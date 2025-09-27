Calendario Economico
Fiducia dei Consumatori Corea del Sud (South Korea Consumer Confidence)
|Basso
|110.1
|112.2
|
111.4
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|109.7
|
110.1
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L’Indice di Fiducia dei Consumatori riflette le aspettative degli individui in merito all'attività economica. È calcolato sulla base di un'indagine mensile sulle famiglie, che include l'opinione dei consumatori su quanto segue: situazione economica generale in Corea del Sud, condizioni finanziarie degli intervistati, nonché le loro intenzioni di risparmio e spesa. I partecipanti al sondaggio forniscono una stima delle tendenze negli ultimi dodici mesi e una previsione per i prossimi dodici mesi. Le prospettive a breve termine dell'economia sudcoreana sono misurate sulla base dell'Indice di Fiducia dei Consumatori.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Fiducia dei Consumatori Corea del Sud (South Korea Consumer Confidence)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
