Calendario economico e indicatori di Singapore

Indicatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL trim./trim. 1.4% 2 Q 2025 1.4% Trimestralmente
Tasso di Disoccupazione 2.0% 2 Q 2025 2.1% Trimestralmente
IPC a/a 0.5% ago 2025 0.6% Mensilmente
Saldo Commerciale S$​5.078 B ago 2025 S$​6.351 B Mensilmente

2025.09.26 05:00, SGD, Produzione Industriale m/m, Effettiva: -9.7%, Previsione: 2.8%, Precedente: 8.8%
2025.09.26 05:00, SGD, Produzione Industriale a/a, Effettiva: -7.8%, Previsione: -4.5%, Precedente: 7.7%
2025.09.29 16:00, SGD, Prestiti Bancari, Previsione: S$​861.124 B, Precedente: S$​854.020 B
2025.10.01 00:30, SGD, Indice dei Prezzi Immobiliari URA t/t, Previsione: 0.8%, Precedente: 1.0%
2025.10.02 13:00, SGD, SIPMM PMI, Previsione: 48.7, Precedente: 49.9
2025.10.03 00:30, SGD, Indice S&P Global PMI, Precedente: 51.2

Indicatori economici

PIL Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL a/a 4.4% 2 Q 2025 4.3% Trimestralmente
PIL trim./trim. 1.4% 2 Q 2025 1.4% Trimestralmente
Lavoro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Tasso di Disoccupazione 2.0% 2 Q 2025 2.1% Trimestralmente
Prezzi Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
IPC a/a 0.5% ago 2025 0.6% Mensilmente
Denaro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Prestiti Bancari S$​854.020 B lug 2025 S$​853.336 B Mensilmente
Riserve Valuta Straniera $​391.267 B ago 2025 $​397.336 B Mensilmente
Trade Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Esportazioni Interne Non Petrolifere a/a -11.3% ago 2025 -4.7% Mensilmente
Esportazioni Interne non Petrolifere m/m -8.9% ago 2025 -6.0% Mensilmente
Saldo Commerciale S$​5.078 B ago 2025 S$​6.351 B Mensilmente
Azienda Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Aspettative delle Imprese Manifatturiere 5.0 2 Q 2025 -6.0 Trimestralmente
Indice S&P Global PMI 51.2 ago 2025 52.7 Mensilmente
Produzione Industriale a/a -7.8% ago 2025 7.7% Mensilmente
Produzione Industriale m/m -9.7% ago 2025 8.8% Mensilmente
SIPMM PMI 49.9 ago 2025 Mensilmente
Consumatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Vendite al Dettaglio a/a 1.4% mag 2025 0.2% Mensilmente
Vendite al Dettaglio m/m 1.0% mag 2025 0.0% Mensilmente
Housing Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Indice dei Prezzi Immobiliari URA t/t 1.0% 2 Q 2025 0.5% Trimestralmente