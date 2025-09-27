CalendarioSezioni

Asta di Banconote a 6 mesi Stati Uniti (United States 6-Month Bill Auction)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (United States Department of the Treasury)
Settore
Market
Basso 3.705%
3.715%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
3.705%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
La Note Auction a 6 mesi rappresenta il rendimento percentuale dei buoni del Tesoro con scadenza a sei mesi. Poiché il tasso di rendimento può riflettere la situazione del debito pubblico degli Stati Uniti, un aumento del tasso può precedere la crescita economica, mentre la sua diminuzione può essere vista come segnale di un rallentamento.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Asta di Banconote a 6 mesi Stati Uniti (United States 6-Month Bill Auction)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
3.705%
3.715%
3.715%
3.730%
3.730%
3.880%
3.880%
3.915%
3.915%
3.945%
3.945%
3.970%
3.970%
3.980%
3.980%
4.120%
4.120%
4.115%
4.115%
4.125%
4.125%
4.145%
4.145%
4.145%
4.145%
4.110%
4.110%
4.120%
4.120%
4.155%
4.155%
4.150%
4.150%
4.150%
4.150%
4.160%
4.160%
4.140%
4.140%
4.105%
4.105%
4.090%
4.090%
4.065%
4.065%
4.050%
4.050%
4.060%
4.060%
4.000%
4.000%
4.070%
4.070%
4.085%
4.085%
4.100%
4.100%
4.075%
4.075%
4.135%
4.135%
4.180%
4.180%
4.220%
4.220%
4.185%
4.185%
4.155%
4.155%
4.140%
4.140%
4.165%
4.165%
4.180%
4.180%
4.110%
4.110%
4.135%
4.135%
4.170%
4.170%
4.160%
4.160%
4.200%
4.200%
4.305%
4.305%
4.340%
4.340%
4.310%
4.310%
4.310%
4.310%
4.260%
4.260%
4.325%
4.325%
4.310%
4.310%
4.270%
