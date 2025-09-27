Il Cambiamento della Produzione di Benzina dell'Energy Information Administration (EIA) è una caratteristica indiretta della domanda di benzina e del consumo di petrolio negli Stati Uniti. L'indicatore è incluso nel rapporto settimanale dell'Energy Information Administration del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti.

L'EIA include questo rapporto nel Weekly Petroleum Status Report (WPSR) insieme ad altre informazioni su forniture, scorte e prezzi del petrolio greggio e dei principali prodotti petroliferi. È una fonte affidabile di informazioni aggiornate sull'industria energetica utilizzata da produttori, stampa, responsabili politici, consumatori e analisti, nonché dalle autorità statali e locali. I dati del rapporto descrivono l'offerta e la disposizione di petrolio greggio e prodotti petroliferi negli Stati Uniti e nelle grandi regioni degli Stati Uniti.

Una crescita della produzione di benzina prevede indirettamente una crescita a breve termine della domanda di petrolio greggio. La domanda di benzina è un indicatore che varia su base stagionale. Ad esempio, il consumo di benzina aumenta in estate, quando le persone iniziano a viaggiare in auto. Una variazione della produzione di benzina negli Stati Uniti raramente causa volatilità nei prezzi del carburante. Gli analisti, di solito, interpretano le cifre insieme ad altri indicatori del mercato petrolifero di maggior rilevanza.

Ultimi valori: