Calendario Economico
Indice dei prezzi dei prodotti industriali (IPPI) canadese su base mensile (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) m/m)
|Basso
|0.5%
|0.6%
|
0.7%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|1.0%
|
0.5%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L’indice dei prezzi dei prodotti industriali canadese su base mensile riflette le variazioni dei prezzi dei principali beni di produzione nazionale venduti dai produttori in Canada nel mese specificato rispetto al mese precedente. Il calcolo si basa sui prezzi alla produzione piuttosto che sui prezzi al dettaglio. Tutte le imposte indirette (ad esempio, le imposte sulle vendite) e il prezzo dei servizi di trasporto per la spedizione dai produttori sono esclusi dal calcolo.
I dati sui prezzi dei prodotti industriali sono raccolti principalmente tramite segnalazione elettronica (90%) di circa 1.100 aziende. Il campione viene compilato in conformità con la classificazione dei produttori per dimensione e prodotto. Il campione viene solitamente esaminato una volta ogni 5 anni, riguarda principalmente gruppi di materie prime soggetti a rapido sviluppo. Circa il 10% dei dati viene estratto da altre fonti (oltre all'indagine principale), come statistiche di enti statali, altri indicatori economici, ecc.
L'indicatore è uno degli indicatori più importanti della salute economica. Misura le variazioni dei prezzi dei manufatti prodotti in Canada, destinati sia al consumo interno che all'esportazione. In questo modo fornisce una descrizione completa del settore manifatturiero canadese. Lo stesso indice viene utilizzato per il calcolo del PIL reale.
La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni CAD.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei prezzi dei prodotti industriali (IPPI) canadese su base mensile (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
