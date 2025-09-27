CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

M3 Money Supply della Reserve Bank of India a/a (Reserve Bank of India M3 Money Supply y/y)

Paese:
India
INR, Rupia indiana
Sorgente:
Reserve Bank of India
Settore
Denaro
Basso 9.5%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
9.5%
9.5%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

M3 Money Supply RBI a/a misura una variazione percentuale dell'intera offerta di moneta circolante nell'economia indiana, nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese di un anno fa. È un riflesso diretto delle finanze nell'economia nazionale.

Il M3 Money Supply comprende banconote e monete in circolazione, fondi su conti bancari correnti e di regolamento, depositi a richiesta e a risparmio, fondi istituzionali del mercato monetario, operazioni di riacquisto e titoli di debito. Tra i diversi aggregati monetari, M3 è il più stabile. Se, ad esempio, cambia solo il tasso di interesse di risparmio, M1 e M2 vengono ridistribuiti, ma M3 rimane costante.

In generale, si assume una relazione positiva tra la crescita del money supply M3 e quella dell'inflazione, della crescita economica e del reddito. Ciò significa che un money supply insufficiente M3 ha influenze negative sulle altre tre variabili economiche. Un aumento di M3 dovrebbe quindi avere un impatto positivo sulla valuta, poiché anche il reddito e l'inflazione aumenteranno di conseguenza.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"M3 Money Supply della Reserve Bank of India a/a (Reserve Bank of India M3 Money Supply y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
5 set 2025
9.5%
22 ago 2025
N/D
8 ago 2025
N/D
25 lug 2025
N/D
9.5%
9.5%
11 lug 2025
9.5%
27 giu 2025
N/D
9.6%
9.8%
13 giu 2025
9.8%
9.5%
9.5%
30 mag 2025
9.5%
9.4%
9.5%
16 mag 2025
9.5%
9.4%
9.5%
2 mag 2025
9.5%
9.3%
9.6%
18 apr 2025
9.6%
9.2%
9.5%
4 apr 2025
9.5%
9.4%
9.6%
21 mar 2025
9.6%
9.3%
9.6%
7 mar 2025
9.6%
9.9%
9.6%
21 feb 2025
9.6%
9.7%
9.8%
7 feb 2025
9.8%
10.0%
9.6%
24 gen 2025
9.6%
10.3%
10.1%
10 gen 2025
10.1%
9.4%
9.3%
27 dic 2024
9.3%
9.9%
10.7%
13 dic 2024
10.7%
10.1%
10.0%
29 nov 2024
10.0%
10.8%
10.4%
15 nov 2024
10.4%
11.2%
11.2%
1 nov 2024
11.2%
11.1%
11.1%
18 ott 2024
11.1%
11.0%
11.0%
4 ott 2024
11.0%
10.5%
10.8%
20 set 2024
10.8%
10.3%
10.4%
6 set 2024
10.4%
10.2%
10.2%
23 ago 2024
10.2%
10.3%
10.3%
9 ago 2024
10.3%
10.4%
10.0%
26 lug 2024
10.0%
11.2%
10.7%
12 lug 2024
10.7%
10.4%
9.7%
28 giu 2024
9.7%
11.2%
10.9%
14 giu 2024
10.9%
11.1%
10.9%
31 mag 2024
10.9%
11.1%
10.9%
17 mag 2024
10.9%
11.2%
11.1%
3 mag 2024
11.1%
11.1%
10.9%
19 apr 2024
10.9%
11.4%
5 apr 2024
11.4%
11.2%
22 mar 2024
11.2%
11.3%
8 mar 2024
11.3%
10.9%
23 feb 2024
10.9%
11.3%
9 feb 2024
11.3%
11.0%
26 gen 2024
11.0%
10.8%
12 gen 2024
10.8%
10.9%
29 dic 2023
10.9%
11.6%
15 dic 2023
11.6%
11.2%
1 dic 2023
11.2%
11.2%
17 nov 2023
11.2%
11.0%
3 nov 2023
11.0%
10.8%
20 ott 2023
10.8%
11.0%
1234567
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento