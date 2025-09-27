CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Esportazioni Nuova Zelanda (New Zealand Exports)

Paese:
Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Sorgente:
Statistiche Nuova Zelanda (Statistics New Zealand)
Settore
Trade
Basso $​5.936 B
$​6.556 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
$​5.936 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Le esportazioni neozelandesi riflettono il valore delle merci esportate dal paese nel mese riportato.

Le informazioni sulle esportazioni vengono utilizzate per valutare l'attività commerciale estera della Nuova Zelanda e la domanda di beni dei produttori neozelandesi al di fuori del paese.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Esportazioni Nuova Zelanda (New Zealand Exports)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
$​5.936 B
$​6.556 B
lug 2025
$​6.706 B
$​6.532 B
giu 2025
$​6.630 B
$​7.497 B
mag 2025
$​7.676 B
$​7.698 B
apr 2025
$​7.844 B
$​7.406 B
mar 2025
$​7.595 B
$​6.614 B
feb 2025
$​6.739 B
$​6.060 B
gen 2025
$​6.190 B
$​6.670 B
dic 2024
$​6.839 B
$​6.418 B
nov 2024
$​6.478 B
$​5.614 B
ott 2024
$​5.766 B
$​4.909 B
set 2024
$​5.011 B
$​4.848 B
ago 2024
$​4.968 B
$​6.086 B
lug 2024
$​6.147 B
$​6.040 B
giu 2024
$​6.173 B
$​6.995 B
mag 2024
$​7.156 B
$​6.312 B
apr 2024
$​6.416 B
$​6.377 B
mar 2024
$​6.497 B
$​5.789 B
feb 2024
$​5.890 B
$​4.816 B
gen 2024
$​4.933 B
$​5.851 B
dic 2023
$​5.935 B
$​5.946 B
nov 2023
$​5.992 B
$​5.369 B
ott 2023
$​5.400 B
$​4.766 B
set 2023
$​4.872 B
$​4.970 B
ago 2023
$​4.987 B
$​5.376 B
lug 2023
$​5.448 B
$​6.183 B
giu 2023
$​6.310 B
$​6.967 B
mag 2023
$​6.995 B
$​6.607 B
apr 2023
$​6.803 B
$​6.284 B
mar 2023
$​6.508 B
$​5.059 B
feb 2023
$​5.232 B
$​5.303 B
gen 2023
$​5.470 B
$​6.521 B
dic 2022
$​6.717 B
$​6.340 B
nov 2022
$​6.676 B
$​5.962 B
ott 2022
$​6.137 B
$​5.936 B
set 2022
$​6.026 B
$​5.293 B
ago 2022
$​5.483 B
$​6.353 B
lug 2022
$​6.678 B
$​6.273 B
giu 2022
$​6.416 B
$​6.871 B
mag 2022
$​6.952 B
$​6.156 B
apr 2022
$​6.311 B
$​6.481 B
mar 2022
$​6.673 B
$​5.215 B
feb 2022
$​5.492 B
$​4.797 B
gen 2022
$​4.856 B
$​6.096 B
dic 2021
$​6.071 B
$​5.690 B
nov 2021
$​5.863 B
$​5.362 B
ott 2021
$​5.350 B
$​4.362 B
set 2021
$​4.396 B
$​4.358 B
ago 2021
$​4.351 B
$​5.769 B
lug 2021
$​5.754 B
$​5.958 B
1234
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento