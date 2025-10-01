CalendarioSezioni

Vendite al Dettaglio di Base Nuova Zelanda t/t (New Zealand Core Retail Sales q/q)

Paese:
Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Sorgente:
Statistiche Nuova Zelanda (Statistics New Zealand)
Settore
Consumatore
Medio 0.7% 0.4%
0.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-0.4%
0.7%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Le Vendite al Dettaglio Basi m/m mostrano variazioni delle vendite al dettaglio nel mese in questione rispetto al mese precedente. L'indicatore è calcolato in base alle statistiche dei negozi al dettaglio di diversi tipi e dimensioni. Il calcolo dell'indice non include le vendite di auto e pezzi di ricambio. Le Vendite al Dettaglio sono un indicatore dell'attività dei consumatori in Nuova Zelanda e una componente importante del PIL nazionale. La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni NZD.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite al Dettaglio di Base Nuova Zelanda t/t (New Zealand Core Retail Sales q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
0.7%
0.4%
0.4%
1 Q 2025
0.4%
-0.1%
1.4%
4 Q 2024
1.4%
0.9%
-0.6%
3 Q 2024
-0.8%
0.3%
-1.0%
2 Q 2024
-1.0%
0.0%
0.3%
1 Q 2024
0.4%
1.3%
-1.6%
4 Q 2023
-1.7%
0.1%
0.4%
3 Q 2023
1.0%
1.8%
-1.6%
2 Q 2023
-1.8%
-2.5%
-1.6%
1 Q 2023
-1.1%
-0.6%
-1.6%
4 Q 2022
-1.3%
1.7%
0.5%
3 Q 2022
0.4%
-3.3%
-1.5%
2 Q 2022
-1.6%
5.7%
-0.3%
1 Q 2022
0.0%
-8.7%
6.8%
4 Q 2021
6.8%
-2.7%
-6.8%
3 Q 2021
-6.7%
-4.7%
3.4%
2 Q 2021
3.4%
-4.9%
3.5%
1 Q 2021
3.2%
-4.3%
-2.9%
4 Q 2020
-3.1%
23.0%
23.9%
3 Q 2020
24.1%
-12.6%
-13.7%
2 Q 2020
-13.7%
0.8%
0.1%
1 Q 2020
0.6%
0.6%
-0.1%
4 Q 2019
0.5%
0.2%
1.9%
3 Q 2019
1.8%
1.5%
0.3%
2 Q 2019
0.3%
1.5%
0.6%
1 Q 2019
0.7%
0.9%
2.0%
4 Q 2018
2.0%
2.1%
0.7%
3 Q 2018
0.4%
1.0%
1.3%
2 Q 2018
1.4%
0.6%
1 Q 2018
0.6%
1.8%
4 Q 2017
1.8%
0.6%
3 Q 2017
0.5%
1.9%
2 Q 2017
2.1%
1.5%
1 Q 2017
1.2%
0.7%
4 Q 2016
0.6%
0.2%
3 Q 2016
0.3%
2.6%
2 Q 2016
2.6%
1.1%
1 Q 2016
1.0%
1.3%
4 Q 2015
1.4%
1.1%
3 Q 2015
1.0%
0.0%
2 Q 2015
0.1%
2.5%
1 Q 2015
2.9%
1.9%
4 Q 2014
1.5%
1.5%
3 Q 2014
1.4%
1.2%
2 Q 2014
1.2%
1.0%
1 Q 2014
0.8%
1.0%
4 Q 2013
0.7%
-0.2%
3 Q 2013
-0.1%
2.1%
2 Q 2013
2.3%
1.0%
1 Q 2013
0.6%
1.2%
12
