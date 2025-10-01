Le Vendite al Dettaglio Basi m/m mostrano variazioni delle vendite al dettaglio nel mese in questione rispetto al mese precedente. L'indicatore è calcolato in base alle statistiche dei negozi al dettaglio di diversi tipi e dimensioni. Il calcolo dell'indice non include le vendite di auto e pezzi di ricambio. Le Vendite al Dettaglio sono un indicatore dell'attività dei consumatori in Nuova Zelanda e una componente importante del PIL nazionale. La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni NZD.

