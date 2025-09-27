Il rapporto settimanale S&P 500 Non-Commercial Net Positions della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) riflette la differenza tra il volume totale delle posizioni lunghe e corte sull'indice S&P 500 esistenti sul mercato e aperte da trader non commerciali (speculativi). Il rapporto include solo i mercati dei futures statunitensi (Borse di Chicago e New York). Quindi l'indicatore è un volume netto di posizioni lunghe sull'S&P 500 negli Stati Uniti.

I trader non commerciali aprono posizioni NON per la copertura nel mercato dei futures o delle opzioni. Questo gruppo comprende solo operazioni speculative. Lo stesso trader può essere definito commerciale per le negoziazioni con alcuni asset e non commerciale con altri. Questa classificazione si riflette nei rapporti CFTC.

La CFTC pubblica un rapporto sulle posizioni nette e gli impegni dei trader per aiutare i trader e gli analisti a comprendere le dinamiche del mercato. Questi rapporti sono compilati sulla base dei dati sulle posizioni fornite da broker FCM, società di compensazione e cambi di valuta. Il dipartimento analitico della CFTC fornisce solo dati, ma non fornisce spiegazioni sul motivo per cui tale rapporto di posizioni è stato elaborato.

L'S&P 500 è uno dei due principali indici dei mercati azionari statunitensi. L'indice caratterizza la dinamica delle quotazioni dei titoli. È composto da indici separati di 500 maggiori azioni di società statunitensi. Oltre alle dinamiche degli indici, gli analisti spesso monitorano le posizioni nette dei futures sugli indici. Le posizioni nette possono caratterizzare indirettamente le prospettive a breve termine del mercato azionario statunitense.

Ultimi valori: