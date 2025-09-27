CalendarioSezioni

Core Machinery Orders Giappone m/m (Japan Core Machinery Orders m/m)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Ufficio di Gabinetto (Cabinet Office)
Settore
Azienda
Basso -4.6% -2.4%
3.0%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
1.0%
-4.6%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Core Machinery Orders del Giappone m/m misura la quantità di nuovi ordini ricevuti dalle aziende giapponesi di macchinari in un mese di riferimento rispetto al mese precedente. La costruzione navale e le imprese complesse energetiche sono escluse dal calcolo a causa dell'elevata volatilità degli ordini per i loro prodotti.

Questo è un importante indicatore di investimento ed è un indicatore importante della produzione manifatturiera. Consente di comprendere l'andamento degli investimenti di capitale, poiché i dati vengono registrati nella fase in cui la macchina per l'investimento di capitale viene ordinata dal produttore della macchina.

I Core Machinery Orders sono considerati un indicatore da sei a nove mesi prima dell'effettivo investimento di capitale. Questo indice mostra l'aumento della domanda interna di beni durevoli e mezzi di produzione.

Valori superiori alle attese sono visti come positivi/rialzisti per JPY. Valori inferiori alle attese sono trattati come negativi/ribassisti per JPY. Tuttavia, poiché vi è un notevole cambiamento nel movimento mensile, è necessario mantenere una base trimestrale durante l'analisi.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Core Machinery Orders Giappone m/m (Japan Core Machinery Orders m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
-4.6%
-2.4%
3.0%
giu 2025
3.0%
0.1%
-0.6%
mag 2025
-0.6%
-3.1%
-9.1%
apr 2025
-9.1%
7.8%
13.0%
mar 2025
13.0%
-0.2%
4.3%
feb 2025
4.3%
0.4%
-3.5%
gen 2025
-3.5%
0.0%
-0.8%
dic 2024
-1.2%
1.1%
3.4%
nov 2024
3.4%
0.5%
2.1%
ott 2024
2.1%
-0.5%
-0.7%
set 2024
-0.7%
0.1%
-1.9%
ago 2024
-1.9%
1.5%
-0.1%
lug 2024
-0.1%
-0.9%
2.1%
giu 2024
2.1%
1.9%
-3.2%
mag 2024
-3.2%
4.6%
-2.9%
apr 2024
-2.9%
-4.7%
2.9%
mar 2024
2.9%
3.3%
7.7%
feb 2024
7.7%
1.0%
-1.7%
gen 2024
-1.7%
0.0%
1.9%
dic 2023
2.7%
0.8%
-4.9%
nov 2023
-4.9%
-0.5%
0.7%
ott 2023
0.7%
-0.7%
1.4%
set 2023
1.4%
-0.1%
-0.5%
ago 2023
-0.5%
-1.8%
-1.1%
lug 2023
-1.1%
2.7%
2.7%
giu 2023
2.7%
-0.7%
-7.6%
mag 2023
-7.6%
-3.2%
5.5%
apr 2023
5.5%
3.9%
-3.9%
mar 2023
-3.9%
0.5%
-4.5%
feb 2023
-4.5%
0.2%
9.5%
gen 2023
9.5%
2.8%
0.3%
dic 2022
1.6%
4.9%
-8.3%
nov 2022
-8.3%
0.4%
5.4%
ott 2022
5.4%
-1.0%
-4.6%
set 2022
-4.6%
1.8%
-5.8%
ago 2022
-5.8%
-3.1%
5.3%
lug 2022
5.3%
-0.4%
0.9%
giu 2022
0.9%
5.2%
-5.6%
mag 2022
-5.6%
-2.2%
10.8%
apr 2022
10.8%
-2.4%
7.1%
mar 2022
7.1%
1.8%
-9.8%
feb 2022
-9.8%
0.2%
-2.0%
gen 2022
-2.0%
-2.0%
3.1%
dic 2021
3.6%
0.7%
3.4%
nov 2021
3.4%
1.3%
3.8%
ott 2021
3.8%
0.2%
0.0%
set 2021
0.0%
0.2%
-2.4%
ago 2021
-2.4%
0.3%
0.9%
lug 2021
0.9%
2.5%
-1.5%
giu 2021
-1.5%
-2.3%
7.8%
12345
