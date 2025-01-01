Il Discorso del Presidente della Fed è sempre molto atteso dagli analisti. Il Presidente è nominato dal Presidente degli Stati Uniti tra i membri del Consiglio dei governatori della Federal Reserve. Dopodiché il candidato viene approvato dal Senato. Il termine più lungo di nomina è di 14 anni. La nomina viene riesaminata ogni due anni, dopodiché il mandato continua o viene selezionato un nuovo Presidente.

Il Presidente della Fed ha accesso a tutte le informazioni riguardanti la politica della Fed e le misure previste per allentare o inasprire la politica monetaria. Pertanto, il discorso del Presidente della Fed ha il maggiore impatto sui mercati finanziari rispetto ad altri membri del Consiglio dei Governatori.

Se il discorso suggerisce un possibile aumento del tasso di interesse della Fed o un inasprimento della politica monetaria del Paese durante diverse riunioni successive, tale discorso potrebbe portare a una volatilità a breve termine del dollaro verso la crescita. Se la retorica del Presidente è cauta o conservatrice, raramente influisce sul tasso di cambio della valuta nazionale.