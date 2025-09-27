Calendario Economico
Core Machinery Orders Giappone m/m (Japan Core Machinery Orders m/m)
|Basso
|-4.6%
|-2.4%
|
3.0%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|1.0%
|
-4.6%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Core Machinery Orders del Giappone m/m misura la quantità di nuovi ordini ricevuti dalle aziende giapponesi di macchinari in un mese di riferimento rispetto al mese precedente. La costruzione navale e le imprese complesse energetiche sono escluse dal calcolo a causa dell'elevata volatilità degli ordini per i loro prodotti.
Questo è un importante indicatore di investimento ed è un indicatore importante della produzione manifatturiera. Consente di comprendere l'andamento degli investimenti di capitale, poiché i dati vengono registrati nella fase in cui la macchina per l'investimento di capitale viene ordinata dal produttore della macchina.
I Core Machinery Orders sono considerati un indicatore da sei a nove mesi prima dell'effettivo investimento di capitale. Questo indice mostra l'aumento della domanda interna di beni durevoli e mezzi di produzione.
Valori superiori alle attese sono visti come positivi/rialzisti per JPY. Valori inferiori alle attese sono trattati come negativi/ribassisti per JPY. Tuttavia, poiché vi è un notevole cambiamento nel movimento mensile, è necessario mantenere una base trimestrale durante l'analisi.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Core Machinery Orders Giappone m/m (Japan Core Machinery Orders m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress