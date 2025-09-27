L'indice dei prezzi al consumo (IPC) dell'UE mostra una variazione dei prezzi per un paniere fisso di beni e servizi dal punto di vista dei consumatori nel mese segnalato rispetto al mese precedente. Si tratta di un indicatore importante dell'inflazione nell'Unione europea.

Le variazioni di prezzo sono calcolate utilizzando un campione rappresentativo di beni e servizi, ovvero il cosiddetto "paniere dei consumatori". Il campione mira a coprire i principali articoli di consumo domestico, tra cui cibo e bevande, prodotti per la cura personale, periodici, costi di utilità, assistenza sanitaria, istruzione e costi di intrattenimento, tra gli altri. La maggior parte di questi prodotti e servizi vengono acquistati frequentemente o quotidianamente.

L'IPC viene utilizzato nel processo decisionale di politica monetaria, nell'indicizzazione dei salari e delle prestazioni sociali e come strumento per calcolare i cambiamenti nei consumi e negli standard di vita. L'IPC è calcolato separatamente per ciascuno Stato dell'eurozona. Quindi i dati ottenuti vengono compilati nell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) secondo la metodologia approvata.

Se altri fattori (come i salari) rimangono invariati, l'IPC e la crescita inflazionistica significano una diminuzione del potere d'acquisto della popolazione. La crescita dell'IPC a fronte di un'inflazione insufficiente è considerata positiva per le quotazioni in euro.

Ultimi valori: