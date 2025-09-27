CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi GDT Nuova Zelanda (GDT New Zealand Price Index)

Paese:
Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Sorgente:
Commercio Globale di Prodotti Lattiero-Caseari (Global Dairy Trade)
Settore
Prezzi
Basso -0.8% -0.9%
-4.3%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-0.9%
-0.8%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indice dei prezzi GDT riflette una variazione dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari in Nuova Zelanda. Il calcolo dell'indicatore copre la percentuale media ponderata delle variazioni di prezzo per 9 tipi di prodotti venduti all'asta Global Dairy Trade, che si tiene due volte al mese.

Il Global Dairy Trade Price Index è considerato un indicatore principale della bilancia commerciale della Nuova Zelanda, perché il reddito da esportazioni cresce quando i prezzi delle materie prime aumentano.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi GDT Nuova Zelanda (GDT New Zealand Price Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
-0.8%
-0.9%
-4.3%
-4.3%
-0.2%
-0.3%
-0.3%
-1.1%
0.7%
0.7%
1.0%
1.1%
1.1%
-0.9%
-4.1%
-4.1%
1.3%
-1.0%
-1.0%
-0.8%
-1.6%
-1.6%
-1.9%
-0.9%
-0.9%
0.4%
4.6%
4.6%
1.2%
1.6%
1.6%
2.2%
1.1%
1.1%
-0.4%
0.0%
0.0%
-2.7%
-0.5%
-0.5%
-2.1%
-0.6%
-0.6%
0.9%
3.7%
3.7%
1.2%
1.4%
1.4%
0.8%
-1.4%
-1.4%
-0.5%
-2.8%
-2.8%
-0.5%
1.2%
1.2%
2.0%
1.9%
1.9%
0.1%
4.8%
4.8%
-1.3%
-0.3%
-0.3%
-0.8%
1.2%
1.2%
-0.9%
0.8%
0.8%
1.0%
-0.4%
-0.4%
2.7%
5.5%
5.5%
1.3%
0.5%
0.5%
0.0%
0.4%
0.4%
-5.0%
-6.9%
-6.9%
-0.7%
-0.5%
-0.5%
0.0%
1.7%
1.7%
-0.2%
3.3%
3.3%
-0.4%
1.8%
1.8%
4.0%
0.1%
0.1%
4.0%
2.8%
2.8%
-5.5%
-2.8%
-2.8%
-1.4%
-2.3%
-2.3%
-2.4%
0.5%
0.5%
6.6%
4.2%
4.2%
1.3%
2.3%
2.3%
2.8%
1.2%
1.2%
-1.6%
2.3%
2.3%
5.2%
1.6%
1.6%
2.7%
0.0%
0.0%
-2.1%
-0.7%
-0.7%
0.1%
4.3%
4.3%
0.6%
4.4%
4.4%
0.1%
4.6%
4.6%
-0.4%
2.7%
2.7%
-2.2%
-7.4%
