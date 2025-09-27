Il Tasso di Disoccupazione a 3 mesi rappresenta una variazione percentuale del numero totale di cittadini disoccupati di Hong Kong negli ultimi tre mesi. I cittadini disoccupati includono le persone di età superiore ai 15 anni, che non hanno avuto un lavoro retribuito negli ultimi 7 giorni. Il calcolo include i cittadini che hanno cercato lavoro negli ultimi 30 giorni, così come quelli che hanno smesso di cercare (riflessi nel rapporto come "lavoratori scoraggiati"). I valori degli indicatori sono destagionalizzati. Una crescita della lettura superiore al previsto può indicare un calo del potere d'acquisto della popolazione, che a sua volta può influenzare negativamente le quotazioni del dollaro di Hong Kong.

Ultimi valori: