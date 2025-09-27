Markit Manufacturing PMI è un indicatore dei cambiamenti delle condizioni di business nel settore industriale francese nel mese specificato rispetto al mese precedente. L'indicatore si basa su indagini mensili sui responsabili degli acquisti che lavorano in aziende private del settore manifatturiero. Gli intervistati vengono intervistati in merito a cinque parametri principali, tra cui produzione, nuovi ordini, consegne dei fornitori, livelli di inventario e ambiente occupazionale. L'indice riflette le condizioni di fare affari nel settore manifatturiero e caratterizza lo stato del settore. Una lettura superiore a 50 indica una crescita nel settore manifatturiero e può avere un effetto positivo sulle quotazioni in euro.

