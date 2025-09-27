Calendario Economico
Indice dei responsabili degli acquisti del settore dei servizi S&P Global Germania (PMI) (S&P Global Germany Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Medio
|N/D
|50.2
|
49.3
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Purchasing Managers' Index® (PMI®) si basa su sondaggi mensili di aziende accuratamente selezionate che rappresentano economie grandi e in via di sviluppo in tutto il mondo.
L'IHS Markit Germany Services PMI® viene raccolto da IHS Markit, su base mensile, mediante un questionario al quale rispondono i responsabili degli acquisti o gli amministratori delegati di circa 400 diverse società del settore dei servizi, suddivisi per settore dettagliato e organico aziendale e in base ai contributi al PIL. I partecipanti al sondaggio sono stati raggruppati in base alla posizione e all'industria (SIC). I settori coperti comprendono i consumatori (esclusi i dettaglianti), i trasporti, l'informazione, le comunicazioni, la finanza, le assicurazioni, il settore immobiliare e i servizi alle imprese.
L'indagine si svolge nella seconda metà del mese. L'indagine chiede informazioni sul cambiamento rispetto al mese precedente. Da questo viene calcolato un indice di diffusione per ogni variabile. Questa è la somma della percentuale di imprese che segnalano un miglioramento e la metà della percentuale di imprese che non segnalano alcun cambiamento nella situazione. Questi indici variano tra 0 e 100, con un valore di 50,0 che non rappresenta alcun cambiamento rispetto al mese precedente. Valori superiori a 50,0 indicano miglioramento o crescita, valori inferiori a 50,0 indicano deterioramento o declino. Maggiore è la deviazione da 50,0, maggiore è la variazione rispetto al mese precedente.
Gli indici sono destagionalizzati. I dati originali corretti sono, in base alla loro versione iniziale, non soggetti a revisione. I dati destagionalizzati, d'altra parte, possono essere rivisti, se necessario, a causa di fattori di destagionalizzazione aggiornati.
L'indice è compilato per fornire una panoramica generale della situazione economica nel settore manifatturiero. È un indice precoce per l'intera economia. La crescita del PMI dei servizi è un indice di condizioni di mercato favorevoli e può essere considerata positiva per l'euro.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore dei servizi S&P Global Germania (PMI) (S&P Global Germany Services Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
