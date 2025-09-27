Calendario Economico
Tasso di Disoccupazione Hong Kong 3 mesi (Hong Kong Unemployment Rate 3-Months)
|Basso
|3.7%
|3.7%
|
3.7%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|3.8%
|
3.7%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Tasso di Disoccupazione a 3 mesi rappresenta una variazione percentuale del numero totale di cittadini disoccupati di Hong Kong negli ultimi tre mesi. I cittadini disoccupati includono le persone di età superiore ai 15 anni, che non hanno avuto un lavoro retribuito negli ultimi 7 giorni. Il calcolo include i cittadini che hanno cercato lavoro negli ultimi 30 giorni, così come quelli che hanno smesso di cercare (riflessi nel rapporto come "lavoratori scoraggiati"). I valori degli indicatori sono destagionalizzati. Una crescita della lettura superiore al previsto può indicare un calo del potere d'acquisto della popolazione, che a sua volta può influenzare negativamente le quotazioni del dollaro di Hong Kong.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di Disoccupazione Hong Kong 3 mesi (Hong Kong Unemployment Rate 3-Months)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
