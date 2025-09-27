L’indice dei prezzi al consumo (IPC), esclusi energia e alimenti non trasformati, su base annuale riflette una variazione dei prezzi per un paniere di beni e servizi nel mese in corso rispetto allo stesso mese di un anno fa.

L'IPC riflette le variazioni dei prezzi dal punto di vista delle famiglie, ovvero dei consumatori finali di beni e servizi. Il calcolo dell'indice include abbigliamento, alloggi, servizi domestici, salute, trasporti, comunicazioni, attività ricreative e cultura, istruzione, alberghi e ristoranti e "varie". Questo tipo di IPC non include l'energia e gli alimenti non trasformati, poiché i loro prezzi possono fluttuare notevolmente durante lo stesso mese.

L'IPC è calcolato separatamente per ciascuno Stato dell'eurozona. Quindi Eurostat compila i dati ottenuti nell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) secondo la metodologia approvata. L'indice è calcolato sulla base di un campione di prezzi originali non rettificati.

L'IPC è un indicatore chiave per la valutazione dell'inflazione utilizzato dalle banche come parametro di riferimento per le prossime decisioni sui tassi di interesse e altre misure di politica monetaria. La BCE determina la stabilità dei prezzi in base alla variazione annuale dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo. L'impatto dell'indice sulle quotazioni in euro di solito non è significativo, poiché l'IPC è mantenuto al livello dell’obiettivo di inflazione della BCE.

