Calendario Economico
Calendario economico e indicatori degli Stati Uniti
Panoramica
|Indicatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL trim./trim.
|3.8%
|2 Q 2025
|3.3%
|Trimestralmente
|Tasso di Disoccupazione
|4.3%
|ago 2025
|4.2%
|Mensilmente
|IPC a/a
|N/D
|ago 2025
|2.7%
|Mensilmente
|Decisione del Tasso di Interesse della Fed
|4.25%
|4.50%
|Saldo Commerciale
|$-78.311 B
|lug 2025
|$-59.086 B
|Mensilmente
Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.25 12:30, USD, PIL trim./trim., Effettiva: 3.8%, Previsione: 3.3%, Precedente: 3.3%
2025.09.25 12:30, USD, Indice dei Prezzi PIL trim./trim., Effettiva: 2.1%, Previsione: 2.0%, Precedente: 2.0%
2025.09.25 12:30, USD, Indice dei Prezzi CORE PCE trim./trim., Effettiva: 2.6%, Previsione: 2.5%, Precedente: 2.5%
2025.09.25 12:30, USD, Indice dei Prezzi PCE trim./trim., Effettiva: 2.1%, Previsione: 2.0%, Precedente: 2.0%
2025.09.25 12:30, USD, PCE Reale trim./trim., Effettiva: 2.5%, Previsione: 1.6%, Precedente: 1.6%
2025.09.25 12:30, USD, Profitti Aziendali trim./trim., Effettiva: 0.2%, Previsione: 2.0%, Precedente: 2.0%
2025.09.25 12:30, USD, Vendite PIL trim./trim., Effettiva: 7.5%, Previsione: 6.8%, Precedente: 6.8%
2025.09.25 12:30, USD, Scorte all’Ingrosso m/m, Effettiva: -0.2%, Previsione: 0.1%, Precedente: 0.0%
2025.09.25 12:30, USD, Ordini di Beni Durevoli m/m, Effettiva: 2.9%, Previsione: -0.5%, Precedente: -2.7%
2025.09.25 12:30, USD, Ordini di Beni Durevoli Core m/m, Effettiva: 0.4%, Previsione: 0.6%, Precedente: 1.0%
2025.09.25 12:30, USD, Ordini di Beni Durevoli escl. Difesa m/m, Effettiva: 1.9%, Previsione: -4.6%, Precedente: -2.3%
2025.09.25 12:30, USD, Ordini di Beni Strumentali Non di Difesa escl. Aeromobili m/m, Effettiva: 0.6%, Previsione: -0.2%, Precedente: 0.8%
2025.09.25 12:30, USD, Saldo Commerciale delle Merci, Effettiva: $-85.541 B, Previsione: $42.847 B, Precedente: $-102.840 B
2025.09.25 12:30, USD, Spedizioni di Beni Strumentali Non Riguardanti il Settore della Difesa escl. Aerei m/m, Effettiva: -0.3%, Previsione: 0.5%, Precedente: 0.6%
2025.09.25 12:30, USD, Scorte al Dettaglio m/m, Effettiva: 0.0%, Previsione: 0.1%, Precedente: 0.1%
2025.09.25 12:30, USD, Scorte al Dettaglio escl. Auto m/m, Effettiva: 0.3%, Precedente: 0.2%
2025.09.25 12:30, USD, Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione, Effettiva: 218 K, Previsione: 208 K, Precedente: 232 K
2025.09.25 12:30, USD, Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione, Effettiva: 1.926 M, Previsione: 1.913 M, Precedente: 1.928 M
2025.09.25 12:30, USD, Richieste iniziali di Sussidi di Disoccupazione Media di 4 Settimane, Effettiva: 237.500 K, Previsione: 236.492 K, Precedente: 240.250 K
2025.09.25 13:00, USD, Discorso di Williams, Membro del FOMC
2025.09.25 14:00, USD, Discorso del Governatore Bowman della Fed
2025.09.25 14:30, USD, Modifica dello Stoccaggio del Gas Naturale EIA, Effettiva: 75 B, Previsione: 98 B, Precedente: 90 B
2025.09.25 15:00, USD, Kansas City Fed Manufacturing Composite Index
2025.09.25 15:00, USD, Produzione Manifatturiera Fed Kansas City
2025.09.25 15:30, USD, Asta di Banconote a 4 settimane, Effettiva: 4.080%, Precedente: 4.040%
2025.09.25 15:30, USD, Asta di Banconote a 8 settimane, Effettiva: 4.000%, Precedente: 3.965%
2025.09.25 17:00, USD, Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
2025.09.25 17:00, USD, Asta di Banconote a 7 anni, Effettiva: 3.953%, Precedente: 3.925%
2025.09.26 12:30, USD, Indice dei Prezzi Core PCE m/m, Effettiva: 0.2%, Previsione: 0.2%, Precedente: 0.2%
2025.09.26 12:30, USD, Indice dei Prezzi CORE PCE a/a, Effettiva: 2.9%, Previsione: 2.9%, Precedente: 2.9%
2025.09.26 12:30, USD, Indice dei Prezzi PCE m/m, Effettiva: 0.3%, Previsione: 0.2%, Precedente: 0.2%
2025.09.26 12:30, USD, Indice dei Prezzi PCE a/a, Effettiva: 2.7%, Previsione: 2.8%, Precedente: 2.6%
2025.09.26 12:30, USD, Spesa Personale m/m, Effettiva: 0.6%, Previsione: 0.4%, Precedente: 0.5%
2025.09.26 12:30, USD, Reddito Personale m/m, Effettiva: 0.4%, Previsione: -0.1%, Precedente: 0.4%
2025.09.26 12:30, USD, PCE Reale m/m, Effettiva: 0.3%, Previsione: 0.1%, Precedente: 0.4%
2025.09.26 14:00, USD, Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate
2025.09.26 14:00, USD, Michigan Consumer Sentiment, Effettiva: 55.1, Previsione: 55.4, Precedente: 55.4
2025.09.26 14:00, USD, Aspettative dei consumatori del Michigan, Effettiva: 51.7, Previsione: 51.8, Precedente: 51.8
2025.09.26 14:00, USD, Michigan Condizioni attuali, Effettiva: 60.4, Previsione: 61.2, Precedente: 61.2
2025.09.26 14:00, USD, Aspettative di inflazione del Michigan, Effettiva: 4.7%, Previsione: 4.8%, Precedente: 4.8%
2025.09.26 14:00, USD, Michigan Aspettative di inflazione a 5 anni, Effettiva: 3.7%, Previsione: 3.9%, Precedente: 3.9%
2025.09.26 17:00, USD, Discorso del Governatore Bowman della Fed
2025.09.26 17:00, USD, Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI, Effettiva: 424, Precedente: 418
2025.09.26 17:00, USD, Baker Hughes US Total Rig Count, Effettiva: 549, Precedente: 542
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Rame Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: 30.2 K, Precedente: 30.3 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Argento Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: 52.3 K, Precedente: 51.5 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: 266.7 K, Precedente: 266.4 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: 103.0 K, Precedente: 98.7 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC S&P 500 Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: -172.5 K, Precedente: -225.1 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Aluminium Posizioni Nette Non Commercial, Effettiva: 0.7 K, Precedente: 1.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Corn Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: -51.2 K, Precedente: -36.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Natural Gas Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: -128.1 K, Precedente: -110.9 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Soybeans Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: 5.7 K, Precedente: 21.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Wheat Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: -81.7 K, Precedente: -72.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: 23.4 K, Precedente: 17.8 K
2025.09.29 11:30, USD, Discorso del Governatore Waller della Fed
2025.09.29 14:00, USD, Vendita di Case in Costruzione m/m, Previsione: 2.0%, Precedente: -0.4%
2025.09.29 14:00, USD, Vendita di Case in Costruzione a/a, Previsione: 2.3%, Precedente: 0.7%
2025.09.29 14:00, USD, Indice Pending Home Sales, Precedente: 71.7
2025.09.29 14:30, USD, Indice Manifatturiero della Fed di Dallas
2025.09.29 15:30, USD, Asta di Banconote a 3 Mesi, Precedente: 3.860%
2025.09.29 15:30, USD, Asta di Banconote a 6 mesi, Precedente: 3.705%
2025.09.29 17:30, USD, Discorso di Williams, Membro del FOMC
2025.09.30 10:00, USD, Discorso del Governatore della Fed Jefferson
2025.09.30 13:00, USD, HPI m/m, Previsione: 0.1%, Precedente: -0.2%
2025.09.30 13:00, USD, HPI a/a, Previsione: 2.6%, Precedente: 2.6%
2025.09.30 13:00, USD, HPI, Previsione: 434.3, Precedente: 433.8
2025.09.30 13:00, USD, S&P/CS HPI Composite-20 anni su 20, Previsione: 1.7%, Precedente: 2.1%
2025.09.30 13:00, USD, S&P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m, Previsione: -0.4%, Precedente: 0.0%
2025.09.30 13:00, USD, S&P/CS HPI Composite-20 s.a.m/m, Previsione: -0.1%, Precedente: -0.3%
2025.09.30 13:45, USD, MNI Chicago Business Barometer, Previsione: 45.8, Precedente: 41.5
2025.09.30 14:00, USD, Offerte di lavoro JOLTS, Previsione: 7.326 M, Precedente: 7.181 M
2025.09.30 14:00, USD, Indicatore di Fiducia dei Consumatori, Previsione: 100.7, Precedente: 97.4
2025.09.30 14:30, USD, Utili dei Servizi della Fed di Dallas
2025.09.30 14:30, USD, Attività Commerciale dei Servizi della Fed di Dallas
2025.09.30 15:30, USD, Asta di Banconote a 52 settimane, Precedente: 3.660%
2025.10.01 12:15, USD, ADP Variazione dell'Occupazione non Agricola, Previsione: -19 K, Precedente: 54 K
2025.10.01 13:45, USD, Indice manifatturiero S&P Global PMI, Previsione: 52.8, Precedente: 53.0
2025.10.01 14:00, USD, Spese di Costruzione m/m, Previsione: -0.4%, Precedente: -0.1%
2025.10.01 14:00, USD, PMI Manifatturiero ISM
2025.10.01 14:00, USD, Prezzi Pagati Manifatturiero ISM
2025.10.01 14:00, USD, ISM Occupazione Manifatturiero
2025.10.01 14:00, USD, ISM Produzione Nuovi Ordini
2025.10.01 14:30, USD, Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA, Previsione: 2.655 M, Precedente: -0.607 M
2025.10.01 14:30, USD, Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing, Previsione: -0.116 M, Precedente: 0.177 M
2025.10.01 14:30, USD, Variazione delle Importazioni di Petrolio Greggio EIA, Previsione: 1.162 M, Precedente: 1.596 M
2025.10.01 14:30, USD, Modifica della Produzione di Carburante Distillato EIA, Previsione: 0.153 M, Precedente: 0.029 M
2025.10.01 14:30, USD, Variazione delle Scorte dei Distillati EIA, Previsione: 0.313 M, Precedente: -1.685 M
2025.10.01 14:30, USD, Cambiamento della Produzione di Benzina EIA, Previsione: -0.044 M, Precedente: 0.300 M
2025.10.01 14:30, USD, Variazione delle Scorte di Olio Combustibile EIA, Previsione: -0.850 M, Precedente: -0.189 M
2025.10.01 14:30, USD, Variazione delle Scorte di Benzina EIA, Previsione: 2.024 M, Precedente: -1.081 M
2025.10.01 14:30, USD, Cambio Giornaliero degli Input Giornalieri della Raffineria EIA, Precedente: 0.052 M
2025.10.01 14:30, USD, Variazione del Tasso di Utilizzo della Raffineria EIA, Precedente: -0.3%
2025.10.02 11:30, USD, Tagli di posti di lavoro Challenger
2025.10.02 11:30, USD, Challenger Job Cuts a/a
2025.10.02 12:30, USD, Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione, Previsione: 207 K, Precedente: 218 K
2025.10.02 12:30, USD, Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione, Previsione: 1.923 M, Precedente: 1.926 M
2025.10.02 12:30, USD, Richieste iniziali di Sussidi di Disoccupazione Media di 4 Settimane, Previsione: 232.553 K, Precedente: 237.500 K
2025.10.02 14:00, USD, Ordini di Fabbrica m/m, Previsione: 2.5%, Precedente: -1.3%
2025.10.02 14:00, USD, Ordini di Fabbrica escl. Trasporto m/m, Previsione: 0.4%, Precedente: 0.6%
2025.10.02 14:00, USD, Spedizioni di Beni Strumentali Non Riguardanti il Settore della Difesa escl. Aerei m/m, Previsione: -0.3%, Precedente: -0.3%
2025.10.02 14:30, USD, Modifica dello Stoccaggio del Gas Naturale EIA, Previsione: 64 B, Precedente: 75 B
2025.10.02 15:30, USD, Asta di Banconote a 4 settimane, Precedente: 4.080%
2025.10.02 15:30, USD, Asta di Banconote a 8 settimane, Precedente: 4.000%
2025.10.03 10:05, USD, Discorso di Williams, Membro del FOMC
2025.10.03 12:30, USD, Tasso di Disoccupazione, Previsione: 4.2%, Precedente: 4.3%
2025.10.03 12:30, USD, Libri Paga Non Agricoli, Previsione: 84 K, Precedente: 22 K
2025.10.03 12:30, USD, Tasso di Partecipazione, Previsione: 62.2%, Precedente: 62.3%
2025.10.03 12:30, USD, Guadagno Medio Orario m/m, Previsione: 0.4%, Precedente: 0.3%
2025.10.03 12:30, USD, Guadagno Medio Orario a/a, Previsione: 3.9%, Precedente: 3.7%
2025.10.03 12:30, USD, Ore Settimanali Medie, Previsione: 34.2, Precedente: 34.2
2025.10.03 12:30, USD, Libri Paga Statali, Previsione: -14 K, Precedente: -16 K
2025.10.03 12:30, USD, Libri Paga Privati Non Agricoli, Previsione: 98 K, Precedente: 38 K
2025.10.03 12:30, USD, Tasso di Disoccupazione U6, Previsione: 7.8%, Precedente: 8.1%
2025.10.03 12:30, USD, Libri Paga Manifatturieri, Previsione: 1 K, Precedente: -12 K
2025.10.03 13:45, USD, Indice dei servizi S&P Global PMI, Previsione: 56.4, Precedente: 54.5
2025.10.03 13:45, USD, Indice Composito S&P Global PMI, Previsione: 55.0, Precedente: 55.4
2025.10.03 14:00, USD, PMI Non Manifatturiero ISM
2025.10.03 14:00, USD, ISM Occupazione Non Manifatturiero
2025.10.03 14:00, USD, Nuovi Ordini Non Manifatturieri ISM
2025.10.03 14:00, USD, Prezzi Pagati Non Manifatturieri ISM
2025.10.03 14:00, USD, Attività Commerciale Non Manifatturiera ISM
2025.10.03 17:00, USD, Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI, Precedente: 424
2025.10.03 17:00, USD, Baker Hughes US Total Rig Count, Precedente: 549
2025.10.03 17:40, USD, Discorso del Governatore della Fed Jefferson
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Rame Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: 30.2 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Argento Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: 52.3 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: 266.7 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: 103.0 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC S&P 500 Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: -172.5 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Aluminium Posizioni Nette Non Commercial, Precedente: 0.7 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Corn Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: -51.2 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Natural Gas Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: -128.1 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Soybeans Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: 5.7 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Wheat Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: -81.7 K
2025.10.03 19:30, USD, CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: 23.4 K
Indicatori economici
|Market
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Asta Obbligazionaria a 20 anni
|4.613%
|4.876%
|Asta TIPS a 10 anni
|1.734%
|1.985%
|Asta TIPS a 30 anni
|2.650%
|2.403%
|Asta TIPS a 5 anni
|1.650%
|1.702%
|Asta di Banconote a 10 anni
|4.033%
|4.255%
|Asta di Banconote a 2 anni
|3.571%
|3.641%
|Asta di Banconote a 3 Mesi
|3.860%
|3.905%
|Asta di Banconote a 3 anni
|3.485%
|3.669%
|Asta di Banconote a 4 settimane
|4.080%
|4.040%
|Asta di Banconote a 5 anni
|3.710%
|3.724%
|Asta di Banconote a 52 settimane
|3.660%
|3.760%
|Asta di Banconote a 6 mesi
|3.705%
|3.715%
|Asta di Banconote a 7 anni
|3.953%
|3.925%
|Asta di Banconote a 8 settimane
|4.000%
|3.965%
|Asta di Obbligazioni a 30 anni
|4.651%
|4.813%
|CFTC Aluminium Posizioni Nette Non Commercial
|0.7 K
|23 set 2025
|1.2 K
|Settimanale
|CFTC Argento Posizioni Nette Non Commerciali
|52.3 K
|23 set 2025
|51.5 K
|Settimanale
|CFTC Corn Posizioni Nette Non Commerciali
|-51.2 K
|23 set 2025
|-36.2 K
|Settimanale
|CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
|103.0 K
|23 set 2025
|98.7 K
|Settimanale
|CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
|23.4 K
|23 set 2025
|17.8 K
|Settimanale
|CFTC Natural Gas Posizioni Nette Non Commerciali
|-128.1 K
|23 set 2025
|-110.9 K
|Settimanale
|CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
|266.7 K
|23 set 2025
|266.4 K
|Settimanale
|CFTC Rame Posizioni Nette Non Commerciali
|30.2 K
|23 set 2025
|30.3 K
|Settimanale
|CFTC S&P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
|-172.5 K
|23 set 2025
|-225.1 K
|Settimanale
|CFTC Soybeans Posizioni Nette Non Commerciali
|5.7 K
|23 set 2025
|21.2 K
|Settimanale
|CFTC Wheat Posizioni Nette Non Commerciali
|-81.7 K
|23 set 2025
|-72.2 K
|Settimanale
|PIL
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL trim./trim.
|3.8%
|2 Q 2025
|3.3%
|Trimestralmente
|PNL trim./trim.
|2.3%
|1 Q 2018
|2.1%
|Trimestralmente
|Vendite PIL trim./trim.
|7.5%
|2 Q 2025
|6.8%
|Trimestralmente
|Lavoro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|ADP Variazione dell'Occupazione non Agricola
|54 K
|ago 2025
|104 K
|Mensilmente
|Benefici Occupazionali trim./trim.
|0.7%
|2 Q 2025
|1.2%
|Trimestralmente
|Challenger Job Cuts a/a
|N/D
|ago 2025
|Mensilmente
|Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
|1.926 M
|13 set 2025
|1.928 M
|Settimanale
|Costo del Lavoro Unitario trim./trim.
|1.0%
|2 Q 2025
|1.6%
|Trimestralmente
|Guadagni Reali m/m
|N/D
|ago 2025
|0.4%
|Mensilmente
|Guadagno Medio Orario a/a
|3.7%
|ago 2025
|3.9%
|Mensilmente
|Guadagno Medio Orario m/m
|0.3%
|ago 2025
|0.3%
|Mensilmente
|Indice dei Costi di Occupazione trim./trim.
|0.9%
|2 Q 2025
|0.9%
|Trimestralmente
|Indice delle Condizioni del Mercato del Lavoro della Fed
|1.5
|giu 2017
|3.3
|Mensilmente
|Indice delle Tendenze dell'Occupazione CB
|106.41
|ago 2025
|107.13
|Mensilmente
|Libri Paga Manifatturieri
|-12 K
|ago 2025
|-2 K
|Mensilmente
|Libri Paga Non Agricoli
|22 K
|ago 2025
|79 K
|Mensilmente
|Libri Paga Privati Non Agricoli
|38 K
|ago 2025
|77 K
|Mensilmente
|Libri Paga Statali
|-16 K
|ago 2025
|2 K
|Mensilmente
|Offerte di lavoro JOLTS
|7.181 M
|lug 2025
|7.357 M
|Mensilmente
|Ore Settimanali Medie
|34.2
|ago 2025
|34.2
|Mensilmente
|Produttività Non Agricola trim./trim.
|3.3%
|2 Q 2025
|2.4%
|Trimestralmente
|Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
|218 K
|20 set 2025
|232 K
|Settimanale
|Richieste iniziali di Sussidi di Disoccupazione Media di 4 Settimane
|237.500 K
|20 set 2025
|240.250 K
|Settimanale
|Salari Occupazione trim./trim.
|1.0%
|2 Q 2025
|0.8%
|Trimestralmente
|Tagli di posti di lavoro Challenger
|N/D
|ago 2025
|Mensilmente
|Tasso di Disoccupazione
|4.3%
|ago 2025
|4.2%
|Mensilmente
|Tasso di Disoccupazione U6
|8.1%
|ago 2025
|7.9%
|Mensilmente
|Tasso di Partecipazione
|62.3%
|ago 2025
|62.2%
|Mensilmente
|Prezzi
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Aspettative di inflazione del Michigan
|4.7%
|set 2025
|4.8%
|Mensilmente
|Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate
|N/D
|ago 2025
|Mensilmente
|IPC
|N/D
|ago 2025
|322.132
|Mensilmente
|IPC Core
|N/D
|ago 2025
|328.656
|Mensilmente
|IPC Core a/a
|N/D
|ago 2025
|3.1%
|Mensilmente
|IPC Core m/m
|N/D
|ago 2025
|0.3%
|Mensilmente
|IPC Core non destagionalizzato
|N/D
|ago 2025
|328.980
|Mensilmente
|IPC Core non destagionalizzato m/m
|N/D
|ago 2025
|0.2%
|Mensilmente
|IPC a/a
|N/D
|ago 2025
|2.7%
|Mensilmente
|IPC m/m
|N/D
|ago 2025
|0.2%
|Mensilmente
|IPC mediano della Fed di Cleveland m/m
|0.3%
|ago 2025
|0.3%
|Mensilmente
|IPC non destagionalizzato
|N/D
|ago 2025
|323.048
|Mensilmente
|IPC non destagionalizzato m/m
|N/D
|ago 2025
|0.2%
|Mensilmente
|IPP Core a/a
|N/D
|ago 2025
|3.7%
|Mensilmente
|IPP Core m/m
|N/D
|ago 2025
|0.9%
|Mensilmente
|IPP a/a
|N/D
|ago 2025
|3.3%
|Mensilmente
|IPP m/m
|N/D
|ago 2025
|0.9%
|Mensilmente
|Indice dei Prezzi CORE PCE a/a
|2.9%
|ago 2025
|2.9%
|Mensilmente
|Indice dei Prezzi CORE PCE trim./trim.
|2.6%
|2 Q 2025
|2.5%
|Trimestralmente
|Indice dei Prezzi Core PCE Annuale
|1.5%
|2017
|1.5%
|Annualmente
|Indice dei Prezzi Core PCE m/m
|0.2%
|ago 2025
|0.2%
|Mensilmente
|Indice dei Prezzi PCE Annuale
|1.7%
|2017
|1.7%
|Annualmente
|Indice dei Prezzi PCE a/a
|2.7%
|ago 2025
|2.6%
|Mensilmente
|Indice dei Prezzi PCE m/m
|0.3%
|ago 2025
|0.2%
|Mensilmente
|Indice dei Prezzi PCE trim./trim.
|2.1%
|2 Q 2025
|2.0%
|Trimestralmente
|Indice dei Prezzi PIL trim./trim.
|2.1%
|2 Q 2025
|2.0%
|Trimestralmente
|Indice dei Prezzi all'Importazione escl. Petrolio m/m
|N/D
|ago 2025
|0.3%
|Mensilmente
|Indice dei Prezzi di Esportazione a/a
|N/D
|ago 2025
|2.2%
|Mensilmente
|Indice dei Prezzi di Esportazione m/m
|N/D
|ago 2025
|0.1%
|Mensilmente
|Indice dei Prezzi di Importazione a/a
|N/D
|ago 2025
|-0.2%
|Mensilmente
|Indice dei Prezzi di Importazione m/m
|N/D
|ago 2025
|0.4%
|Mensilmente
|Michigan Aspettative di inflazione a 5 anni
|3.7%
|set 2025
|3.9%
|Mensilmente
|Denaro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Acquisti Netti esteri TIC di Obbligazioni e Titoli del Tesoro Nazionali
|$58.2 B
|lug 2025
|$-5.1 B
|Mensilmente
|Decisione del Tasso di Interesse della Fed
|4.25%
|4.50%
|TIC Net Long-Term Transactions incl. Swap
|$49.2 B
|lug 2025
|$151.0 B
|Mensilmente
|TIC Overall Net Capital Flow
|$2.1 B
|lug 2025
|$92.1 B
|Mensilmente
|Transazioni Nette a Lungo Termine TIC
|$49.2 B
|lug 2025
|$151.0 B
|Mensilmente
|Trade
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Conto Corrente
|$-251.312 B
|2 Q 2025
|$-439.822 B
|Trimestralmente
|Esportazioni
|$280.464 B
|lug 2025
|$279.650 B
|Mensilmente
|Importazioni
|$358.775 B
|lug 2025
|$338.736 B
|Mensilmente
|Saldo Commerciale
|$-78.311 B
|lug 2025
|$-59.086 B
|Mensilmente
|Saldo Commerciale delle Merci
|$-85.541 B
|ago 2025
|$-102.840 B
|Mensilmente
|Governo
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Saldo di Bilancio Federale
|$-344.8 B
|ago 2025
|$-291.1 B
|Mensilmente
|Azienda
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Attività Commerciale Non Manifatturiera ISM
|N/D
|ago 2025
|52.6
|Mensilmente
|Attività Commerciale dei Servizi della Fed di Dallas
|N/D
|ago 2025
|Mensilmente
|Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
|424
|26 set 2025
|418
|Settimanale
|Baker Hughes US Total Rig Count
|549
|26 set 2025
|542
|Settimanale
|CB Leading Economic Index m/m
|-0.5%
|ago 2025
|-0.1%
|Mensilmente
|Cambiamento della Produzione di Benzina EIA
|0.300 M
|19 set 2025
|-0.180 M
|Settimanale
|Cambio Giornaliero degli Input Giornalieri della Raffineria EIA
|0.052 M
|19 set 2025
|-0.394 M
|Settimanale
|Condizioni Commerciali Attuali ISM-NY
|37.2
|mar 2021
|35.5
|Mensilmente
|ISM Occupazione Manifatturiero
|N/D
|ago 2025
|43.4
|Mensilmente
|ISM Occupazione Non Manifatturiero
|N/D
|ago 2025
|46.4
|Mensilmente
|ISM Produzione Nuovi Ordini
|N/D
|ago 2025
|47.1
|Mensilmente
|ISM-NY Business Conditions Index
|804.5
|mar 2021
|810.9
|Mensilmente
|Indice Composito S&P Global PMI
|55.4
|ago 2025
|54.6
|Mensilmente
|Indice Manifatturiero della Fed di Dallas
|N/D
|ago 2025
|Mensilmente
|Indice Manifatturiero della Fed di Filadelfia
|23.2
|set 2025
|-0.3
|Mensilmente
|Indice Manifatturiero della Fed di Richmond
|-17
|set 2025
|-7
|Mensilmente
|Indice Philadelphia Fed Capex
|12.5
|set 2025
|38.4
|Mensilmente
|Indice dei servizi S&P Global PMI
|54.5
|ago 2025
|55.7
|Mensilmente
|Indice di Attività Nazionale della Fed di Chicago
|-0.12
|ago 2025
|-0.28
|Mensilmente
|Indice di Produzione Industriale
|0.9%
|ago 2025
|1.4%
|Mensilmente
|Indice di Produzione Industriale Fed m/m
|0.1%
|ago 2025
|-0.4%
|Mensilmente
|Indice manifatturiero S&P Global PMI
|53.0
|ago 2025
|49.5
|Mensilmente
|Kansas City Fed Manufacturing Composite Index
|N/D
|set 2025
|Mensilmente
|MNI Chicago Business Barometer
|41.5
|ago 2025
|47.1
|Mensilmente
|Modifica della Produzione di Carburante Distillato EIA
|0.029 M
|19 set 2025
|-0.274 M
|Settimanale
|Modifica dello Stoccaggio del Gas Naturale EIA
|75 B
|19 set 2025
|90 B
|Settimanale
|NFIB Ottimismo per le Piccole Imprese
|100.8
|ago 2025
|100.3
|Mensilmente
|NY Fed Empire State Manufacturing Index
|-8.7
|set 2025
|11.9
|Mensilmente
|Nuovi Ordini Non Manifatturieri ISM
|N/D
|ago 2025
|50.3
|Mensilmente
|Occupazione della Fed di Filadelfia
|5.6
|set 2025
|5.9
|Mensilmente
|Ordini di Beni Durevoli Core m/m
|0.4%
|ago 2025
|1.0%
|Mensilmente
|Ordini di Beni Durevoli escl. Difesa m/m
|1.9%
|ago 2025
|-2.3%
|Mensilmente
|Ordini di Beni Durevoli m/m
|2.9%
|ago 2025
|-2.7%
|Mensilmente
|Ordini di Beni Strumentali Non di Difesa escl. Aeromobili m/m
|0.6%
|ago 2025
|0.8%
|Mensilmente
|Ordini di Fabbrica escl. Trasporto m/m
|0.6%
|lug 2025
|0.4%
|Mensilmente
|Ordini di Fabbrica m/m
|-1.3%
|lug 2025
|-4.8%
|Mensilmente
|PMI Manifatturiero ISM
|N/D
|ago 2025
|48.0
|Mensilmente
|PMI Non Manifatturiero ISM
|N/D
|ago 2025
|50.1
|Mensilmente
|Philadelphia Fed Business Conditions
|31.5
|set 2025
|25.0
|Mensilmente
|Philadelphia Fed Nuovi ordini
|12.4
|set 2025
|-1.9
|Mensilmente
|Philadelphia Fed Prezzi pagati
|46.8
|set 2025
|66.8
|Mensilmente
|Prezzi Pagati Manifatturiero ISM
|N/D
|ago 2025
|64.8
|Mensilmente
|Prezzi Pagati Non Manifatturieri ISM
|N/D
|ago 2025
|69.9
|Mensilmente
|Produzione Manifatturiera Fed Kansas City
|N/D
|set 2025
|Mensilmente
|Produzione Manifatturiera Fed m/m
|0.2%
|ago 2025
|-0.1%
|Mensilmente
|Profitti Aziendali trim./trim.
|0.2%
|2 Q 2025
|2.0%
|Trimestralmente
|Richmond Fed Services Revenues
|N/D
|set 2025
|4
|Mensilmente
|Richmond Fed Spedizioni Manifatturiero
|-20
|set 2025
|-5
|Mensilmente
|Scorte Aziendali m/m
|0.2%
|lug 2025
|0.2%
|Mensilmente
|Scorte all’Ingrosso m/m
|-0.2%
|ago 2025
|0.0%
|Mensilmente
|Spedizioni di Beni Strumentali Non Riguardanti il Settore della Difesa escl. Aerei m/m
|-0.3%
|ago 2025
|0.6%
|Mensilmente
|Tasso di Utilizzo della Capacità della Fed
|77.4%
|ago 2025
|77.4%
|Mensilmente
|Utili dei Servizi della Fed di Dallas
|N/D
|ago 2025
|Mensilmente
|Variazione del Tasso di Utilizzo della Raffineria EIA
|-0.3%
|19 set 2025
|-1.6%
|Settimanale
|Variazione delle Importazioni di Petrolio Greggio EIA
|1.596 M
|19 set 2025
|-3.111 M
|Settimanale
|Variazione delle Scorte dei Distillati EIA
|-1.685 M
|19 set 2025
|4.046 M
|Settimanale
|Variazione delle Scorte di Benzina EIA
|-1.081 M
|19 set 2025
|-2.347 M
|Settimanale
|Variazione delle Scorte di Olio Combustibile EIA
|-0.189 M
|19 set 2025
|0.670 M
|Settimanale
|Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
|-0.607 M
|19 set 2025
|-9.285 M
|Settimanale
|Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
|0.177 M
|19 set 2025
|-0.296 M
|Settimanale
|Vendite all'Ingrosso m/m
|1.4%
|lug 2025
|0.7%
|Mensilmente
|Consumatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Aspettative dei consumatori del Michigan
|51.7
|set 2025
|51.8
|Mensilmente
|Controllo Retail m/m
|0.7%
|ago 2025
|0.5%
|Mensilmente
|Credito al Consumo Fed m/m
|$16.01 B
|lug 2025
|$-4.28 B
|Mensilmente
|Indicatore di Fiducia dei Consumatori
|97.4
|ago 2025
|98.7
|Mensilmente
|Michigan Condizioni attuali
|60.4
|set 2025
|61.2
|Mensilmente
|Michigan Consumer Sentiment
|55.1
|set 2025
|55.4
|Mensilmente
|PCE Reale m/m
|0.3%
|ago 2025
|0.4%
|Mensilmente
|PCE Reale trim./trim.
|2.5%
|2 Q 2025
|1.6%
|Trimestralmente
|Reddito Personale m/m
|0.4%
|ago 2025
|0.4%
|Mensilmente
|Scorte al Dettaglio escl. Auto m/m
|0.3%
|ago 2025
|0.2%
|Mensilmente
|Scorte al Dettaglio m/m
|0.0%
|ago 2025
|0.1%
|Mensilmente
|Spesa Personale m/m
|0.6%
|ago 2025
|0.5%
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio Core m/m
|0.7%
|ago 2025
|0.4%
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio a/a
|5.0%
|ago 2025
|4.1%
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio escl. Auto e Gas m/m
|0.7%
|ago 2025
|0.3%
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio m/m
|0.6%
|ago 2025
|0.6%
|Mensilmente
|Housing
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|HPI
|433.8
|giu 2025
|434.6
|Mensilmente
|HPI a/a
|2.6%
|giu 2025
|2.9%
|Mensilmente
|HPI m/m
|-0.2%
|giu 2025
|-0.1%
|Mensilmente
|Indice Pending Home Sales
|71.7
|lug 2025
|72.0
|Mensilmente
|Indice del Mercato Immobiliare NAHB
|32
|set 2025
|32
|Mensilmente
|Inizio degli Alloggi
|1.307 M
|ago 2025
|1.429 M
|Mensilmente
|Inizio degli Alloggi m/m
|-8.5%
|ago 2025
|3.4%
|Mensilmente
|Nuove Vendite Domestiche m/m
|20.5%
|ago 2025
|-1.8%
|Mensilmente
|Permessi Edilizi
|1.312 M
|ago 2025
|1.362 M
|Mensilmente
|Permessi Edilizi m/m
|-3.7%
|ago 2025
|-2.2%
|Mensilmente
|S&P/CS HPI Composite-20 anni su 20
|2.1%
|giu 2025
|2.8%
|Mensilmente
|S&P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
|0.0%
|giu 2025
|0.4%
|Mensilmente
|S&P/CS HPI Composite-20 s.a.m/m
|-0.3%
|giu 2025
|-0.3%
|Mensilmente
|Spese di Costruzione m/m
|-0.1%
|lug 2025
|-0.4%
|Mensilmente
|Vendita di Case Esistenti
|N/D
|ago 2025
|4.01 M
|Mensilmente
|Vendita di Case Esistenti m/m
|N/D
|ago 2025
|2.0%
|Mensilmente
|Vendita di Case in Costruzione a/a
|0.7%
|lug 2025
|-2.8%
|Mensilmente
|Vendita di Case in Costruzione m/m
|-0.4%
|lug 2025
|-0.8%
|Mensilmente
|Vendita di Nuove Case
|0.800 M
|ago 2025
|0.664 M
|Mensilmente