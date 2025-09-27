CalendarioSezioni

Esportazioni Svizzera (Switzerland Exports)

Paese:
Svizzera
CHF, Franco svizzero
Sorgente:
Amministrazione Federale delle Dogane (Federal Customs Administration)
Settore
Trade
Basso ₣​18.930 B
₣​23.220 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
₣​18.930 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Le Esportazioni Svizzere riflettono il valore nominale delle merci e delle servizi vendute dalla Svizzera all'estero nel mese di cui al mese. Il calcolo include le vendite dirette di beni e servizi, nonché le transazioni di baratto.

Le statistiche commerciali sono calcolate in base alle informazioni che gli esportatori forniscono alle agenzie governative. I dati vengono adeguati prima di essere aggiunti al saldo dei pagamenti. In pratica, il calcolo delle statistiche di esportazione si basa sulle merci che subiscono il regime doganale e per le quali viene preparata una dichiarazione doganale. Pietre preziose, gemme, metalli, opere d'arte e oggetti d'antiquariato sono esclusi dal calcolo.

Quando le esportazioni superano le importazioni, si forma un surplus commerciale. È un'indicazione di alto livello di produzione. Mostra anche che la nazione produce più beni e servizi di quanti ne possa consumare.

L'esportazione è una componente importante del PIL nazionale. Pertanto, un cambiamento nel suo volume è uno dei fattori nella valutazione dello sviluppo economico. Tuttavia, l'impatto delle esportazioni sulle quotazioni in franchi svizzeri è ambiguo e dipende dal contesto dei cicli economici e da altri indicatori economici, come le dinamiche di produzione. Ad esempio, in condizioni di recessione economica, l'economia può iniziare a esportare di più per creare posti di lavoro. In questo caso, i non residenti devono acquistare la valuta svizzera per pagare al fornitore le consegne all'esportazione. Pertanto, la crescita delle esportazioni potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni in CHF.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Esportazioni Svizzera (Switzerland Exports)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
₣​18.930 B
₣​23.220 B
lug 2025
N/D
₣​24.140 B
giu 2025
₣​24.140 B
₣​23.456 B
mag 2025
₣​23.300 B
₣​25.384 B
apr 2025
₣​25.447 B
₣​30.322 B
mar 2025
₣​30.239 B
₣​24.738 B
feb 2025
₣​24.744 B
₣​24.530 B
gen 2025
₣​24.450 B
₣​21.689 B
dic 2024
₣​21.630 B
₣​24.392 B
nov 2024
₣​23.682 B
₣​27.826 B
ott 2024
₣​27.745 B
₣​22.562 B
set 2024
₣​22.526 B
₣​20.649 B
ago 2024
₣​20.491 B
₣​24.092 B
lug 2024
₣​24.116 B
₣​24.239 B
giu 2024
₣​24.290 B
₣​24.907 B
mag 2024
₣​24.874 B
₣​24.731 B
apr 2024
₣​24.734 B
₣​22.403 B
mar 2024
₣​22.111 B
₣​22.538 B
feb 2024
₣​22.474 B
₣​22.746 B
gen 2024
₣​22.804 B
₣​18.788 B
dic 2023
₣​18.798 B
₣​24.287 B
nov 2023
₣​24.216 B
₣​23.135 B
ott 2023
₣​23.091 B
₣​24.788 B
set 2023
₣​24.795 B
₣​20.932 B
ago 2023
₣​21.159 B
₣​20.735 B
lug 2023
₣​20.713 B
₣​24.892 B
giu 2023
₣​24.917 B
₣​23.879 B
mag 2023
₣​23.828 B
₣​19.667 B
apr 2023
₣​19.902 B
₣​27.031 B
mar 2023
₣​27.136 B
₣​22.636 B
feb 2023
₣​22.556 B
₣​24.086 B
gen 2023
₣​24.115 B
₣​20.736 B
dic 2022
₣​21.242 B
₣​24.003 B
nov 2022
₣​24.223 B
₣​24.443 B
ott 2022
₣​24.129 B
₣​24.596 B
set 2022
₣​24.157 B
₣​20.934 B
ago 2022
₣​20.942 B
₣​22.242 B
lug 2022
₣​22.224 B
₣​24.266 B
giu 2022
₣​24.410 B
₣​23.955 B
mag 2022
₣​23.722 B
₣​21.436 B
apr 2022
₣​21.438 B
₣​25.093 B
mar 2022
₣​25.056 B
₣​23.833 B
feb 2022
₣​23.850 B
₣​21.603 B
gen 2022
₣​21.585 B
₣​21.248 B
dic 2021
₣​21.201 B
₣​25.283 B
nov 2021
₣​25.186 B
₣​22.391 B
ott 2021
₣​22.309 B
₣​22.158 B
set 2021
₣​22.102 B
₣​20.303 B
ago 2021
₣​20.111 B
₣​22.058 B
lug 2021
₣​21.931 B
₣​22.483 B
1234
