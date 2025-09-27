L'Indice di Attività Economica a/a, non destagionalizzato riflette l'andamento del settore reale dell'economia messicana, nel mese riportato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indicatore anno su anno fornisce dati non rettificati stagionalmente. L'indice è calcolato utilizzando un quadro concettuale, criteri metodologici, classificazione delle attività economiche e fonti di informazione che vengono utilizzati nei calcoli annuali e trimestrali del PIL. Per questo motivo, l'indice è considerato come una stima precoce del PIL del Messico. Una lettura superiore al previsto può avere un effetto positivo sulle quotazioni del peso messicano.

