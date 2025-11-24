I profitti aziendali canadesi su base trimestrale riflettono una variazione dei profitti ottenuti dalle società canadesi al lordo delle imposte nel trimestre specificato rispetto al precedente. Viene calcolato sulla base di rapporti finanziari trimestrali di società canadesi e riflette inoltre le statistiche compilate dalle agenzie statistiche statali. I profitti complessivi ottenuti dalle aziende sono stimati sulla base di dati aperti su attività, passività, entrate e spese delle società.

Il calcolo dei profitti aziendali in Canada serve a due obiettivi generali. Il primo misura la stabilità finanziaria e le prestazioni delle imprese incorporate per settore. L'economia canadese è divisa in settori che includono società finanziarie, il settore delle società non finanziarie, il settore pubblico, le famiglie e le istituzioni senza scopo di lucro. I loro dati sulle prestazioni mostrano le tendenze nella creazione e distribuzione della ricchezza, nonché nel finanziamento dell'attività economica. L'utile aziendale dimostra l'attività a medio termine dell'industria canadese e fornisce anche informazioni importanti per gli investitori.

Il secondo obiettivo generale è quello di fornire informazioni per valutare la bilancia dei pagamenti del paese e le risorse finanziarie che circolano nell'economia.

Gli interessi sui fondi presi in prestito sono esclusi dal calcolo.

La crescita dei profitti aziendali può essere vista come positiva per il dollaro canadese.

