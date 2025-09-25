CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Calendario economico e indicatori della Svizzera

Panoramica

Indicatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL trim./trim. 0.1% 2 Q 2025 0.4% Trimestralmente
Tasso di Disoccupazione 2.9% ago 2025 2.9% Mensilmente
IPC a/a N/D ago 2025 Mensilmente
Decisione di Tasso di Interesse BNS N/D 0.00%
Saldo Commerciale ₣​4.009 B ago 2025 ₣​4.620 B Mensilmente

Calendario Economico

Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.25 07:30, CHF, Decisione di Tasso di Interesse BNS, Precedente: 0.00%
2025.09.25 07:30, CHF, Valutazione della Politica Monetaria della BNS
2025.09.25 08:00, CHF, Conferenza Stampa della BSN
2025.09.26 19:30, CHF, CFTC CHF Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: -23.0 K, Precedente: -26.0 K
2025.09.30 07:00, CHF, Barometro Economico KOF, Previsione: 97.9, Precedente: 97.4
2025.10.01 06:30, CHF, Vendite al Dettaglio a/a
2025.10.01 07:30, CHF, PMI Manifatturiero procure.ch, Previsione: 45.7, Precedente: 49.0
2025.10.01 13:00, CHF, Bollettino Trimestrale della BNS
2025.10.02 06:30, CHF, IPC m/m
2025.10.02 06:30, CHF, IPC a/a
2025.10.03 19:30, CHF, CFTC CHF Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: -23.0 K

Indicatori economici

Market Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
CFTC CHF Posizioni Nette Non Commerciali -23.0 K 23 set 2025 -26.0 K Settimanale
PIL Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL a/a 1.2% 2 Q 2025 1.8% Trimestralmente
PIL trim./trim. 0.1% 2 Q 2025 0.4% Trimestralmente
Lavoro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Livello di Occupazione N/D 2 Q 2025 5.512 M Trimestralmente
Tasso di Disoccupazione 2.9% ago 2025 2.9% Mensilmente
Tasso di Disoccupazione non destagionalizzato. 2.8% ago 2025 2.7% Mensilmente
Prezzi Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
IPC a/a N/D ago 2025 Mensilmente
IPC m/m N/D ago 2025 Mensilmente
IPP a/a N/D ago 2025 Mensilmente
IPP m/m N/D ago 2025 Mensilmente
Denaro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Decisione di Tasso di Interesse BNS N/D 0.00%
Riserve in Valuta Estera ₣​715.124 B ago 2025 ₣​716.481 B Mensilmente
Trade Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Esportazioni ₣​18.930 B ago 2025 ₣​23.220 B Mensilmente
Importazioni ₣​14.921 B ago 2025 ₣​18.600 B Mensilmente
Saldo Commerciale ₣​4.009 B ago 2025 ₣​4.620 B Mensilmente
Azienda Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Aspettative Economiche del Credit Suisse N/D set 2025 Mensilmente
Barometro Economico KOF 97.4 ago 2025 101.3 Mensilmente
Ordini Industriali a/a 11.4% 1 Q 2018 11.2% Trimestralmente
PMI Manifatturiero procure.ch 49.0 ago 2025 48.8 Mensilmente
Produzione Industriale a/a N/D 2 Q 2025 8.5% Trimestralmente
Consumatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Clima dei Consumatori -33 3 Q 2025 -42 Trimestralmente
Vendite al Dettaglio a/a N/D lug 2025 Mensilmente