Stati Uniti Iniziali Richieste di disoccupazione Media di 4 settimane (United States Initial Jobless Claims 4-Week Average)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti (United States Department of Labor)
Settore
Lavoro
Basso 237.500 K 236.492 K
240.250 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
232.553 K
237.500 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Le Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione su una Media di 4 Settimane mostrano il numero di persone che si presentano per ricevere sussidi di disoccupazione per la prima volta nelle ultime quattro settimane. In altre parole, l'indicatore riflette quante persone hanno perso il lavoro durante il periodo indicato.

L'indicatore viene utilizzato per valutare lo stato del mercato del lavoro e la salute generale dell'economia statunitense. Poiché i dati raccolti mensilmente sono altamente volatili, gli economisti spesso monitorano i dati mensili medi. L'elevata volatilità può derivare da diversi fattori. Ad esempio, ci possono essere meno reclami a causa di una settimana lavorativa ridotta (durante le vacanze o le vacanze).

La crescita sistematica di questo indicatore medio indica un indebolimento del mercato del lavoro e un aumento della disoccupazione. Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione in genere aumentano prima che l'economia entri in recessione (o diminuiscono prima che l'economia inizi a riprendersi). Pertanto, è considerato un forte indicatore principale della salute dell'economia statunitense.

Inoltre, la Fed tiene conto dello stato del mercato del lavoro nella sua decisione sui tassi di interesse. Pertanto, la crescita delle richieste di sussidi di disoccupazione registrate per diversi mesi consecutivi può avere un effetto negativo sulle quotazioni in dollari USA.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Stati Uniti Iniziali Richieste di disoccupazione Media di 4 settimane (United States Initial Jobless Claims 4-Week Average)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
20 set 2025
237.500 K
236.492 K
240.250 K
13 set 2025
240.000 K
244.415 K
240.750 K
6 set 2025
240.500 K
230.816 K
230.750 K
30 ago 2025
231.000 K
228.412 K
228.500 K
23 ago 2025
228.500 K
228.933 K
226.000 K
16 ago 2025
226.250 K
224.419 K
221.750 K
9 ago 2025
221.750 K
218.017 K
221.000 K
2 ago 2025
220.750 K
219.889 K
221.250 K
26 lug 2025
221.000 K
222.299 K
224.500 K
19 lug 2025
224.500 K
225.813 K
229.500 K
12 lug 2025
229.500 K
232.450 K
235.750 K
5 lug 2025
235.500 K
237.294 K
241.250 K
28 giu 2025
241.500 K
241.953 K
245.250 K
21 giu 2025
245.000 K
247.555 K
245.750 K
14 giu 2025
245.500 K
242.066 K
240.750 K
7 giu 2025
240.250 K
238.999 K
235.250 K
31 mag 2025
235.000 K
228.256 K
230.500 K
24 mag 2025
230.750 K
231.568 K
231.000 K
17 mag 2025
231.500 K
231.043 K
230.500 K
10 mag 2025
230.500 K
227.635 K
227.250 K
3 mag 2025
227.000 K
227.217 K
226.000 K
26 apr 2025
226.000 K
221.245 K
220.500 K
19 apr 2025
220.250 K
225.166 K
221.000 K
12 apr 2025
220.750 K
218.137 K
223.250 K
5 apr 2025
223.000 K
222.644 K
223.000 K
29 mar 2025
223.000 K
225.953 K
224.250 K
22 mar 2025
224.000 K
219.591 K
228.750 K
15 mar 2025
227.000 K
231.185 K
226.250 K
8 mar 2025
226.000 K
225.304 K
224.500 K
1 mar 2025
224.250 K
220.277 K
224.000 K
22 feb 2025
224.000 K
211.260 K
215.500 K
15 feb 2025
215.250 K
217.880 K
216.250 K
8 feb 2025
216.000 K
219.264 K
217.000 K
1 feb 2025
216.750 K
216.393 K
212.750 K
25 gen 2025
212.500 K
218.132 K
213.500 K
18 gen 2025
213.500 K
210.338 K
212.750 K
11 gen 2025
212.750 K
205.346 K
213.500 K
4 gen 2025
213.000 K
217.851 K
223.250 K
28 dic 2024
223.250 K
224.643 K
226.750 K
21 dic 2024
226.500 K
230.127 K
225.500 K
14 dic 2024
225.500 K
225.338 K
224.250 K
7 dic 2024
224.250 K
215.351 K
218.500 K
30 nov 2024
218.250 K
215.872 K
217.500 K
23 nov 2024
217.000 K
217.604 K
218.250 K
16 nov 2024
217.750 K
217.458 K
221.500 K
9 nov 2024
221.000 K
221.696 K
227.250 K
2 nov 2024
227.250 K
231.205 K
237.000 K
26 ott 2024
236.500 K
239.972 K
238.750 K
19 ott 2024
238.500 K
241.241 K
236.500 K
12 ott 2024
236.250 K
236.900 K
231.500 K
