Fiducia dei Consumatori Corea del Sud (South Korea Consumer Confidence)

Paese:
Corea del Sud
KRW, Won sudcoreano
Sorgente:
Banca di Corea (Bank of Korea)
Settore
Consumatore
Basso 110.1 112.2
111.4
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
109.7
110.1
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L’Indice di Fiducia dei Consumatori riflette le aspettative degli individui in merito all'attività economica. È calcolato sulla base di un'indagine mensile sulle famiglie, che include l'opinione dei consumatori su quanto segue: situazione economica generale in Corea del Sud, condizioni finanziarie degli intervistati, nonché le loro intenzioni di risparmio e spesa. I partecipanti al sondaggio forniscono una stima delle tendenze negli ultimi dodici mesi e una previsione per i prossimi dodici mesi. Le prospettive a breve termine dell'economia sudcoreana sono misurate sulla base dell'Indice di Fiducia dei Consumatori.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Fiducia dei Consumatori Corea del Sud (South Korea Consumer Confidence)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
110.1
112.2
111.4
ago 2025
111.4
111.5
110.8
lug 2025
110.8
107.4
108.7
giu 2025
108.7
100.4
101.8
mag 2025
101.8
96.4
93.8
apr 2025
93.8
92.0
93.4
mar 2025
93.4
93.8
95.2
feb 2025
95.2
92.7
91.2
gen 2025
91.2
89.9
88.2
dic 2024
88.4
100.8
100.7
nov 2024
100.7
101.8
101.7
ott 2024
101.7
97.0
100.0
set 2024
100.0
95.4
100.8
ago 2024
100.8
105.7
103.6
lug 2024
103.6
102.3
100.9
giu 2024
100.9
97.2
98.4
mag 2024
98.4
101.2
100.7
apr 2024
100.7
99.3
100.7
mar 2024
100.7
100.4
101.9
feb 2024
101.9
102.2
101.6
gen 2024
101.6
100.8
99.7
dic 2023
99.5
97.5
97.2
nov 2023
97.2
98.8
98.1
ott 2023
98.1
101.3
99.7
set 2023
99.7
103.1
103.1
ago 2023
103.1
101.9
103.2
lug 2023
103.2
99.2
100.7
giu 2023
100.7
96.4
98.0
mag 2023
98.0
93.4
95.1
apr 2023
95.1
90.9
92.0
mar 2023
92.0
90.3
90.2
feb 2023
90.2
90.1
90.7
gen 2023
90.7
88.0
90.2
dic 2022
89.9
87.4
86.5
nov 2022
86.5
89.9
88.8
ott 2022
88.8
89.9
91.4
set 2022
91.4
87.2
88.8
ago 2022
88.8
91.0
86.0
lug 2022
86.0
99.3
96.4
giu 2022
96.4
103.1
102.6
mag 2022
102.6
103.4
103.8
apr 2022
103.8
103.0
103.2
mar 2022
103.2
103.6
103.1
feb 2022
103.1
104.1
104.4
gen 2022
104.4
105.7
103.8
dic 2021
103.9
107.1
107.6
nov 2021
107.6
105.2
106.8
ott 2021
106.8
103.1
103.8
set 2021
103.8
102.7
102.5
ago 2021
102.5
106.6
103.2
1234
