Indice dei Prezzi al Consumo Giappone (CPI) s.a.m/m (Japan Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)

Giappone
JPY, Yen giapponese
Ufficio di Statistica (Statistics Bureau)
Prezzi
L'Indice dei Prezzi al Consumo s.a. riflette le variazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati dalle famiglie in Giappone. L'indice stima la variazione dei prezzi dal punto di vista del consumatore, nel mese dato rispetto al mese precedente. Il calcolo include beni e servizi, che caratterizzano la spesa delle famiglie, e non include tasse e pagamenti sociali. L'indice viene utilizzato per misurare l'inflazione.

I prezzi per alcuni beni e servizi, in particolare per alcuni tipi di frutta e verdura, sono soggetti a notevoli fluttuazioni stagionali, che di solito hanno una natura ciclica. Viene applicato un aggiustamento per evitare effetti stagionali e per consentire un efficiente confronto dell'IPC mese su mese.

Il peso di ciascuna voce utilizzata nel calcolo dell'indice si basa sui risultati dell'indagine sulle famiglie condotta dal Ministero degli Affari Interni e dell'Ufficio di Statistica. I prezzi degli articoli si basano sui prezzi al dettaglio rilevati dall'indagine sulle statistiche dei prezzi al dettaglio condotta dal Ministero degli Affari Interni e dall'Ufficio di Statistica.

 

Generalmente l'IPC è un modo importante per misurare i cambiamenti nelle tendenze di acquisto e nell'inflazione. Gli effetti sulle valute possono variare in entrambe le direzioni: generalmente l'aumento dell'IPC può portare a un aumento dei tassi di interesse e a un aumento delle valute locali. Tuttavia, in recessione, la crescita dell'IPC potrebbe portare a una recessione economica più grave e a un calo della valuta locale.

In normali condizioni di sviluppo economico, una crescita superiore alle aspettative può essere considerata positiva per lo yen giapponese. Anche i risultati sono utilizzati come base per varie misure economiche e revisioni delle pensioni.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell'"Indice dei Prezzi al Consumo Giappone (CPI) s.a.m/m (Japan Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
0.1%
0.1%
lug 2025
0.1%
0.1%
giu 2025
0.1%
0.3%
mag 2025
0.3%
0.1%
apr 2025
0.1%
0.3%
mar 2025
0.3%
-0.1%
feb 2025
-0.1%
0.5%
gen 2025
0.5%
0.6%
dic 2024
0.6%
0.4%
nov 2024
0.6%
0.4%
ott 2024
0.4%
-0.3%
set 2024
-0.3%
0.5%
ago 2024
0.5%
0.2%
lug 2024
0.2%
0.3%
giu 2024
0.3%
0.5%
mag 2024
0.5%
0.2%
apr 2024
0.2%
0.2%
mar 2024
0.2%
0.0%
feb 2024
0.0%
0.0%
gen 2024
0.0%
0.1%
dic 2023
0.1%
0.0%
nov 2023
-0.1%
0.7%
ott 2023
0.7%
0.3%
set 2023
0.3%
0.2%
ago 2023
0.2%
0.4%
lug 2023
0.4%
0.2%
giu 2023
0.2%
0.0%
mag 2023
0.0%
0.6%
apr 2023
0.6%
0.3%
mar 2023
0.3%
-0.6%
feb 2023
-0.6%
0.4%
gen 2023
0.4%
0.3%
dic 2022
0.3%
0.4%
nov 2022
0.3%
0.6%
ott 2022
0.6%
0.3%
set 2022
0.3%
0.3%
ago 2022
0.3%
0.4%
lug 2022
0.4%
0.1%
giu 2022
0.1%
0.2%
mag 2022
0.2%
0.4%
apr 2022
0.4%
0.4%
mar 2022
0.4%
0.5%
feb 2022
0.5%
0.1%
gen 2022
0.1%
0.1%
dic 2021
0.1%
0.3%
nov 2021
0.3%
-0.3%
ott 2021
-0.3%
0.4%
set 2021
0.4%
-0.2%
ago 2021
-0.2%
0.2%
lug 2021
0.1%
0.3%
123
