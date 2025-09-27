Calendario Economico
Esportazioni Nuova Zelanda (New Zealand Exports)
|Basso
|$5.936 B
|
$6.556 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
$5.936 B
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le esportazioni neozelandesi riflettono il valore delle merci esportate dal paese nel mese riportato.
Le informazioni sulle esportazioni vengono utilizzate per valutare l'attività commerciale estera della Nuova Zelanda e la domanda di beni dei produttori neozelandesi al di fuori del paese.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Esportazioni Nuova Zelanda (New Zealand Exports)"indicatore macroeconomico.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress