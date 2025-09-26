Calendario Economico
Calendario economico e indicatori per l'Australia
Panoramica
|Indicatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL trim./trim.
|N/D
|2 Q 2025
|0.2%
|Trimestralmente
|Tasso di Disoccupazione
|4.2%
|ago 2025
|4.2%
|Mensilmente
|IPC a/a
|2.1%
|2 Q 2025
|2.4%
|Trimestralmente
|Decisione sui tassi di interesse della RBA
|3.60%
|3.85%
|Saldo Commerciale
|$7.310 B
|lug 2025
|$5.366 B
|Mensilmente
Calendario Economico
Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.26 19:30, AUD, Posizioni nette non commerciali CFTC AUD, Effettiva: -59.6 K, Precedente: -51.2 K
2025.09.30 01:30, AUD, Approvazioni Edilizie m/m, Previsione: 8.0%, Precedente: -8.2%
2025.09.30 01:30, AUD, Approvazioni Casa Privata m/m, Precedente: 1.1%
2025.09.30 01:30, AUD, Credito edilizio della RBA su base mensile, Precedente: 0.5%
2025.09.30 01:30, AUD, Credito del settore privato della RBA su base mensile, Previsione: 0.6%, Precedente: 0.7%
2025.09.30 04:30, AUD, Dichiarazione tariffaria della RBA
2025.09.30 04:30, AUD, Decisione sui tassi di interesse della RBA, Precedente: 3.60%
2025.09.30 23:00, AUD, Indice Industriale Ai Group
2025.09.30 23:00, AUD, Indice Manufatturiero Ai Group, Precedente: -20.9
2025.09.30 23:00, AUD, Indice delle Costruzioni Ai Group, Precedente: 1.0
2025.09.30 23:00, AUD, Indice manifatturiero S&P Global PMI, Previsione: 52.7, Precedente: 53.0
2025.10.01 01:30, AUD, Pacchetto grafico della RBA
2025.10.01 06:30, AUD, Indice dei prezzi delle commodity della RBA su base annuale, Previsione: -2.0%, Precedente: -4.3%
2025.10.02 01:30, AUD, Esportazioni m/m, Precedente: 3.3%
2025.10.02 01:30, AUD, Importazioni m/m, Precedente: -1.3%
2025.10.02 01:30, AUD, Saldo Commerciale, Previsione: $5.065 B, Precedente: $7.310 B
2025.10.02 01:30, AUD, Rapporto sulla stabilità finanziaria della RBA
2025.10.02 23:00, AUD, Indice dei servizi S&P Global PMI, Previsione: 54.7, Precedente: 55.8
2025.10.02 23:00, AUD, Indice Composito S&P Global PMI, Precedente: 55.5
2025.10.03 19:30, AUD, Posizioni nette non commerciali CFTC AUD, Precedente: -59.6 K
Indicatori economici
|Market
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Posizioni nette non commerciali CFTC AUD
|-59.6 K
|23 set 2025
|-51.2 K
|Settimanale
|PIL
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Indice dei prezzi a catena del PIL su base trimestrale
|N/D
|2 Q 2025
|0.5%
|Trimestralmente
|Investimenti fissi lordi su base trimestrale
|-0.8%
|2 Q 2025
|-0.1%
|Trimestralmente
|PIL a/a
|N/D
|2 Q 2025
|1.3%
|Trimestralmente
|PIL trim./trim.
|N/D
|2 Q 2025
|0.2%
|Trimestralmente
|Spese per consumi finali su base trimestrale
|0.9%
|2 Q 2025
|0.4%
|Trimestralmente
|Lavoro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Annunci di lavoro ANZ su base mensile
|0.1%
|ago 2025
|-0.6%
|Mensilmente
|Cambiamento dell'Occupazione
|-5.4 K
|ago 2025
|26.5 K
|Mensilmente
|Cambiamento dell'Occupazione a Tempo Pieno
|-40.9 K
|ago 2025
|63.6 K
|Mensilmente
|Tasso di Disoccupazione
|4.2%
|ago 2025
|4.2%
|Mensilmente
|Tasso di Partecipazione
|66.8%
|ago 2025
|67.0%
|Mensilmente
|Prezzi
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Aspettative di inflazione MI
|N/D
|set 2025
|Mensilmente
|IPC
|2.1
|2 Q 2025
|2.4
|Trimestralmente
|IPC a/a
|2.1%
|2 Q 2025
|2.4%
|Trimestralmente
|IPC trim./trim.
|0.7%
|2 Q 2025
|0.9%
|Trimestralmente
|IPP a/a
|3.4%
|2 Q 2025
|3.7%
|Trimestralmente
|IPP trim./trim.
|0.7%
|2 Q 2025
|0.9%
|Trimestralmente
|Indice dei Prezzi all'Esportazione trim./trim.
|-4.5%
|2 Q 2025
|2.1%
|Trimestralmente
|Indice dei Prezzi dei Salari a/a
|3.4%
|2 Q 2025
|3.4%
|Trimestralmente
|Indice dei Prezzi dei Salari trim./trim.
|0.8%
|2 Q 2025
|0.9%
|Trimestralmente
|Indice dei Prezzi di Importazione trim./trim.
|-0.8%
|2 Q 2025
|3.3%
|Trimestralmente
|Indice dei prezzi delle commodity della RBA su base annuale
|-4.3%
|ago 2025
|-9.7%
|Mensilmente
|Media ponderata dell’IPC della RBA su base annuale
|2.7%
|2 Q 2025
|2.9%
|Trimestralmente
|Media ponderata dell’IPC della RBA su base trimestrale
|0.6%
|2 Q 2025
|0.7%
|Trimestralmente
|Media troncata dell’IPC della RBA su base annuale
|2.7%
|2 Q 2025
|2.9%
|Trimestralmente
|Media troncata dell’IPC della RBA su base trimestrale
|0.6%
|2 Q 2025
|0.7%
|Trimestralmente
|Denaro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Credito del settore privato della RBA su base mensile
|0.7%
|lug 2025
|0.6%
|Mensilmente
|Credito edilizio della RBA su base mensile
|0.5%
|lug 2025
|0.5%
|Mensilmente
|Decisione sui tassi di interesse della RBA
|3.60%
|3.85%
|Trade
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Conto Corrente
|$-13.654 B
|2 Q 2025
|$-14.092 B
|Trimestralmente
|Contributo delle Esportazioni Nette
|0.1%
|2 Q 2025
|-0.1%
|Trimestralmente
|Esportazioni m/m
|3.3%
|lug 2025
|6.3%
|Mensilmente
|Importazioni m/m
|-1.3%
|lug 2025
|-1.5%
|Mensilmente
|Saldo Commerciale
|$7.310 B
|lug 2025
|$5.366 B
|Mensilmente
|Azienda
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Approvazioni Casa Privata m/m
|1.1%
|lug 2025
|-1.9%
|Mensilmente
|Approvazioni Edilizie m/m
|-8.2%
|lug 2025
|12.2%
|Mensilmente
|Condizioni economiche della NAB
|6
|dic 2024
|3
|Mensilmente
|Fiducia delle imprese della NAB
|-2
|dic 2024
|-3
|Mensilmente
|Fiducia trimestrale delle imprese della NAB
|-1
|2 Q 2025
|-3
|Trimestralmente
|Indice Composito S&P Global PMI
|55.5
|ago 2025
|53.8
|Mensilmente
|Indice Industriale Ai Group
|N/D
|ago 2025
|-3.2
|Mensilmente
|Indice Manufatturiero Ai Group
|-20.9
|ago 2025
|-23.9
|Mensilmente
|Indice dei servizi AIG
|45.6
|nov 2022
|47.7
|Mensilmente
|Indice dei servizi S&P Global PMI
|55.8
|ago 2025
|54.1
|Mensilmente
|Indice delle Costruzioni Ai Group
|1.0
|ago 2025
|-1.3
|Mensilmente
|Indice di costruzione AIG
|48.2
|nov 2022
|43.3
|Mensilmente
|Indice manifatturiero AIG
|44.7
|nov 2022
|49.6
|Mensilmente
|Indice manifatturiero S&P Global PMI
|53.0
|ago 2025
|51.6
|Mensilmente
|Lavori di Costruzione Terminati trim./trim.
|3.0%
|2 Q 2025
|-0.3%
|Trimestralmente
|Nuove Spese in Conto Capitale Private trim./trim.
|0.2%
|2 Q 2025
|-0.2%
|Trimestralmente
|Nuove Vendite di Veicoli a Motore m/m
|4.5%
|dic 2017
|0.2%
|Mensilmente
|Profitti Operativi Lordi dell'Azienda trim./trim.
|-2.4%
|2 Q 2025
|-1.0%
|Trimestralmente
|Profitti delle Società Prima dell'Imposta sul Reddito t/t
|2.1%
|2 Q 2025
|0.6%
|Trimestralmente
|Scorte Aziendali trim./trim.
|0.1%
|2 Q 2025
|1.2%
|Trimestralmente
|Spese in Conto Capitale per Attrezzature, Impianti e Macchinari trim./trim.
|0.3%
|2 Q 2025
|-1.7%
|Trimestralmente
|Spese in Conto Capitale per l'Edilizia trim./trim.
|0.2%
|2 Q 2025
|1.0%
|Trimestralmente
|Consumatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Sentiment del consumatore Westpac-MI su base mensile
|5.7%
|ago 2025
|0.5%
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio m/m
|1.2%
|giu 2025
|0.5%
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio trim./trim.
|0.3%
|2 Q 2025
|0.1%
|Trimestralmente
|Housing
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|HPI trim./trim.
|4.7%
|4 Q 2021
|5.0%
|Trimestralmente
|Nuove vendite di case HIA su 12 mesi su base mensile
|7.3%
|ago 2019
|-12.8%
|Mensilmente
|Nuove vendite di case HIA su base mensile
|-69.4%
|gen 2021
|32.5%
|Mensilmente
|Prestiti Domestici m/m
|2.4%
|giu 2025
|-1.8%
|Mensilmente
|Prestiti per Investimenti Immobiliari m/m
|1.4%
|giu 2025
|-0.1%
|Mensilmente