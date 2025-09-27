Calendario Economico
IPC medio del Canada su base annuale (Canada Median CPI y/y)
|Basso
|3.1%
|3.1%
|
3.1%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|3.0%
|
3.1%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indice medio dei prezzi al consumo su base annuale riflette le variazioni dei prezzi corrispondenti al cinquantesimo percentile (nei pesi del paniere IPC) di distribuzione delle variazioni dei prezzi per 55 componenti IPC. Viene calcolata la variazione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice valuta un paniere di beni e servizi che rappresentano una quota maggiore delle spese delle famiglie. L'IPC comune medio serve come misura del sentiment dei consumatori e dell'inflazione nazionale. La crescita media dell'IPC può essere vista come positiva per le quotazioni in dollari canadesi.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"IPC medio del Canada su base annuale (Canada Median CPI y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
