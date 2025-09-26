CalendarioSezioni

Calendario economico e indicatori per l'Australia

Indicatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL trim./trim. N/D 2 Q 2025 0.2% Trimestralmente
Tasso di Disoccupazione 4.2% ago 2025 4.2% Mensilmente
IPC a/a 2.1% 2 Q 2025 2.4% Trimestralmente
Decisione sui tassi di interesse della RBA 3.60% 3.85%
Saldo Commerciale $​7.310 B lug 2025 $​5.366 B Mensilmente

2025.09.26 19:30, AUD, Posizioni nette non commerciali CFTC AUD, Effettiva: -59.6 K, Precedente: -51.2 K
2025.09.30 01:30, AUD, Approvazioni Edilizie m/m, Previsione: 8.0%, Precedente: -8.2%
2025.09.30 01:30, AUD, Approvazioni Casa Privata m/m, Precedente: 1.1%
2025.09.30 01:30, AUD, Credito edilizio della RBA su base mensile, Precedente: 0.5%
2025.09.30 01:30, AUD, Credito del settore privato della RBA su base mensile, Previsione: 0.6%, Precedente: 0.7%
2025.09.30 04:30, AUD, Dichiarazione tariffaria della RBA
2025.09.30 04:30, AUD, Decisione sui tassi di interesse della RBA, Precedente: 3.60%
2025.09.30 23:00, AUD, Indice Industriale Ai Group
2025.09.30 23:00, AUD, Indice Manufatturiero Ai Group, Precedente: -20.9
2025.09.30 23:00, AUD, Indice delle Costruzioni Ai Group, Precedente: 1.0
2025.09.30 23:00, AUD, Indice manifatturiero S&P Global PMI, Previsione: 52.7, Precedente: 53.0
2025.10.01 01:30, AUD, Pacchetto grafico della RBA
2025.10.01 06:30, AUD, Indice dei prezzi delle commodity della RBA su base annuale, Previsione: -2.0%, Precedente: -4.3%
2025.10.02 01:30, AUD, Esportazioni m/m, Precedente: 3.3%
2025.10.02 01:30, AUD, Importazioni m/m, Precedente: -1.3%
2025.10.02 01:30, AUD, Saldo Commerciale, Previsione: $​5.065 B, Precedente: $​7.310 B
2025.10.02 01:30, AUD, Rapporto sulla stabilità finanziaria della RBA
2025.10.02 23:00, AUD, Indice dei servizi S&P Global PMI, Previsione: 54.7, Precedente: 55.8
2025.10.02 23:00, AUD, Indice Composito S&P Global PMI, Precedente: 55.5
2025.10.03 19:30, AUD, Posizioni nette non commerciali CFTC AUD, Precedente: -59.6 K

Indicatori economici

Market Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Posizioni nette non commerciali CFTC AUD -59.6 K 23 set 2025 -51.2 K Settimanale
PIL Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Indice dei prezzi a catena del PIL su base trimestrale N/D 2 Q 2025 0.5% Trimestralmente
Investimenti fissi lordi su base trimestrale -0.8% 2 Q 2025 -0.1% Trimestralmente
PIL a/a N/D 2 Q 2025 1.3% Trimestralmente
PIL trim./trim. N/D 2 Q 2025 0.2% Trimestralmente
Spese per consumi finali su base trimestrale 0.9% 2 Q 2025 0.4% Trimestralmente
Lavoro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Annunci di lavoro ANZ su base mensile 0.1% ago 2025 -0.6% Mensilmente
Cambiamento dell'Occupazione -5.4 K ago 2025 26.5 K Mensilmente
Cambiamento dell'Occupazione a Tempo Pieno -40.9 K ago 2025 63.6 K Mensilmente
Tasso di Disoccupazione 4.2% ago 2025 4.2% Mensilmente
Tasso di Partecipazione 66.8% ago 2025 67.0% Mensilmente
Prezzi Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Aspettative di inflazione MI N/D set 2025 Mensilmente
IPC 2.1 2 Q 2025 2.4 Trimestralmente
IPC a/a 2.1% 2 Q 2025 2.4% Trimestralmente
IPC trim./trim. 0.7% 2 Q 2025 0.9% Trimestralmente
IPP a/a 3.4% 2 Q 2025 3.7% Trimestralmente
IPP trim./trim. 0.7% 2 Q 2025 0.9% Trimestralmente
Indice dei Prezzi all'Esportazione trim./trim. -4.5% 2 Q 2025 2.1% Trimestralmente
Indice dei Prezzi dei Salari a/a 3.4% 2 Q 2025 3.4% Trimestralmente
Indice dei Prezzi dei Salari trim./trim. 0.8% 2 Q 2025 0.9% Trimestralmente
Indice dei Prezzi di Importazione trim./trim. -0.8% 2 Q 2025 3.3% Trimestralmente
Indice dei prezzi delle commodity della RBA su base annuale -4.3% ago 2025 -9.7% Mensilmente
Media ponderata dell’IPC della RBA su base annuale 2.7% 2 Q 2025 2.9% Trimestralmente
Media ponderata dell’IPC della RBA su base trimestrale 0.6% 2 Q 2025 0.7% Trimestralmente
Media troncata dell’IPC della RBA su base annuale 2.7% 2 Q 2025 2.9% Trimestralmente
Media troncata dell’IPC della RBA su base trimestrale 0.6% 2 Q 2025 0.7% Trimestralmente
Denaro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Credito del settore privato della RBA su base mensile 0.7% lug 2025 0.6% Mensilmente
Credito edilizio della RBA su base mensile 0.5% lug 2025 0.5% Mensilmente
Decisione sui tassi di interesse della RBA 3.60% 3.85%
Trade Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Conto Corrente $​-13.654 B 2 Q 2025 $​-14.092 B Trimestralmente
Contributo delle Esportazioni Nette 0.1% 2 Q 2025 -0.1% Trimestralmente
Esportazioni m/m 3.3% lug 2025 6.3% Mensilmente
Importazioni m/m -1.3% lug 2025 -1.5% Mensilmente
Saldo Commerciale $​7.310 B lug 2025 $​5.366 B Mensilmente
Azienda Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Approvazioni Casa Privata m/m 1.1% lug 2025 -1.9% Mensilmente
Approvazioni Edilizie m/m -8.2% lug 2025 12.2% Mensilmente
Condizioni economiche della NAB 6 dic 2024 3 Mensilmente
Fiducia delle imprese della NAB -2 dic 2024 -3 Mensilmente
Fiducia trimestrale delle imprese della NAB -1 2 Q 2025 -3 Trimestralmente
Indice Composito S&P Global PMI 55.5 ago 2025 53.8 Mensilmente
Indice Industriale Ai Group N/D ago 2025 -3.2 Mensilmente
Indice Manufatturiero Ai Group -20.9 ago 2025 -23.9 Mensilmente
Indice dei servizi AIG 45.6 nov 2022 47.7 Mensilmente
Indice dei servizi S&P Global PMI 55.8 ago 2025 54.1 Mensilmente
Indice delle Costruzioni Ai Group 1.0 ago 2025 -1.3 Mensilmente
Indice di costruzione AIG 48.2 nov 2022 43.3 Mensilmente
Indice manifatturiero AIG 44.7 nov 2022 49.6 Mensilmente
Indice manifatturiero S&P Global PMI 53.0 ago 2025 51.6 Mensilmente
Lavori di Costruzione Terminati trim./trim. 3.0% 2 Q 2025 -0.3% Trimestralmente
Nuove Spese in Conto Capitale Private trim./trim. 0.2% 2 Q 2025 -0.2% Trimestralmente
Nuove Vendite di Veicoli a Motore m/m 4.5% dic 2017 0.2% Mensilmente
Profitti Operativi Lordi dell'Azienda trim./trim. -2.4% 2 Q 2025 -1.0% Trimestralmente
Profitti delle Società Prima dell'Imposta sul Reddito t/t 2.1% 2 Q 2025 0.6% Trimestralmente
Scorte Aziendali trim./trim. 0.1% 2 Q 2025 1.2% Trimestralmente
Spese in Conto Capitale per Attrezzature, Impianti e Macchinari trim./trim. 0.3% 2 Q 2025 -1.7% Trimestralmente
Spese in Conto Capitale per l'Edilizia trim./trim. 0.2% 2 Q 2025 1.0% Trimestralmente
Consumatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Sentiment del consumatore Westpac-MI su base mensile 5.7% ago 2025 0.5% Mensilmente
Vendite al Dettaglio m/m 1.2% giu 2025 0.5% Mensilmente
Vendite al Dettaglio trim./trim. 0.3% 2 Q 2025 0.1% Trimestralmente
Housing Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
HPI trim./trim. 4.7% 4 Q 2021 5.0% Trimestralmente
Nuove vendite di case HIA su 12 mesi su base mensile 7.3% ago 2019 -12.8% Mensilmente
Nuove vendite di case HIA su base mensile -69.4% gen 2021 32.5% Mensilmente
Prestiti Domestici m/m 2.4% giu 2025 -1.8% Mensilmente
Prestiti per Investimenti Immobiliari m/m 1.4% giu 2025 -0.1% Mensilmente