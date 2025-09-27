CalendarioSezioni

Attività Economica Messico non destagionalizzata a/a (Mexico Economic Activity n.s.a. y/y)

Paese:
Messico
MXN, Peso messicano
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
Settore
Azienda
Basso -1.1% 0.4%
1.3%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-0.4%
-1.1%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice di Attività Economica a/a, non destagionalizzato riflette l'andamento del settore reale dell'economia messicana, nel mese riportato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indicatore anno su anno fornisce dati non rettificati stagionalmente. L'indice è calcolato utilizzando un quadro concettuale, criteri metodologici, classificazione delle attività economiche e fonti di informazione che vengono utilizzati nei calcoli annuali e trimestrali del PIL. Per questo motivo, l'indice è considerato come una stima precoce del PIL del Messico. Una lettura superiore al previsto può avere un effetto positivo sulle quotazioni del peso messicano.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Attività Economica Messico non destagionalizzata a/a (Mexico Economic Activity n.s.a. y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
-1.1%
0.4%
1.3%
giu 2025
1.3%
0.2%
-0.2%
mag 2025
-0.2%
0.7%
-1.5%
apr 2025
-1.5%
0.5%
2.5%
mar 2025
2.5%
0.9%
-0.7%
feb 2025
-0.7%
1.0%
-0.1%
gen 2025
-0.1%
1.1%
-0.4%
dic 2024
-0.4%
1.2%
0.5%
nov 2024
0.5%
1.4%
0.7%
ott 2024
0.7%
1.5%
0.3%
set 2024
0.3%
1.6%
0.4%
ago 2024
0.4%
1.7%
3.8%
lug 2024
3.8%
1.7%
-0.6%
giu 2024
-0.6%
2.8%
1.6%
mag 2024
1.6%
2.0%
5.4%
apr 2024
5.4%
1.2%
-1.3%
mar 2024
-1.3%
2.1%
4.4%
feb 2024
4.4%
2.3%
2.0%
gen 2024
2.0%
2.7%
1.1%
dic 2023
1.1%
3.1%
2.3%
nov 2023
2.3%
2.5%
4.2%
ott 2023
4.2%
3.5%
3.3%
set 2023
3.3%
4.0%
3.7%
ago 2023
3.7%
3.2%
lug 2023
3.2%
3.4%
4.3%
giu 2023
4.1%
4.3%
mag 2023
4.3%
2.6%
2.5%
apr 2023
2.5%
3.2%
2.7%
mar 2023
2.7%
4.1%
3.8%
feb 2023
3.8%
3.5%
4.4%
gen 2023
4.4%
2.9%
2.6%
dic 2022
2.6%
3.8%
3.3%
nov 2022
3.3%
4.8%
4.4%
ott 2022
4.4%
5.4%
5.2%
set 2022
5.2%
3.5%
5.7%
ago 2022
5.7%
1.4%
1.3%
lug 2022
1.3%
1.8%
1.6%
giu 2022
1.6%
1.7%
2.1%
mag 2022
2.1%
0.8%
1.3%
apr 2022
1.3%
1.4%
0.4%
mar 2022
0.4%
2.1%
2.5%
feb 2022
2.5%
1.5%
1.8%
gen 2022
1.8%
1.5%
1.3%
dic 2021
1.3%
0.5%
1.7%
nov 2021
1.7%
0.1%
-0.7%
ott 2021
-0.7%
2.6%
0.9%
set 2021
0.9%
5.7%
4.3%
ago 2021
4.3%
10.2%
7.1%
lug 2021
7.1%
19.8%
13.3%
giu 2021
13.3%
28.1%
25.1%
