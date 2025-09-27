CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi al Dettaglio Core Regno Unito (RPI) m/m (United Kingdom Core Retail Price Index (RPI) m/m)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Ufficio di Statistica Nazionale (Office for National Statistics)
Settore
Prezzi
Basso 0.4% 0.2%
0.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice dei Prezzi al Dettaglio Core (RPI) m/m mostra la variazione del prezzo di beni e servizi per riflettere la spesa delle famiglie nel mese in questione rispetto al mese precedente.

L'RPI è la misura dell'inflazione nazionale, che viene valutata in base al paniere di beni di consumo. Il paniere comprende cibo, vestiti, carburante per motori e altri beni e servizi.

Il paniere di beni e servizi viene rivisto almeno una volta all'anno per riflettere gli attuali modelli economici, tecnologici e culturali. I pesi fissi sono applicati alle variazioni dei prezzi per ciascuna voce dell'elenco (l'influenza degli elementi del paniere sull'indice finale riflette la loro importanza per il bilancio di una famiglia tipica). Se una certa marca di prodotti scompare dall'assortimento dei negozi, il marchio più vicino ad esso in termini di prezzo e qualità viene scelto per preservare la rappresentatività.

A differenza dell'Indice dei Prezzi al Consumo che include solo il costo dell'affitto dell'alloggio, l'indice dei prezzi al dettaglio include i seguenti costi abitativi: tasse, deprecazione della casa, assicurazione dell'edificio, affitto del terreno e altri costi di acquisto della casa. Le rate ipotecarie sono escluse dal calcolo.

Inoltre, l'RPI differisce dall'indice dei prezzi al consumo nella formula matematica utilizzata: la media aritmetica tra il vecchio e il nuovo prezzo viene utilizzata nell'RPI, mentre l'IPC è calcolato come media geometrica. Di conseguenza, l'RPI produce sempre cifre di inflazione più elevate: in pratica, l'RPI cresce annualmente in media di 1,2 punti percentuali in più rispetto all'IPC.

La crescita dell'indice dei prezzi al dettaglio indica una crescita inflazionistica nel paese. Ciò potrebbe influire positivamente sulle quotazioni della sterlina britannica.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Dettaglio Core Regno Unito (RPI) m/m (United Kingdom Core Retail Price Index (RPI) m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
0.4%
0.2%
0.4%
giu 2025
0.4%
0.4%
0.2%
feb 2025
0.6%
0.0%
-0.1%
dic 2024
0.3%
0.3%
0.0%
nov 2024
0.0%
0.2%
0.5%
ott 2024
0.5%
0.5%
-0.4%
set 2024
-0.4%
0.1%
0.6%
ago 2024
0.6%
0.0%
lug 2024
0.0%
0.2%
giu 2024
0.2%
0.2%
0.3%
mag 2024
0.3%
0.1%
0.5%
apr 2024
0.5%
0.5%
mar 2024
0.5%
0.1%
0.7%
feb 2024
0.7%
0.1%
-0.4%
gen 2024
-0.4%
-0.1%
0.4%
dic 2023
0.4%
0.3%
-0.2%
nov 2023
-0.2%
0.3%
-0.3%
ott 2023
-0.3%
1.1%
0.4%
set 2023
0.4%
0.3%
0.5%
ago 2023
0.5%
0.8%
-0.7%
lug 2023
-0.7%
0.6%
0.2%
giu 2023
0.2%
1.5%
0.7%
mag 2023
0.7%
0.7%
1.4%
apr 2023
1.4%
2.1%
0.7%
mar 2023
0.7%
0.2%
1.1%
feb 2023
1.1%
1.1%
-0.2%
gen 2023
-0.2%
1.3%
0.5%
dic 2022
0.5%
1.8%
0.5%
nov 2022
0.5%
1.1%
2.4%
ott 2022
2.4%
1.7%
0.6%
set 2022
0.6%
1.0%
0.6%
ago 2022
0.6%
1.9%
0.8%
lug 2022
0.8%
1.0%
0.8%
giu 2022
0.8%
1.8%
0.7%
mag 2022
0.7%
2.7%
3.5%
apr 2022
3.5%
1.1%
1.0%
mar 2022
1.0%
0.9%
0.8%
feb 2022
0.8%
0.8%
0.0%
gen 2022
0.0%
0.6%
1.1%
dic 2021
1.1%
0.8%
0.8%
nov 2021
0.8%
0.4%
1.1%
ott 2021
1.1%
0.7%
0.4%
set 2021
0.4%
0.2%
0.7%
ago 2021
0.7%
0.3%
0.5%
lug 2021
0.5%
0.1%
0.7%
giu 2021
0.7%
0.4%
0.3%
mag 2021
0.3%
0.7%
1.5%
apr 2021
1.5%
0.1%
0.3%
mar 2021
0.3%
0.1%
0.5%
feb 2021
0.5%
0.2%
-0.3%
123
