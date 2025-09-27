L'indice dei prezzi al consumo (IPC) su base annuale riflette le variazioni dei prezzi di beni e servizi nell'eurozona nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'IPC è calcolato separatamente per ciascuno Stato dell'eurozona. Quindi i dati ottenuti vengono compilati nell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) secondo la metodologia approvata.

L'IPC riflette le variazioni dei prezzi dal punto di vista delle famiglie, ovvero dei consumatori finali di beni e servizi. Il paniere di calcolo dell'indice comprende 12 principali categorie di beni e servizi: cibo, alcol e tabacco, abbigliamento, alloggi, servizi domestici, salute, trasporti, comunicazioni, attività ricreative e culturali, istruzione, alberghi e ristoranti e "varie".

I beni e i servizi che non fanno parte della spesa finale al consumo delle famiglie sono esclusi dal calcolo. Il calcolo non include alcune categorie di spese che non possono essere incluse nel sistema unico, come il gioco d'azzardo, l'affitto imputato di alloggi, l'assicurazione sulla vita, l'assicurazione sanitaria statale, i servizi di intermediazione finanziaria misurati indirettamente, ecc.

L'indice dei prezzi al consumo, nonché l'inflazione nell'eurozona, è una misura della stabilità dei prezzi utilizzata dal Consiglio direttivo della BCE per valutare l'efficacia della politica monetaria. La crescita dell'IPC a fronte di un'inflazione insufficiente è considerata positiva per le quotazioni in euro.

Ultimi valori: