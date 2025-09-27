Il Core Machinery Orders del Giappone m/m misura la quantità di nuovi ordini ricevuti dalle aziende giapponesi di macchinari in un mese di riferimento rispetto al mese precedente. La costruzione navale e le imprese complesse energetiche sono escluse dal calcolo a causa dell'elevata volatilità degli ordini per i loro prodotti.

Questo è un importante indicatore di investimento ed è un indicatore importante della produzione manifatturiera. Consente di comprendere l'andamento degli investimenti di capitale, poiché i dati vengono registrati nella fase in cui la macchina per l'investimento di capitale viene ordinata dal produttore della macchina.

I Core Machinery Orders sono considerati un indicatore da sei a nove mesi prima dell'effettivo investimento di capitale. Questo indice mostra l'aumento della domanda interna di beni durevoli e mezzi di produzione.

Valori superiori alle attese sono visti come positivi/rialzisti per JPY. Valori inferiori alle attese sono trattati come negativi/ribassisti per JPY. Tuttavia, poiché vi è un notevole cambiamento nel movimento mensile, è necessario mantenere una base trimestrale durante l'analisi.

Ultimi valori: