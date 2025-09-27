L'Indice dei Prezzi al Consumo s.a. riflette le variazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati dalle famiglie in Giappone. L'indice stima la variazione dei prezzi dal punto di vista del consumatore, nel mese dato rispetto al mese precedente. Il calcolo include beni e servizi, che caratterizzano la spesa delle famiglie, e non include tasse e pagamenti sociali. L'indice viene utilizzato per misurare l'inflazione.

I prezzi per alcuni beni e servizi, in particolare per alcuni tipi di frutta e verdura, sono soggetti a notevoli fluttuazioni stagionali, che di solito hanno una natura ciclica. Viene applicato un aggiustamento per evitare effetti stagionali e per consentire un efficiente confronto dell'IPC mese su mese.

Il peso di ciascuna voce utilizzata nel calcolo dell'indice si basa sui risultati dell'indagine sulle famiglie condotta dal Ministero degli Affari Interni e dell'Ufficio di Statistica. I prezzi degli articoli si basano sui prezzi al dettaglio rilevati dall'indagine sulle statistiche dei prezzi al dettaglio condotta dal Ministero degli Affari Interni e dall'Ufficio di Statistica.

Generalmente l'IPC è un modo importante per misurare i cambiamenti nelle tendenze di acquisto e nell'inflazione. Gli effetti sulle valute possono variare in entrambe le direzioni: generalmente l'aumento dell'IPC può portare a un aumento dei tassi di interesse e a un aumento delle valute locali. Tuttavia, in recessione, la crescita dell'IPC potrebbe portare a una recessione economica più grave e a un calo della valuta locale.

In normali condizioni di sviluppo economico, una crescita superiore alle aspettative può essere considerata positiva per lo yen giapponese. Anche i risultati sono utilizzati come base per varie misure economiche e revisioni delle pensioni.

