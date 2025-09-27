M3 Money Supply RBI a/a misura una variazione percentuale dell'intera offerta di moneta circolante nell'economia indiana, nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese di un anno fa. È un riflesso diretto delle finanze nell'economia nazionale.

Il M3 Money Supply comprende banconote e monete in circolazione, fondi su conti bancari correnti e di regolamento, depositi a richiesta e a risparmio, fondi istituzionali del mercato monetario, operazioni di riacquisto e titoli di debito. Tra i diversi aggregati monetari, M3 è il più stabile. Se, ad esempio, cambia solo il tasso di interesse di risparmio, M1 e M2 vengono ridistribuiti, ma M3 rimane costante.

In generale, si assume una relazione positiva tra la crescita del money supply M3 e quella dell'inflazione, della crescita economica e del reddito. Ciò significa che un money supply insufficiente M3 ha influenze negative sulle altre tre variabili economiche. Un aumento di M3 dovrebbe quindi avere un impatto positivo sulla valuta, poiché anche il reddito e l'inflazione aumenteranno di conseguenza.

Ultimi valori: