Calendario economico e indicatori degli Stati Uniti

Indicatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL trim./trim. 3.8% 2 Q 2025 3.3% Trimestralmente
Tasso di Disoccupazione 4.3% ago 2025 4.2% Mensilmente
IPC a/a N/D ago 2025 2.7% Mensilmente
Decisione del Tasso di Interesse della Fed 4.25% 4.50%
Saldo Commerciale $​-78.311 B lug 2025 $​-59.086 B Mensilmente

2025.09.25 12:30, USD, PIL trim./trim., Effettiva: 3.8%, Previsione: 3.3%, Precedente: 3.3%
2025.09.25 12:30, USD, Indice dei Prezzi PIL trim./trim., Effettiva: 2.1%, Previsione: 2.0%, Precedente: 2.0%
2025.09.25 12:30, USD, Indice dei Prezzi CORE PCE trim./trim., Effettiva: 2.6%, Previsione: 2.5%, Precedente: 2.5%
2025.09.25 12:30, USD, Indice dei Prezzi PCE trim./trim., Effettiva: 2.1%, Previsione: 2.0%, Precedente: 2.0%
2025.09.25 12:30, USD, PCE Reale trim./trim., Effettiva: 2.5%, Previsione: 1.6%, Precedente: 1.6%
2025.09.25 12:30, USD, Profitti Aziendali trim./trim., Effettiva: 0.2%, Previsione: 2.0%, Precedente: 2.0%
2025.09.25 12:30, USD, Vendite PIL trim./trim., Effettiva: 7.5%, Previsione: 6.8%, Precedente: 6.8%
2025.09.25 12:30, USD, Scorte all’Ingrosso m/m, Effettiva: -0.2%, Previsione: 0.1%, Precedente: 0.0%
2025.09.25 12:30, USD, Ordini di Beni Durevoli m/m, Effettiva: 2.9%, Previsione: -0.5%, Precedente: -2.7%
2025.09.25 12:30, USD, Ordini di Beni Durevoli Core m/m, Effettiva: 0.4%, Previsione: 0.6%, Precedente: 1.0%
2025.09.25 12:30, USD, Ordini di Beni Durevoli escl. Difesa m/m, Effettiva: 1.9%, Previsione: -4.6%, Precedente: -2.3%
2025.09.25 12:30, USD, Ordini di Beni Strumentali Non di Difesa escl. Aeromobili m/m, Effettiva: 0.6%, Previsione: -0.2%, Precedente: 0.8%
2025.09.25 12:30, USD, Saldo Commerciale delle Merci, Effettiva: $​-85.541 B, Previsione: $​42.847 B, Precedente: $​-102.840 B
2025.09.25 12:30, USD, Spedizioni di Beni Strumentali Non Riguardanti il Settore della Difesa escl. Aerei m/m, Effettiva: -0.3%, Previsione: 0.5%, Precedente: 0.6%
2025.09.25 12:30, USD, Scorte al Dettaglio m/m, Effettiva: 0.0%, Previsione: 0.1%, Precedente: 0.1%
2025.09.25 12:30, USD, Scorte al Dettaglio escl. Auto m/m, Effettiva: 0.3%, Precedente: 0.2%
2025.09.25 12:30, USD, Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione, Effettiva: 218 K, Previsione: 208 K, Precedente: 232 K
2025.09.25 12:30, USD, Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione, Effettiva: 1.926 M, Previsione: 1.913 M, Precedente: 1.928 M
2025.09.25 12:30, USD, Richieste iniziali di Sussidi di Disoccupazione Media di 4 Settimane, Effettiva: 237.500 K, Previsione: 236.492 K, Precedente: 240.250 K
2025.09.25 13:00, USD, Discorso di Williams, Membro del FOMC
2025.09.25 14:00, USD, Discorso del Governatore Bowman della Fed
2025.09.25 14:30, USD, Modifica dello Stoccaggio del Gas Naturale EIA, Effettiva: 75 B, Previsione: 98 B, Precedente: 90 B
2025.09.25 15:00, USD, Kansas City Fed Manufacturing Composite Index
2025.09.25 15:00, USD, Produzione Manifatturiera Fed Kansas City
2025.09.25 15:30, USD, Asta di Banconote a 4 settimane, Effettiva: 4.080%, Precedente: 4.040%
2025.09.25 15:30, USD, Asta di Banconote a 8 settimane, Effettiva: 4.000%, Precedente: 3.965%
2025.09.25 17:00, USD, Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
2025.09.25 17:00, USD, Asta di Banconote a 7 anni, Effettiva: 3.953%, Precedente: 3.925%
2025.09.26 12:30, USD, Indice dei Prezzi Core PCE m/m, Effettiva: 0.2%, Previsione: 0.2%, Precedente: 0.2%
2025.09.26 12:30, USD, Indice dei Prezzi CORE PCE a/a, Effettiva: 2.9%, Previsione: 2.9%, Precedente: 2.9%
2025.09.26 12:30, USD, Indice dei Prezzi PCE m/m, Effettiva: 0.3%, Previsione: 0.2%, Precedente: 0.2%
2025.09.26 12:30, USD, Indice dei Prezzi PCE a/a, Effettiva: 2.7%, Previsione: 2.8%, Precedente: 2.6%
2025.09.26 12:30, USD, Spesa Personale m/m, Effettiva: 0.6%, Previsione: 0.4%, Precedente: 0.5%
2025.09.26 12:30, USD, Reddito Personale m/m, Effettiva: 0.4%, Previsione: -0.1%, Precedente: 0.4%
2025.09.26 12:30, USD, PCE Reale m/m, Effettiva: 0.3%, Previsione: 0.1%, Precedente: 0.4%
2025.09.26 14:00, USD, Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate
2025.09.26 14:00, USD, Michigan Consumer Sentiment, Effettiva: 55.1, Previsione: 55.4, Precedente: 55.4
2025.09.26 14:00, USD, Aspettative dei consumatori del Michigan, Effettiva: 51.7, Previsione: 51.8, Precedente: 51.8
2025.09.26 14:00, USD, Michigan Condizioni attuali, Effettiva: 60.4, Previsione: 61.2, Precedente: 61.2
2025.09.26 14:00, USD, Aspettative di inflazione del Michigan, Effettiva: 4.7%, Previsione: 4.8%, Precedente: 4.8%
2025.09.26 14:00, USD, Michigan Aspettative di inflazione a 5 anni, Effettiva: 3.7%, Previsione: 3.9%, Precedente: 3.9%
2025.09.26 17:00, USD, Discorso del Governatore Bowman della Fed
2025.09.26 17:00, USD, Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI, Effettiva: 424, Precedente: 418
2025.09.26 17:00, USD, Baker Hughes US Total Rig Count, Effettiva: 549, Precedente: 542
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Rame Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: 30.2 K, Precedente: 30.3 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Argento Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: 52.3 K, Precedente: 51.5 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: 266.7 K, Precedente: 266.4 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: 103.0 K, Precedente: 98.7 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC S&P 500 Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: -172.5 K, Precedente: -225.1 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Aluminium Posizioni Nette Non Commercial, Effettiva: 0.7 K, Precedente: 1.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Corn Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: -51.2 K, Precedente: -36.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Natural Gas Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: -128.1 K, Precedente: -110.9 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Soybeans Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: 5.7 K, Precedente: 21.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Wheat Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: -81.7 K, Precedente: -72.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: 23.4 K, Precedente: 17.8 K
2025.09.29 11:30, USD, Discorso del Governatore Waller della Fed
2025.09.29 14:00, USD, Vendita di Case in Costruzione m/m, Previsione: 2.0%, Precedente: -0.4%
2025.09.29 14:00, USD, Vendita di Case in Costruzione a/a, Previsione: 2.3%, Precedente: 0.7%
2025.09.29 14:00, USD, Indice Pending Home Sales, Precedente: 71.7
2025.09.29 14:30, USD, Indice Manifatturiero della Fed di Dallas
2025.09.29 15:30, USD, Asta di Banconote a 3 Mesi, Precedente: 3.860%
2025.09.29 15:30, USD, Asta di Banconote a 6 mesi, Precedente: 3.705%
2025.09.29 17:30, USD, Discorso di Williams, Membro del FOMC
2025.09.30 10:00, USD, Discorso del Governatore della Fed Jefferson
2025.09.30 13:00, USD, HPI m/m, Previsione: 0.1%, Precedente: -0.2%
2025.09.30 13:00, USD, HPI a/a, Previsione: 2.6%, Precedente: 2.6%
2025.09.30 13:00, USD, HPI, Previsione: 434.3, Precedente: 433.8
2025.09.30 13:00, USD, S&P/CS HPI Composite-20 anni su 20, Previsione: 1.7%, Precedente: 2.1%
2025.09.30 13:00, USD, S&P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m, Previsione: -0.4%, Precedente: 0.0%
2025.09.30 13:00, USD, S&P/CS HPI Composite-20 s.a.m/m, Previsione: -0.1%, Precedente: -0.3%
2025.09.30 13:45, USD, MNI Chicago Business Barometer, Previsione: 45.8, Precedente: 41.5
2025.09.30 14:00, USD, Offerte di lavoro JOLTS, Previsione: 7.326 M, Precedente: 7.181 M
2025.09.30 14:00, USD, Indicatore di Fiducia dei Consumatori, Previsione: 100.7, Precedente: 97.4
2025.09.30 14:30, USD, Utili dei Servizi della Fed di Dallas
2025.09.30 14:30, USD, Attività Commerciale dei Servizi della Fed di Dallas
2025.09.30 15:30, USD, Asta di Banconote a 52 settimane, Precedente: 3.660%
2025.10.01 12:15, USD, ADP Variazione dell'Occupazione non Agricola, Previsione: -19 K, Precedente: 54 K
2025.10.01 13:45, USD, Indice manifatturiero S&P Global PMI, Previsione: 52.8, Precedente: 53.0
2025.10.01 14:00, USD, Spese di Costruzione m/m, Previsione: -0.4%, Precedente: -0.1%
2025.10.01 14:00, USD, PMI Manifatturiero ISM
2025.10.01 14:00, USD, Prezzi Pagati Manifatturiero ISM
2025.10.01 14:00, USD, ISM Occupazione Manifatturiero
2025.10.01 14:00, USD, ISM Produzione Nuovi Ordini
2025.10.01 14:30, USD, Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA, Previsione: 2.655 M, Precedente: -0.607 M
2025.10.01 14:30, USD, Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing, Previsione: -0.116 M, Precedente: 0.177 M
2025.10.01 14:30, USD, Variazione delle Importazioni di Petrolio Greggio EIA, Previsione: 1.162 M, Precedente: 1.596 M
2025.10.01 14:30, USD, Modifica della Produzione di Carburante Distillato EIA, Previsione: 0.153 M, Precedente: 0.029 M
2025.10.01 14:30, USD, Variazione delle Scorte dei Distillati EIA, Previsione: 0.313 M, Precedente: -1.685 M
2025.10.01 14:30, USD, Cambiamento della Produzione di Benzina EIA, Previsione: -0.044 M, Precedente: 0.300 M
2025.10.01 14:30, USD, Variazione delle Scorte di Olio Combustibile EIA, Previsione: -0.850 M, Precedente: -0.189 M
2025.10.01 14:30, USD, Variazione delle Scorte di Benzina EIA, Previsione: 2.024 M, Precedente: -1.081 M
2025.10.01 14:30, USD, Cambio Giornaliero degli Input Giornalieri della Raffineria EIA, Precedente: 0.052 M
2025.10.01 14:30, USD, Variazione del Tasso di Utilizzo della Raffineria EIA, Precedente: -0.3%
2025.10.02 11:30, USD, Tagli di posti di lavoro Challenger
2025.10.02 11:30, USD, Challenger Job Cuts a/a
2025.10.02 12:30, USD, Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione, Previsione: 207 K, Precedente: 218 K
2025.10.02 12:30, USD, Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione, Previsione: 1.923 M, Precedente: 1.926 M
2025.10.02 12:30, USD, Richieste iniziali di Sussidi di Disoccupazione Media di 4 Settimane, Previsione: 232.553 K, Precedente: 237.500 K
2025.10.02 14:00, USD, Ordini di Fabbrica m/m, Previsione: 2.5%, Precedente: -1.3%
2025.10.02 14:00, USD, Ordini di Fabbrica escl. Trasporto m/m, Previsione: 0.4%, Precedente: 0.6%
2025.10.02 14:00, USD, Spedizioni di Beni Strumentali Non Riguardanti il Settore della Difesa escl. Aerei m/m, Previsione: -0.3%, Precedente: -0.3%
2025.10.02 14:30, USD, Modifica dello Stoccaggio del Gas Naturale EIA, Previsione: 64 B, Precedente: 75 B
2025.10.02 15:30, USD, Asta di Banconote a 4 settimane, Precedente: 4.080%
2025.10.02 15:30, USD, Asta di Banconote a 8 settimane, Precedente: 4.000%
2025.10.03 10:05, USD, Discorso di Williams, Membro del FOMC
2025.10.03 12:30, USD, Tasso di Disoccupazione, Previsione: 4.2%, Precedente: 4.3%
2025.10.03 12:30, USD, Libri Paga Non Agricoli, Previsione: 84 K, Precedente: 22 K
2025.10.03 12:30, USD, Tasso di Partecipazione, Previsione: 62.2%, Precedente: 62.3%
2025.10.03 12:30, USD, Guadagno Medio Orario m/m, Previsione: 0.4%, Precedente: 0.3%
2025.10.03 12:30, USD, Guadagno Medio Orario a/a, Previsione: 3.9%, Precedente: 3.7%
2025.10.03 12:30, USD, Ore Settimanali Medie, Previsione: 34.2, Precedente: 34.2
2025.10.03 12:30, USD, Libri Paga Statali, Previsione: -14 K, Precedente: -16 K
2025.10.03 12:30, USD, Libri Paga Privati Non Agricoli, Previsione: 98 K, Precedente: 38 K
2025.10.03 12:30, USD, Tasso di Disoccupazione U6, Previsione: 7.8%, Precedente: 8.1%
2025.10.03 12:30, USD, Libri Paga Manifatturieri, Previsione: 1 K, Precedente: -12 K
2025.10.03 13:45, USD, Indice dei servizi S&P Global PMI, Previsione: 56.4, Precedente: 54.5
2025.10.03 13:45, USD, Indice Composito S&P Global PMI, Previsione: 55.0, Precedente: 55.4
2025.10.03 14:00, USD, PMI Non Manifatturiero ISM
2025.10.03 14:00, USD, ISM Occupazione Non Manifatturiero
2025.10.03 14:00, USD, Nuovi Ordini Non Manifatturieri ISM
2025.10.03 14:00, USD, Prezzi Pagati Non Manifatturieri ISM
2025.10.03 14:00, USD, Attività Commerciale Non Manifatturiera ISM
2025.10.03 17:00, USD, Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI, Precedente: 424
2025.10.03 17:00, USD, Baker Hughes US Total Rig Count, Precedente: 549
2025.10.03 17:40, USD, Discorso del Governatore della Fed Jefferson
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Rame Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: 30.2 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Argento Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: 52.3 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: 266.7 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: 103.0 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC S&P 500 Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: -172.5 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Aluminium Posizioni Nette Non Commercial, Precedente: 0.7 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Corn Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: -51.2 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Natural Gas Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: -128.1 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Soybeans Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: 5.7 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Wheat Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: -81.7 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: 23.4 K

Market Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Asta Obbligazionaria a 20 anni 4.613% 4.876%
Asta TIPS a 10 anni 1.734% 1.985%
Asta TIPS a 30 anni 2.650% 2.403%
Asta TIPS a 5 anni 1.650% 1.702%
Asta di Banconote a 10 anni 4.033% 4.255%
Asta di Banconote a 2 anni 3.571% 3.641%
Asta di Banconote a 3 Mesi 3.860% 3.905%
Asta di Banconote a 3 anni 3.485% 3.669%
Asta di Banconote a 4 settimane 4.080% 4.040%
Asta di Banconote a 5 anni 3.710% 3.724%
Asta di Banconote a 52 settimane 3.660% 3.760%
Asta di Banconote a 6 mesi 3.705% 3.715%
Asta di Banconote a 7 anni 3.953% 3.925%
Asta di Banconote a 8 settimane 4.000% 3.965%
Asta di Obbligazioni a 30 anni 4.651% 4.813%
CFTC Aluminium Posizioni Nette Non Commercial 0.7 K 23 set 2025 1.2 K Settimanale
CFTC Argento Posizioni Nette Non Commerciali 52.3 K 23 set 2025 51.5 K Settimanale
CFTC Corn Posizioni Nette Non Commerciali -51.2 K 23 set 2025 -36.2 K Settimanale
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali 103.0 K 23 set 2025 98.7 K Settimanale
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali 23.4 K 23 set 2025 17.8 K Settimanale
CFTC Natural Gas Posizioni Nette Non Commerciali -128.1 K 23 set 2025 -110.9 K Settimanale
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali 266.7 K 23 set 2025 266.4 K Settimanale
CFTC Rame Posizioni Nette Non Commerciali 30.2 K 23 set 2025 30.3 K Settimanale
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali -172.5 K 23 set 2025 -225.1 K Settimanale
CFTC Soybeans Posizioni Nette Non Commerciali 5.7 K 23 set 2025 21.2 K Settimanale
CFTC Wheat Posizioni Nette Non Commerciali -81.7 K 23 set 2025 -72.2 K Settimanale
PIL Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL trim./trim. 3.8% 2 Q 2025 3.3% Trimestralmente
PNL trim./trim. 2.3% 1 Q 2018 2.1% Trimestralmente
Vendite PIL trim./trim. 7.5% 2 Q 2025 6.8% Trimestralmente
Lavoro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
ADP Variazione dell'Occupazione non Agricola 54 K ago 2025 104 K Mensilmente
Benefici Occupazionali trim./trim. 0.7% 2 Q 2025 1.2% Trimestralmente
Challenger Job Cuts a/a N/D ago 2025 Mensilmente
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione 1.926 M 13 set 2025 1.928 M Settimanale
Costo del Lavoro Unitario trim./trim. 1.0% 2 Q 2025 1.6% Trimestralmente
Guadagni Reali m/m N/D ago 2025 0.4% Mensilmente
Guadagno Medio Orario a/a 3.7% ago 2025 3.9% Mensilmente
Guadagno Medio Orario m/m 0.3% ago 2025 0.3% Mensilmente
Indice dei Costi di Occupazione trim./trim. 0.9% 2 Q 2025 0.9% Trimestralmente
Indice delle Condizioni del Mercato del Lavoro della Fed 1.5 giu 2017 3.3 Mensilmente
Indice delle Tendenze dell'Occupazione CB 106.41 ago 2025 107.13 Mensilmente
Libri Paga Manifatturieri -12 K ago 2025 -2 K Mensilmente
Libri Paga Non Agricoli 22 K ago 2025 79 K Mensilmente
Libri Paga Privati Non Agricoli 38 K ago 2025 77 K Mensilmente
Libri Paga Statali -16 K ago 2025 2 K Mensilmente
Offerte di lavoro JOLTS 7.181 M lug 2025 7.357 M Mensilmente
Ore Settimanali Medie 34.2 ago 2025 34.2 Mensilmente
Produttività Non Agricola trim./trim. 3.3% 2 Q 2025 2.4% Trimestralmente
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione 218 K 20 set 2025 232 K Settimanale
Richieste iniziali di Sussidi di Disoccupazione Media di 4 Settimane 237.500 K 20 set 2025 240.250 K Settimanale
Salari Occupazione trim./trim. 1.0% 2 Q 2025 0.8% Trimestralmente
Tagli di posti di lavoro Challenger N/D ago 2025 Mensilmente
Tasso di Disoccupazione 4.3% ago 2025 4.2% Mensilmente
Tasso di Disoccupazione U6 8.1% ago 2025 7.9% Mensilmente
Tasso di Partecipazione 62.3% ago 2025 62.2% Mensilmente
Prezzi Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Aspettative di inflazione del Michigan 4.7% set 2025 4.8% Mensilmente
Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate N/D ago 2025 Mensilmente
IPC N/D ago 2025 322.132 Mensilmente
IPC Core N/D ago 2025 328.656 Mensilmente
IPC Core a/a N/D ago 2025 3.1% Mensilmente
IPC Core m/m N/D ago 2025 0.3% Mensilmente
IPC Core non destagionalizzato N/D ago 2025 328.980 Mensilmente
IPC Core non destagionalizzato m/m N/D ago 2025 0.2% Mensilmente
IPC a/a N/D ago 2025 2.7% Mensilmente
IPC m/m N/D ago 2025 0.2% Mensilmente
IPC mediano della Fed di Cleveland m/m 0.3% ago 2025 0.3% Mensilmente
IPC non destagionalizzato N/D ago 2025 323.048 Mensilmente
IPC non destagionalizzato m/m N/D ago 2025 0.2% Mensilmente
IPP Core a/a N/D ago 2025 3.7% Mensilmente
IPP Core m/m N/D ago 2025 0.9% Mensilmente
IPP a/a N/D ago 2025 3.3% Mensilmente
IPP m/m N/D ago 2025 0.9% Mensilmente
Indice dei Prezzi CORE PCE a/a 2.9% ago 2025 2.9% Mensilmente
Indice dei Prezzi CORE PCE trim./trim. 2.6% 2 Q 2025 2.5% Trimestralmente
Indice dei Prezzi Core PCE Annuale 1.5% 2017 1.5% Annualmente
Indice dei Prezzi Core PCE m/m 0.2% ago 2025 0.2% Mensilmente
Indice dei Prezzi PCE Annuale 1.7% 2017 1.7% Annualmente
Indice dei Prezzi PCE a/a 2.7% ago 2025 2.6% Mensilmente
Indice dei Prezzi PCE m/m 0.3% ago 2025 0.2% Mensilmente
Indice dei Prezzi PCE trim./trim. 2.1% 2 Q 2025 2.0% Trimestralmente
Indice dei Prezzi PIL trim./trim. 2.1% 2 Q 2025 2.0% Trimestralmente
Indice dei Prezzi all'Importazione escl. Petrolio m/m N/D ago 2025 0.3% Mensilmente
Indice dei Prezzi di Esportazione a/a N/D ago 2025 2.2% Mensilmente
Indice dei Prezzi di Esportazione m/m N/D ago 2025 0.1% Mensilmente
Indice dei Prezzi di Importazione a/a N/D ago 2025 -0.2% Mensilmente
Indice dei Prezzi di Importazione m/m N/D ago 2025 0.4% Mensilmente
Michigan Aspettative di inflazione a 5 anni 3.7% set 2025 3.9% Mensilmente
Denaro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Acquisti Netti esteri TIC di Obbligazioni e Titoli del Tesoro Nazionali $​58.2 B lug 2025 $​-5.1 B Mensilmente
Decisione del Tasso di Interesse della Fed 4.25% 4.50%
TIC Net Long-Term Transactions incl. Swap $​49.2 B lug 2025 $​151.0 B Mensilmente
TIC Overall Net Capital Flow $​2.1 B lug 2025 $​92.1 B Mensilmente
Transazioni Nette a Lungo Termine TIC $​49.2 B lug 2025 $​151.0 B Mensilmente
Trade Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Conto Corrente $​-251.312 B 2 Q 2025 $​-439.822 B Trimestralmente
Esportazioni $​280.464 B lug 2025 $​279.650 B Mensilmente
Importazioni $​358.775 B lug 2025 $​338.736 B Mensilmente
Saldo Commerciale $​-78.311 B lug 2025 $​-59.086 B Mensilmente
Saldo Commerciale delle Merci $​-85.541 B ago 2025 $​-102.840 B Mensilmente
Governo Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Saldo di Bilancio Federale $​-344.8 B ago 2025 $​-291.1 B Mensilmente
Azienda Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Attività Commerciale Non Manifatturiera ISM N/D ago 2025 52.6 Mensilmente
Attività Commerciale dei Servizi della Fed di Dallas N/D ago 2025 Mensilmente
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI 424 26 set 2025 418 Settimanale
Baker Hughes US Total Rig Count 549 26 set 2025 542 Settimanale
CB Leading Economic Index m/m -0.5% ago 2025 -0.1% Mensilmente
Cambiamento della Produzione di Benzina EIA 0.300 M 19 set 2025 -0.180 M Settimanale
Cambio Giornaliero degli Input Giornalieri della Raffineria EIA 0.052 M 19 set 2025 -0.394 M Settimanale
Condizioni Commerciali Attuali ISM-NY 37.2 mar 2021 35.5 Mensilmente
ISM Occupazione Manifatturiero N/D ago 2025 43.4 Mensilmente
ISM Occupazione Non Manifatturiero N/D ago 2025 46.4 Mensilmente
ISM Produzione Nuovi Ordini N/D ago 2025 47.1 Mensilmente
ISM-NY Business Conditions Index 804.5 mar 2021 810.9 Mensilmente
Indice Composito S&P Global PMI 55.4 ago 2025 54.6 Mensilmente
Indice Manifatturiero della Fed di Dallas N/D ago 2025 Mensilmente
Indice Manifatturiero della Fed di Filadelfia 23.2 set 2025 -0.3 Mensilmente
Indice Manifatturiero della Fed di Richmond -17 set 2025 -7 Mensilmente
Indice Philadelphia Fed Capex 12.5 set 2025 38.4 Mensilmente
Indice dei servizi S&P Global PMI 54.5 ago 2025 55.7 Mensilmente
Indice di Attività Nazionale della Fed di Chicago -0.12 ago 2025 -0.28 Mensilmente
Indice di Produzione Industriale 0.9% ago 2025 1.4% Mensilmente
Indice di Produzione Industriale Fed m/m 0.1% ago 2025 -0.4% Mensilmente
Indice manifatturiero S&P Global PMI 53.0 ago 2025 49.5 Mensilmente
Kansas City Fed Manufacturing Composite Index N/D set 2025 Mensilmente
MNI Chicago Business Barometer 41.5 ago 2025 47.1 Mensilmente
Modifica della Produzione di Carburante Distillato EIA 0.029 M 19 set 2025 -0.274 M Settimanale
Modifica dello Stoccaggio del Gas Naturale EIA 75 B 19 set 2025 90 B Settimanale
NFIB Ottimismo per le Piccole Imprese 100.8 ago 2025 100.3 Mensilmente
NY Fed Empire State Manufacturing Index -8.7 set 2025 11.9 Mensilmente
Nuovi Ordini Non Manifatturieri ISM N/D ago 2025 50.3 Mensilmente
Occupazione della Fed di Filadelfia 5.6 set 2025 5.9 Mensilmente
Ordini di Beni Durevoli Core m/m 0.4% ago 2025 1.0% Mensilmente
Ordini di Beni Durevoli escl. Difesa m/m 1.9% ago 2025 -2.3% Mensilmente
Ordini di Beni Durevoli m/m 2.9% ago 2025 -2.7% Mensilmente
Ordini di Beni Strumentali Non di Difesa escl. Aeromobili m/m 0.6% ago 2025 0.8% Mensilmente
Ordini di Fabbrica escl. Trasporto m/m 0.6% lug 2025 0.4% Mensilmente
Ordini di Fabbrica m/m -1.3% lug 2025 -4.8% Mensilmente
PMI Manifatturiero ISM N/D ago 2025 48.0 Mensilmente
PMI Non Manifatturiero ISM N/D ago 2025 50.1 Mensilmente
Philadelphia Fed Business Conditions 31.5 set 2025 25.0 Mensilmente
Philadelphia Fed Nuovi ordini 12.4 set 2025 -1.9 Mensilmente
Philadelphia Fed Prezzi pagati 46.8 set 2025 66.8 Mensilmente
Prezzi Pagati Manifatturiero ISM N/D ago 2025 64.8 Mensilmente
Prezzi Pagati Non Manifatturieri ISM N/D ago 2025 69.9 Mensilmente
Produzione Manifatturiera Fed Kansas City N/D set 2025 Mensilmente
Produzione Manifatturiera Fed m/m 0.2% ago 2025 -0.1% Mensilmente
Profitti Aziendali trim./trim. 0.2% 2 Q 2025 2.0% Trimestralmente
Richmond Fed Services Revenues N/D set 2025 4 Mensilmente
Richmond Fed Spedizioni Manifatturiero -20 set 2025 -5 Mensilmente
Scorte Aziendali m/m 0.2% lug 2025 0.2% Mensilmente
Scorte all’Ingrosso m/m -0.2% ago 2025 0.0% Mensilmente
Spedizioni di Beni Strumentali Non Riguardanti il Settore della Difesa escl. Aerei m/m -0.3% ago 2025 0.6% Mensilmente
Tasso di Utilizzo della Capacità della Fed 77.4% ago 2025 77.4% Mensilmente
Utili dei Servizi della Fed di Dallas N/D ago 2025 Mensilmente
Variazione del Tasso di Utilizzo della Raffineria EIA -0.3% 19 set 2025 -1.6% Settimanale
Variazione delle Importazioni di Petrolio Greggio EIA 1.596 M 19 set 2025 -3.111 M Settimanale
Variazione delle Scorte dei Distillati EIA -1.685 M 19 set 2025 4.046 M Settimanale
Variazione delle Scorte di Benzina EIA -1.081 M 19 set 2025 -2.347 M Settimanale
Variazione delle Scorte di Olio Combustibile EIA -0.189 M 19 set 2025 0.670 M Settimanale
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA -0.607 M 19 set 2025 -9.285 M Settimanale
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing 0.177 M 19 set 2025 -0.296 M Settimanale
Vendite all'Ingrosso m/m 1.4% lug 2025 0.7% Mensilmente
Consumatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Aspettative dei consumatori del Michigan 51.7 set 2025 51.8 Mensilmente
Controllo Retail m/m 0.7% ago 2025 0.5% Mensilmente
Credito al Consumo Fed m/m $​16.01 B lug 2025 $​-4.28 B Mensilmente
Indicatore di Fiducia dei Consumatori 97.4 ago 2025 98.7 Mensilmente
Michigan Condizioni attuali 60.4 set 2025 61.2 Mensilmente
Michigan Consumer Sentiment 55.1 set 2025 55.4 Mensilmente
PCE Reale m/m 0.3% ago 2025 0.4% Mensilmente
PCE Reale trim./trim. 2.5% 2 Q 2025 1.6% Trimestralmente
Reddito Personale m/m 0.4% ago 2025 0.4% Mensilmente
Scorte al Dettaglio escl. Auto m/m 0.3% ago 2025 0.2% Mensilmente
Scorte al Dettaglio m/m 0.0% ago 2025 0.1% Mensilmente
Spesa Personale m/m 0.6% ago 2025 0.5% Mensilmente
Vendite al Dettaglio Core m/m 0.7% ago 2025 0.4% Mensilmente
Vendite al Dettaglio a/a 5.0% ago 2025 4.1% Mensilmente
Vendite al Dettaglio escl. Auto e Gas m/m 0.7% ago 2025 0.3% Mensilmente
Vendite al Dettaglio m/m 0.6% ago 2025 0.6% Mensilmente
Housing Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
HPI 433.8 giu 2025 434.6 Mensilmente
HPI a/a 2.6% giu 2025 2.9% Mensilmente
HPI m/m -0.2% giu 2025 -0.1% Mensilmente
Indice Pending Home Sales 71.7 lug 2025 72.0 Mensilmente
Indice del Mercato Immobiliare NAHB 32 set 2025 32 Mensilmente
Inizio degli Alloggi 1.307 M ago 2025 1.429 M Mensilmente
Inizio degli Alloggi m/m -8.5% ago 2025 3.4% Mensilmente
Nuove Vendite Domestiche m/m 20.5% ago 2025 -1.8% Mensilmente
Permessi Edilizi 1.312 M ago 2025 1.362 M Mensilmente
Permessi Edilizi m/m -3.7% ago 2025 -2.2% Mensilmente
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20 2.1% giu 2025 2.8% Mensilmente
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m 0.0% giu 2025 0.4% Mensilmente
S&amp;P/CS HPI Composite-20 s.a.m/m -0.3% giu 2025 -0.3% Mensilmente
Spese di Costruzione m/m -0.1% lug 2025 -0.4% Mensilmente
Vendita di Case Esistenti N/D ago 2025 4.01 M Mensilmente
Vendita di Case Esistenti m/m N/D ago 2025 2.0% Mensilmente
Vendita di Case in Costruzione a/a 0.7% lug 2025 -2.8% Mensilmente
Vendita di Case in Costruzione m/m -0.4% lug 2025 -0.8% Mensilmente
Vendita di Nuove Case 0.800 M ago 2025 0.664 M Mensilmente