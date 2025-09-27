CalendarioSezioni

Tasso di Disoccupazione Hong Kong 3 mesi (Hong Kong Unemployment Rate 3-Months)

Paese:
Hong Kong
HKD, Dollaro di Hong Kong
Sorgente:
Dipartimento di Censimento e Statistica (Census and Statistics Department)
Settore
Lavoro
Basso 3.7% 3.7%
3.7%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
3.8%
3.7%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Tasso di Disoccupazione a 3 mesi rappresenta una variazione percentuale del numero totale di cittadini disoccupati di Hong Kong negli ultimi tre mesi. I cittadini disoccupati includono le persone di età superiore ai 15 anni, che non hanno avuto un lavoro retribuito negli ultimi 7 giorni. Il calcolo include i cittadini che hanno cercato lavoro negli ultimi 30 giorni, così come quelli che hanno smesso di cercare (riflessi nel rapporto come "lavoratori scoraggiati"). I valori degli indicatori sono destagionalizzati. Una crescita della lettura superiore al previsto può indicare un calo del potere d'acquisto della popolazione, che a sua volta può influenzare negativamente le quotazioni del dollaro di Hong Kong.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di Disoccupazione Hong Kong 3 mesi (Hong Kong Unemployment Rate 3-Months)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
3.7%
3.7%
3.7%
lug 2025
3.7%
3.5%
3.5%
giu 2025
3.5%
3.4%
3.5%
mag 2025
3.5%
3.3%
3.4%
apr 2025
3.4%
3.2%
3.2%
mar 2025
3.2%
3.2%
3.2%
feb 2025
3.2%
3.1%
3.1%
gen 2025
3.1%
3.1%
3.1%
dic 2024
3.1%
3.1%
3.1%
nov 2024
3.1%
3.0%
3.1%
ott 2024
3.1%
3.0%
3.0%
set 2024
3.0%
3.0%
3.0%
ago 2024
3.0%
3.0%
3.0%
lug 2024
3.0%
3.0%
3.0%
giu 2024
3.0%
3.0%
3.0%
mag 2024
3.0%
3.1%
3.0%
apr 2024
3.0%
3.0%
3.0%
mar 2024
3.0%
2.8%
2.9%
feb 2024
2.9%
2.9%
2.9%
gen 2024
2.9%
2.9%
2.9%
dic 2023
2.9%
3.0%
2.9%
nov 2023
2.9%
2.9%
2.9%
ott 2023
2.9%
2.9%
2.8%
set 2023
2.8%
2.8%
2.8%
ago 2023
2.8%
2.6%
2.8%
lug 2023
2.8%
2.8%
2.9%
giu 2023
2.9%
3.1%
3.0%
mag 2023
3.0%
2.8%
3.0%
apr 2023
3.0%
2.9%
3.1%
mar 2023
3.1%
3.3%
3.3%
feb 2023
3.3%
3.3%
3.4%
gen 2023
3.4%
3.3%
3.5%
dic 2022
3.5%
3.5%
3.7%
nov 2022
3.7%
3.5%
3.8%
ott 2022
3.8%
3.7%
3.9%
set 2022
3.9%
4.3%
4.1%
ago 2022
4.1%
4.4%
4.3%
lug 2022
4.3%
4.5%
4.7%
giu 2022
4.7%
4.5%
5.1%
mag 2022
5.1%
5.3%
5.4%
apr 2022
5.4%
5.4%
5.0%
mar 2022
5.0%
5.1%
4.5%
feb 2022
4.5%
3.9%
3.9%
gen 2022
3.9%
3.7%
3.9%
dic 2021
3.9%
3.7%
4.1%
nov 2021
4.1%
3.9%
4.3%
ott 2021
4.3%
4.3%
4.5%
set 2021
4.5%
4.4%
4.7%
ago 2021
4.7%
4.4%
5.0%
lug 2021
5.0%
5.1%
5.5%
1234
Esporta

