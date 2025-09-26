Calendario Economico
Calendario economico e indicatori di Singapore
Panoramica
Calendario Economico
Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.26 05:00, SGD, Produzione Industriale m/m, Effettiva: -9.7%, Previsione: 2.8%, Precedente: 8.8%
2025.09.26 05:00, SGD, Produzione Industriale a/a, Effettiva: -7.8%, Previsione: -4.5%, Precedente: 7.7%
2025.09.29 16:00, SGD, Prestiti Bancari, Previsione: S$861.124 B, Precedente: S$854.020 B
2025.10.01 00:30, SGD, Indice dei Prezzi Immobiliari URA t/t, Previsione: 0.8%, Precedente: 1.0%
2025.10.02 13:00, SGD, SIPMM PMI, Previsione: 48.7, Precedente: 49.9
2025.10.03 00:30, SGD, Indice S&P Global PMI, Precedente: 51.2
Indicatori economici
|PIL
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL a/a
|4.4%
|2 Q 2025
|4.3%
|Trimestralmente
|PIL trim./trim.
|1.4%
|2 Q 2025
|1.4%
|Trimestralmente
|Lavoro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Tasso di Disoccupazione
|2.0%
|2 Q 2025
|2.1%
|Trimestralmente
|Prezzi
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|IPC a/a
|0.5%
|ago 2025
|0.6%
|Mensilmente
|Denaro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Prestiti Bancari
|S$854.020 B
|lug 2025
|S$853.336 B
|Mensilmente
|Riserve Valuta Straniera
|$391.267 B
|ago 2025
|$397.336 B
|Mensilmente
|Trade
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Esportazioni Interne Non Petrolifere a/a
|-11.3%
|ago 2025
|-4.7%
|Mensilmente
|Esportazioni Interne non Petrolifere m/m
|-8.9%
|ago 2025
|-6.0%
|Mensilmente
|Saldo Commerciale
|S$5.078 B
|ago 2025
|S$6.351 B
|Mensilmente
|Azienda
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Aspettative delle Imprese Manifatturiere
|5.0
|2 Q 2025
|-6.0
|Trimestralmente
|Indice S&P Global PMI
|51.2
|ago 2025
|52.7
|Mensilmente
|Produzione Industriale a/a
|-7.8%
|ago 2025
|7.7%
|Mensilmente
|Produzione Industriale m/m
|-9.7%
|ago 2025
|8.8%
|Mensilmente
|SIPMM PMI
|49.9
|ago 2025
|Mensilmente
|Consumatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Vendite al Dettaglio a/a
|1.4%
|mag 2025
|0.2%
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio m/m
|1.0%
|mag 2025
|0.0%
|Mensilmente
|Housing
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Indice dei Prezzi Immobiliari URA t/t
|1.0%
|2 Q 2025
|0.5%
|Trimestralmente