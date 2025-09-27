CalendarioSezioni

Indice dei prezzi al consumo dell'Unione europea (IPC) su base annuale (European Union Consumer Price Index (CPI) y/y)

Paese:
Unione Europea
EUR, Euro
Sorgente:
Eurostat
Settore
Prezzi
Alto 2.0% 2.1%
2.1%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
2.1%
2.0%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indice dei prezzi al consumo (IPC) su base annuale riflette le variazioni dei prezzi di beni e servizi nell'eurozona nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'IPC è calcolato separatamente per ciascuno Stato dell'eurozona. Quindi i dati ottenuti vengono compilati nell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) secondo la metodologia approvata.

L'IPC riflette le variazioni dei prezzi dal punto di vista delle famiglie, ovvero dei consumatori finali di beni e servizi. Il paniere di calcolo dell'indice comprende 12 principali categorie di beni e servizi: cibo, alcol e tabacco, abbigliamento, alloggi, servizi domestici, salute, trasporti, comunicazioni, attività ricreative e culturali, istruzione, alberghi e ristoranti e "varie".

I beni e i servizi che non fanno parte della spesa finale al consumo delle famiglie sono esclusi dal calcolo. Il calcolo non include alcune categorie di spese che non possono essere incluse nel sistema unico, come il gioco d'azzardo, l'affitto imputato di alloggi, l'assicurazione sulla vita, l'assicurazione sanitaria statale, i servizi di intermediazione finanziaria misurati indirettamente, ecc.

L'indice dei prezzi al consumo, nonché l'inflazione nell'eurozona, è una misura della stabilità dei prezzi utilizzata dal Consiglio direttivo della BCE per valutare l'efficacia della politica monetaria. La crescita dell'IPC a fronte di un'inflazione insufficiente è considerata positiva per le quotazioni in euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei prezzi al consumo dell'Unione europea (IPC) su base annuale (European Union Consumer Price Index (CPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
2.0%
2.1%
2.1%
ago 2025 prelim.
2.1%
2.0%
2.0%
lug 2025
2.0%
2.0%
2.0%
lug 2025 prelim.
2.0%
1.9%
2.0%
giu 2025
2.0%
2.0%
2.0%
giu 2025 prelim.
2.0%
1.8%
1.9%
mag 2025
1.9%
1.9%
1.9%
mag 2025 prelim.
1.9%
2.2%
2.2%
apr 2025
2.2%
2.2%
2.2%
apr 2025 prelim.
2.2%
2.3%
2.2%
mar 2025
2.2%
2.2%
2.2%
mar 2025 prelim.
2.2%
2.3%
2.3%
feb 2025
2.3%
2.4%
2.4%
feb 2025 prelim.
2.4%
2.6%
2.5%
gen 2025
2.5%
2.5%
2.5%
gen 2025 prelim.
2.5%
2.3%
2.4%
dic 2024
2.4%
2.4%
2.4%
dic 2024 prelim.
2.4%
2.4%
2.2%
nov 2024
2.2%
2.3%
2.3%
nov 2024 prelim.
2.3%
1.9%
2.0%
ott 2024
2.0%
2.0%
2.0%
ott 2024 prelim.
2.0%
1.8%
1.7%
set 2024
1.7%
1.8%
1.8%
set 2024 prelim.
1.8%
2.0%
2.2%
ago 2024
2.2%
2.2%
2.2%
ago 2024 prelim.
2.2%
2.6%
2.6%
lug 2024
2.6%
2.6%
2.6%
lug 2024 prelim.
2.6%
2.5%
2.5%
giu 2024
2.5%
2.5%
2.5%
giu 2024 prelim.
2.5%
2.6%
2.6%
mag 2024
2.6%
2.6%
2.6%
mag 2024 prelim.
2.6%
2.5%
2.4%
apr 2024
2.4%
2.4%
2.4%
apr 2024 prelim.
2.4%
1.7%
2.4%
mar 2024
2.4%
2.4%
mar 2024 prelim.
2.4%
2.6%
feb 2024
2.6%
2.8%
feb 2024 prelim.
2.6%
2.8%
gen 2024
2.8%
2.8%
2.8%
gen 2024 prelim.
2.8%
2.8%
2.9%
dic 2023
2.9%
2.9%
2.9%
dic 2023 prelim.
2.9%
1.9%
2.4%
nov 2023
2.4%
2.4%
2.4%
nov 2023 prelim.
2.4%
2.4%
2.9%
ott 2023
2.9%
2.9%
2.9%
ott 2023 prelim.
2.9%
4.0%
4.3%
set 2023
4.3%
4.3%
4.3%
set 2023 prelim.
4.3%
5.5%
5.2%
ago 2023
5.2%
5.3%
5.3%
ago 2023 prelim.
5.3%
5.0%
5.3%
123456789
