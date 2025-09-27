Calendario Economico
Esportazioni Svizzera (Switzerland Exports)
|Basso
|₣18.930 B
|
₣23.220 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
₣18.930 B
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le Esportazioni Svizzere riflettono il valore nominale delle merci e delle servizi vendute dalla Svizzera all'estero nel mese di cui al mese. Il calcolo include le vendite dirette di beni e servizi, nonché le transazioni di baratto.
Le statistiche commerciali sono calcolate in base alle informazioni che gli esportatori forniscono alle agenzie governative. I dati vengono adeguati prima di essere aggiunti al saldo dei pagamenti. In pratica, il calcolo delle statistiche di esportazione si basa sulle merci che subiscono il regime doganale e per le quali viene preparata una dichiarazione doganale. Pietre preziose, gemme, metalli, opere d'arte e oggetti d'antiquariato sono esclusi dal calcolo.
Quando le esportazioni superano le importazioni, si forma un surplus commerciale. È un'indicazione di alto livello di produzione. Mostra anche che la nazione produce più beni e servizi di quanti ne possa consumare.
L'esportazione è una componente importante del PIL nazionale. Pertanto, un cambiamento nel suo volume è uno dei fattori nella valutazione dello sviluppo economico. Tuttavia, l'impatto delle esportazioni sulle quotazioni in franchi svizzeri è ambiguo e dipende dal contesto dei cicli economici e da altri indicatori economici, come le dinamiche di produzione. Ad esempio, in condizioni di recessione economica, l'economia può iniziare a esportare di più per creare posti di lavoro. In questo caso, i non residenti devono acquistare la valuta svizzera per pagare al fornitore le consegne all'esportazione. Pertanto, la crescita delle esportazioni potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni in CHF.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Esportazioni Svizzera (Switzerland Exports)"indicatore macroeconomico.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress