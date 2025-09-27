Il Purchasing Managers' Index® (PMI®) si basa su sondaggi mensili di aziende accuratamente selezionate che rappresentano economie grandi e in via di sviluppo in tutto il mondo.

Il PMI dei produttori e dell'industria manifatturiera (IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI®) viene raccolto da IHS Markit, su base mensile, mediante un questionario a cui rispondono i responsabili degli acquisti o gli amministratori delegati di circa 400 diverse aziende del settore manifatturiero, suddivisi per numero dettagliato di dipendenti dell'industria e dell'azienda e in base ai contributi al PIL.

Il dato chiave è il Purchasing Managers' Index® (PMI). Il PMI è una media ponderata dei seguenti cinque indici: nuovi ordini (30%), produzione (25%), occupazione (20%), tempi di consegna dei fornitori (15%) e scorte (10%). Per il calcolo del PMI, l'indice dei tempi di consegna dei fornitori è invertito in modo che si muova in una direzione comparabile agli altri indici.

Gli indici sono destagionalizzati. I dati originali non sono soggetti a revisione dopo la loro prima pubblicazione. I dati destagionalizzati, d'altra parte, possono essere rivisti, se necessario, a causa di fattori di destagionalizzazione aggiornati.

L'indagine si svolge nella seconda metà del mese. L'indagine chiede informazioni sul cambiamento rispetto al mese precedente. Da questo viene calcolato un indice di diffusione per ogni variabile. Ciò risulta dalla somma della percentuale di imprese che segnalano un miglioramento e dalla metà della percentuale di quelle che non segnalano alcun cambiamento nella situazione. Questi indici variano tra 0 e 100, con un valore di 50,0 che non rappresenta alcun cambiamento rispetto al mese precedente. Valori superiori a 50,0 indicano miglioramento o crescita, valori inferiori a 50,0 indicano deterioramento o declino. Maggiore è la deviazione da 50,0, maggiore è la variazione rispetto al mese precedente.

L'indice è compilato per fornire una panoramica generale della situazione economica nel settore manifatturiero. È un indice precoce per l'economia nel suo complesso. La crescita del PMI dei produttori è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere considerata positiva per l'euro.

Ultimi valori: