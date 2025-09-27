CalendarioSezioni

Indice dei prezzi al consumo dell'Unione europea (IPC) (European Union Consumer Price Index (CPI))

Paese:
Unione Europea
EUR, Euro
Sorgente:
Eurostat
Settore
Prezzi
Basso 129.31
129.32
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
129.31
Prossima versione Effettiva Previsione Precedente
Precedente
L'indice dei prezzi al consumo (IPC) dell'UE mostra una variazione dei prezzi per un paniere fisso di beni e servizi dal punto di vista dei consumatori nel mese segnalato rispetto al mese precedente. Si tratta di un indicatore importante dell'inflazione nell'Unione europea.

Le variazioni di prezzo sono calcolate utilizzando un campione rappresentativo di beni e servizi, ovvero il cosiddetto "paniere dei consumatori". Il campione mira a coprire i principali articoli di consumo domestico, tra cui cibo e bevande, prodotti per la cura personale, periodici, costi di utilità, assistenza sanitaria, istruzione e costi di intrattenimento, tra gli altri. La maggior parte di questi prodotti e servizi vengono acquistati frequentemente o quotidianamente.

L'IPC viene utilizzato nel processo decisionale di politica monetaria, nell'indicizzazione dei salari e delle prestazioni sociali e come strumento per calcolare i cambiamenti nei consumi e negli standard di vita. L'IPC è calcolato separatamente per ciascuno Stato dell'eurozona. Quindi i dati ottenuti vengono compilati nell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) secondo la metodologia approvata.

Se altri fattori (come i salari) rimangono invariati, l'IPC e la crescita inflazionistica significano una diminuzione del potere d'acquisto della popolazione. La crescita dell'IPC a fronte di un'inflazione insufficiente è considerata positiva per le quotazioni in euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei prezzi al consumo dell'Unione europea (IPC) (European Union Consumer Price Index (CPI))"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
129.31
129.32
ago 2025 prelim.
129.32
129.12
lug 2025
129.12
129.10
lug 2025 prelim.
129.10
129.10
giu 2025
129.10
129.07
giu 2025 prelim.
129.07
128.71
mag 2025
128.71
128.73
mag 2025 prelim.
128.73
128.77
apr 2025
128.77
128.76
apr 2025 prelim.
128.76
128.04
mar 2025
128.04
128.04
mar 2025 prelim.
128.04
127.26
feb 2025
127.26
127.32
feb 2025 prelim.
127.32
126.72
gen 2025
126.72
126.71
gen 2025 prelim.
126.71
127.07
dic 2024
127.07
127.08
dic 2024 prelim.
127.08
126.62
nov 2024
126.62
126.67
nov 2024 prelim.
126.67
127.03
ott 2024
127.03
127.03
ott 2024 prelim.
127.03
126.60
set 2024
126.60
126.63
set 2024 prelim.
126.63
126.72
ago 2024
126.72
126.74
ago 2024 prelim.
126.74
126.54
lug 2024
126.54
126.56
lug 2024 prelim.
126.56
126.58
giu 2024
126.58
126.58
giu 2024 prelim.
126.58
126.31
mag 2024
126.31
126.32
mag 2024 prelim.
126.32
126.04
apr 2024
126.04
126.05
apr 2024 prelim.
126.05
125.31
mar 2024
125.31
125.33
mar 2024 prelim.
125.33
124.38
feb 2024
124.38
124.37
feb 2024 prelim.
124.37
123.60
gen 2024
123.60
123.58
gen 2024 prelim.
123.58
124.05
dic 2023
124.05
124.04
dic 2023 prelim.
124.04
123.85
nov 2023
123.85
123.86
nov 2023 prelim.
123.86
124.54
ott 2023
124.54
124.55
ott 2023 prelim.
124.55
124.43
set 2023
124.43
124.44
set 2023 prelim.
124.44
124.03
ago 2023
124.03
124.05
ago 2023 prelim.
124.05
123.36
123
