indice mostra il livello di inflazione del paese e lo sviluppo del settore dei servizi.
L'indice dei prezzi all'ingrosso della banca, annunciato dalla BoJ, era rappresentativo dell'indice di inflazione, ma non c'è stato alcun movimento dei prezzi dei servizi. Tuttavia, con il progredire della diffusione dell'economia nel settore dei servizi, l'indice dei prezzi dei servizi aziendali è stato creato per riflettere il movimento dei prezzi dei servizi tra le imprese.
I costi pubblicitari, i costi di comunicazione e le commissioni di leasing come computer, ecc., Sono fortemente correlati con le tendenze salariali e si prevede che indicherà un possibile aumento dei costi e dell'inflazione a causa dell'aumento dei salari in futuro. Più alto è l'indice, maggiore è l'impatto sull'inflazione.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi dei Servizi Societari della Banca del Giappone (BoJ) a/a (Bank of Japan (BoJ) Corporate Services Price Index y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
