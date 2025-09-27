Calendario Economico
EIA Stati Uniti Cambio di produzione di benzina (EIA United States Gasoline Production Change)
|Basso
|0.300 M
|0.279 M
|
-0.180 M
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-0.044 M
|
0.300 M
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Cambiamento della Produzione di Benzina dell'Energy Information Administration (EIA) è una caratteristica indiretta della domanda di benzina e del consumo di petrolio negli Stati Uniti. L'indicatore è incluso nel rapporto settimanale dell'Energy Information Administration del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti.
L'EIA include questo rapporto nel Weekly Petroleum Status Report (WPSR) insieme ad altre informazioni su forniture, scorte e prezzi del petrolio greggio e dei principali prodotti petroliferi. È una fonte affidabile di informazioni aggiornate sull'industria energetica utilizzata da produttori, stampa, responsabili politici, consumatori e analisti, nonché dalle autorità statali e locali. I dati del rapporto descrivono l'offerta e la disposizione di petrolio greggio e prodotti petroliferi negli Stati Uniti e nelle grandi regioni degli Stati Uniti.
Una crescita della produzione di benzina prevede indirettamente una crescita a breve termine della domanda di petrolio greggio. La domanda di benzina è un indicatore che varia su base stagionale. Ad esempio, il consumo di benzina aumenta in estate, quando le persone iniziano a viaggiare in auto. Una variazione della produzione di benzina negli Stati Uniti raramente causa volatilità nei prezzi del carburante. Gli analisti, di solito, interpretano le cifre insieme ad altri indicatori del mercato petrolifero di maggior rilevanza.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"EIA Stati Uniti Cambio di produzione di benzina (EIA United States Gasoline Production Change)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
