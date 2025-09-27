I permessi di costruzione m/m mostrano una variazione del numero di permessi per la costruzione di nuovi edifici residenziali rilasciati dalle autorità governative nel mese in un dato mese rispetto al mese precedente. Il Census Bureau statunitense raccoglie questi dati inviando richieste alle autorità di regolamentazione. Il campionamento mensile dell'indagine copre 9000 uffici di rilascio dei permessi in tutto il Paese. I dati dell'indicatore sono destagionalizzati.

I dati sul numero di permessi edilizi vengono utilizzati dalle agenzie governative per sviluppare un indice dei principali indicatori economici. Il Consiglio della Fed utilizza l'indicatore nell'analisi delle condizioni economiche sia a livello nazionale che regionale. Il Dipartimento per l'Edilizia Abitativa e lo Sviluppo Urbano utilizza i dati durante la preparazione dei programmi abitativi. Le banche utilizzano le statistiche per valutare la domanda di mutui ipotecari a breve e medio termine.

Gli economisti analizzano questo indicatore insieme agli inizi delle abitazioni. Un aumento del numero di permessi rilasciati indica un miglioramento del sentimento dell'economia e un aumento degli investimenti nell'edilizia. Tuttavia, se il numero di nuove costruzioni di case è inferiore ai permessi di costruzione, ciò può indicare condizioni economiche sfavorevoli, a causa delle quali i progetti vengono rinviati.

La crescita del numero di permessi di costruzione può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari.

