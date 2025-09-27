CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice dei responsabili degli acquisti del settore dei servizi S&P Global Germania (PMI) (S&P Global Germany Services Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Germania
EUR, Euro
Sorgente:
S&P Global
Settore
Azienda
Medio N/D 50.2
49.3
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il Purchasing Managers' Index® (PMI®) si basa su sondaggi mensili di aziende accuratamente selezionate che rappresentano economie grandi e in via di sviluppo in tutto il mondo.

L'IHS Markit Germany Services PMI® viene raccolto da IHS Markit, su base mensile, mediante un questionario al quale rispondono i responsabili degli acquisti o gli amministratori delegati di circa 400 diverse società del settore dei servizi, suddivisi per settore dettagliato e organico aziendale e in base ai contributi al PIL. I partecipanti al sondaggio sono stati raggruppati in base alla posizione e all'industria (SIC). I settori coperti comprendono i consumatori (esclusi i dettaglianti), i trasporti, l'informazione, le comunicazioni, la finanza, le assicurazioni, il settore immobiliare e i servizi alle imprese.

L'indagine si svolge nella seconda metà del mese. L'indagine chiede informazioni sul cambiamento rispetto al mese precedente. Da questo viene calcolato un indice di diffusione per ogni variabile. Questa è la somma della percentuale di imprese che segnalano un miglioramento e la metà della percentuale di imprese che non segnalano alcun cambiamento nella situazione. Questi indici variano tra 0 e 100, con un valore di 50,0 che non rappresenta alcun cambiamento rispetto al mese precedente. Valori superiori a 50,0 indicano miglioramento o crescita, valori inferiori a 50,0 indicano deterioramento o declino. Maggiore è la deviazione da 50,0, maggiore è la variazione rispetto al mese precedente.

Gli indici sono destagionalizzati. I dati originali corretti sono, in base alla loro versione iniziale, non soggetti a revisione. I dati destagionalizzati, d'altra parte, possono essere rivisti, se necessario, a causa di fattori di destagionalizzazione aggiornati.

L'indice è compilato per fornire una panoramica generale della situazione economica nel settore manifatturiero. È un indice precoce per l'intera economia. La crescita del PMI dei servizi è un indice di condizioni di mercato favorevoli e può essere considerata positiva per l'euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore dei servizi S&P Global Germania (PMI) (S&P Global Germany Services Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025 prelim.
N/D
50.2
49.3
ago 2025
49.3
50.1
50.1
ago 2025 prelim.
50.1
51.4
50.6
lug 2025
50.6
50.1
50.1
lug 2025 prelim.
50.1
49.6
49.7
giu 2025
49.7
49.4
49.4
giu 2025 prelim.
49.4
47.7
47.1
mag 2025
47.1
47.2
47.2
mag 2025 prelim.
47.2
50.0
49.0
apr 2025
49.0
48.8
48.8
apr 2025 prelim.
48.8
50.9
51.3
mar 2025
51.3
50.2
50.2
mar 2025 prelim.
50.2
51.1
51.1
feb 2025
51.1
52.2
52.2
feb 2025 prelim.
52.2
51.7
52.5
gen 2025
52.5
52.5
52.5
gen 2025 prelim.
52.5
51.5
51.2
dic 2024
51.2
51.0
51.0
dic 2024 prelim.
51.0
51.6
49.3
nov 2024
49.3
49.4
49.4
nov 2024 prelim.
49.4
53.6
51.6
ott 2024
51.6
51.4
51.4
ott 2024 prelim.
51.4
47.6
47.5
set 2024
47.5
50.6
50.6
set 2024 prelim.
50.6
51.1
51.2
ago 2024
51.2
51.4
51.4
ago 2024 prelim.
51.4
52.6
52.5
lug 2024
52.5
52.0
52.0
lug 2024 prelim.
52.0
52.2
53.1
giu 2024
53.1
53.5
53.5
giu 2024 prelim.
53.5
52.3
54.2
mag 2024
54.2
53.9
53.9
mag 2024 prelim.
53.9
50.7
53.2
apr 2024
53.2
53.3
53.3
apr 2024 prelim.
53.3
48.4
50.1
mar 2024
50.1
49.8
49.8
mar 2024 prelim.
49.8
47.4
46.3
feb 2024
46.3
48.2
48.2
feb 2024 prelim.
48.2
49.1
47.7
gen 2024
47.7
47.6
47.6
gen 2024 prelim.
47.6
48.5
47.4
dic 2023
47.4
48.4
48.4
dic 2023 prelim.
48.4
49.7
49.6
nov 2023
49.6
48.7
48.7
nov 2023 prelim.
48.7
48.1
48.2
ott 2023
48.2
48.0
48.0
ott 2023 prelim.
48.0
51.4
50.3
set 2023
50.3
49.8
49.8
set 2023 prelim.
49.8
44.5
47.3
ago 2023
47.3
47.3
47.3
123456789
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento