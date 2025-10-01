CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Vendite al Dettaglio Nuova Zelanda a/a (New Zealand Retail Sales y/y)

Paese:
Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Sorgente:
Statistiche Nuova Zelanda (Statistics New Zealand)
Settore
Consumatore
Medio 2.3% 0.4%
0.7%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
1.5%
2.3%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Le vendite al dettaglio su base annua mostrano la variazione delle vendite al dettaglio in Nuova Zelanda nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo è corretto per l'inflazione. L'indice è spesso indicato come l'indicatore della spesa al consumo, che consente di valutare l'inflazione in Nuova Zelanda. La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni NZD.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite al Dettaglio Nuova Zelanda a/a (New Zealand Retail Sales y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
2.3%
0.4%
0.7%
1 Q 2025
0.7%
-1.1%
0.3%
4 Q 2024
0.2%
-3.0%
-2.5%
3 Q 2024
-2.5%
1.4%
-3.6%
2 Q 2024
-3.6%
1.7%
-2.4%
1 Q 2024
-2.4%
2.0%
-4.1%
4 Q 2023
-4.1%
2.2%
-3.4%
3 Q 2023
-3.4%
2.7%
-3.5%
2 Q 2023
-3.5%
3.1%
-4.1%
1 Q 2023
-4.1%
3.6%
-4.0%
4 Q 2022
-4.0%
4.3%
4.9%
3 Q 2022
4.9%
3.9%
-3.7%
2 Q 2022
-3.7%
5.1%
2.3%
1 Q 2022
2.3%
5.3%
4.4%
4 Q 2021
4.4%
6.9%
-5.2%
3 Q 2021
-5.2%
20.5%
33.3%
2 Q 2021
33.3%
2.0%
6.6%
1 Q 2021
6.8%
1.9%
4.6%
4 Q 2020
4.8%
6.9%
8.3%
3 Q 2020
8.3%
-12.6%
-14.2%
2 Q 2020
-14.2%
2.7%
2.3%
1 Q 2020
2.3%
3.3%
3.3%
4 Q 2019
3.3%
3.2%
4.5%
3 Q 2019
4.5%
2.8%
2.9%
2 Q 2019
2.9%
3.0%
3.3%
1 Q 2019
3.3%
0.6%
3.5%
4 Q 2018
3.5%
9.7%
2.7%
3 Q 2018
2.7%
3.8%
3.1%
2 Q 2018
3.1%
3.0%
1 Q 2018
3.0%
5.4%
4 Q 2017
5.4%
4.1%
3 Q 2017
4.1%
5.4%
2 Q 2017
5.4%
4.6%
1 Q 2017
4.6%
4.2%
4 Q 2016
4.2%
5.1%
3 Q 2016
5.1%
6.0%
2 Q 2016
6.0%
4.8%
1 Q 2016
4.8%
5.3%
4 Q 2015
5.3%
5.7%
3 Q 2015
5.7%
5.9%
2 Q 2015
5.9%
5.1%
1 Q 2015
5.1%
4.7%
4 Q 2014
4.7%
4.1%
3 Q 2014
4.1%
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento