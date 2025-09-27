Calendario Economico
Indice dei Prezzi GDT Nuova Zelanda (GDT New Zealand Price Index)
|Basso
|-0.8%
|-0.9%
|
-4.3%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-0.9%
|
-0.8%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indice dei prezzi GDT riflette una variazione dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari in Nuova Zelanda. Il calcolo dell'indicatore copre la percentuale media ponderata delle variazioni di prezzo per 9 tipi di prodotti venduti all'asta Global Dairy Trade, che si tiene due volte al mese.
Il Global Dairy Trade Price Index è considerato un indicatore principale della bilancia commerciale della Nuova Zelanda, perché il reddito da esportazioni cresce quando i prezzi delle materie prime aumentano.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi GDT Nuova Zelanda (GDT New Zealand Price Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress