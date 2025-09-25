Calendario Economico
Calendario economico e indicatori della Svizzera
Panoramica
|Indicatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL trim./trim.
|0.1%
|2 Q 2025
|0.4%
|Trimestralmente
|Tasso di Disoccupazione
|2.9%
|ago 2025
|2.9%
|Mensilmente
|IPC a/a
|N/D
|ago 2025
|Mensilmente
|Decisione di Tasso di Interesse BNS
|N/D
|0.00%
|Saldo Commerciale
|₣4.009 B
|ago 2025
|₣4.620 B
|Mensilmente
Calendario Economico
Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.25 07:30, CHF, Decisione di Tasso di Interesse BNS, Precedente: 0.00%
2025.09.25 07:30, CHF, Valutazione della Politica Monetaria della BNS
2025.09.25 08:00, CHF, Conferenza Stampa della BSN
2025.09.26 19:30, CHF, CFTC CHF Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: -23.0 K, Precedente: -26.0 K
2025.09.30 07:00, CHF, Barometro Economico KOF, Previsione: 97.9, Precedente: 97.4
2025.10.01 06:30, CHF, Vendite al Dettaglio a/a
2025.10.01 07:30, CHF, PMI Manifatturiero procure.ch, Previsione: 45.7, Precedente: 49.0
2025.10.01 13:00, CHF, Bollettino Trimestrale della BNS
2025.10.02 06:30, CHF, IPC m/m
2025.10.02 06:30, CHF, IPC a/a
2025.10.03 19:30, CHF, CFTC CHF Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: -23.0 K
Indicatori economici
|Market
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|CFTC CHF Posizioni Nette Non Commerciali
|-23.0 K
|23 set 2025
|-26.0 K
|Settimanale
|PIL
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL a/a
|1.2%
|2 Q 2025
|1.8%
|Trimestralmente
|PIL trim./trim.
|0.1%
|2 Q 2025
|0.4%
|Trimestralmente
|Lavoro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Livello di Occupazione
|N/D
|2 Q 2025
|5.512 M
|Trimestralmente
|Tasso di Disoccupazione
|2.9%
|ago 2025
|2.9%
|Mensilmente
|Tasso di Disoccupazione non destagionalizzato.
|2.8%
|ago 2025
|2.7%
|Mensilmente
|Prezzi
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|IPC a/a
|N/D
|ago 2025
|Mensilmente
|IPC m/m
|N/D
|ago 2025
|Mensilmente
|IPP a/a
|N/D
|ago 2025
|Mensilmente
|IPP m/m
|N/D
|ago 2025
|Mensilmente
|Denaro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Decisione di Tasso di Interesse BNS
|N/D
|0.00%
|Riserve in Valuta Estera
|₣715.124 B
|ago 2025
|₣716.481 B
|Mensilmente
|Trade
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Esportazioni
|₣18.930 B
|ago 2025
|₣23.220 B
|Mensilmente
|Importazioni
|₣14.921 B
|ago 2025
|₣18.600 B
|Mensilmente
|Saldo Commerciale
|₣4.009 B
|ago 2025
|₣4.620 B
|Mensilmente
|Azienda
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Aspettative Economiche del Credit Suisse
|N/D
|set 2025
|Mensilmente
|Barometro Economico KOF
|97.4
|ago 2025
|101.3
|Mensilmente
|Ordini Industriali a/a
|11.4%
|1 Q 2018
|11.2%
|Trimestralmente
|PMI Manifatturiero procure.ch
|49.0
|ago 2025
|48.8
|Mensilmente
|Produzione Industriale a/a
|N/D
|2 Q 2025
|8.5%
|Trimestralmente
|Consumatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Clima dei Consumatori
|-33
|3 Q 2025
|-42
|Trimestralmente
|Vendite al Dettaglio a/a
|N/D
|lug 2025
|Mensilmente