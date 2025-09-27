CalendarioSezioni

CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali (CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
STATI UNITI Commissione per il Commercio dei Futures sulle Materie Prime (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Settore
Market
Medio -172.5 K
-225.1 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-172.5 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il rapporto settimanale S&P 500 Non-Commercial Net Positions della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) riflette la differenza tra il volume totale delle posizioni lunghe e corte sull'indice S&P 500 esistenti sul mercato e aperte da trader non commerciali (speculativi). Il rapporto include solo i mercati dei futures statunitensi (Borse di Chicago e New York). Quindi l'indicatore è un volume netto di posizioni lunghe sull'S&P 500 negli Stati Uniti.

I trader non commerciali aprono posizioni NON per la copertura nel mercato dei futures o delle opzioni. Questo gruppo comprende solo operazioni speculative. Lo stesso trader può essere definito commerciale per le negoziazioni con alcuni asset e non commerciale con altri. Questa classificazione si riflette nei rapporti CFTC.

La CFTC pubblica un rapporto sulle posizioni nette e gli impegni dei trader per aiutare i trader e gli analisti a comprendere le dinamiche del mercato. Questi rapporti sono compilati sulla base dei dati sulle posizioni fornite da broker FCM, società di compensazione e cambi di valuta. Il dipartimento analitico della CFTC fornisce solo dati, ma non fornisce spiegazioni sul motivo per cui tale rapporto di posizioni è stato elaborato.

L'S&P 500 è uno dei due principali indici dei mercati azionari statunitensi. L'indice caratterizza la dinamica delle quotazioni dei titoli. È composto da indici separati di 500 maggiori azioni di società statunitensi. Oltre alle dinamiche degli indici, gli analisti spesso monitorano le posizioni nette dei futures sugli indici. Le posizioni nette possono caratterizzare indirettamente le prospettive a breve termine del mercato azionario statunitense.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"CFTC S&P 500 Posizioni Nette Non Commerciali (CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
23 set 2025
-172.5 K
-225.1 K
16 set 2025
-225.1 K
-173.7 K
9 set 2025
-173.7 K
-161.1 K
2 set 2025
-161.1 K
-187.8 K
26 ago 2025
-187.8 K
-171.5 K
19 ago 2025
-171.5 K
-192.1 K
12 ago 2025
-192.1 K
-139.6 K
5 ago 2025
-139.6 K
-163.2 K
29 lug 2025
-163.2 K
-168.5 K
22 lug 2025
-168.5 K
-167.8 K
15 lug 2025
-167.8 K
-140.0 K
8 lug 2025
-140.0 K
-86.8 K
1 lug 2025
-86.8 K
-144.8 K
24 giu 2025
-144.8 K
-174.1 K
17 giu 2025
-174.1 K
-127.7 K
10 giu 2025
-127.7 K
-69.4 K
3 giu 2025
-69.4 K
-53.0 K
27 mag 2025
-53.0 K
-96.6 K
20 mag 2025
-96.6 K
-122.2 K
13 mag 2025
-122.2 K
-76.4 K
6 mag 2025
-76.4 K
-78.7 K
29 apr 2025
-78.7 K
-75.9 K
22 apr 2025
-75.9 K
-63.1 K
15 apr 2025
-63.1 K
-28.7 K
8 apr 2025
-28.7 K
-19.0 K
1 apr 2025
-19.0 K
-53.4 K
25 mar 2025
-53.4 K
68.3 K
18 mar 2025
68.3 K
80.6 K
11 mar 2025
80.6 K
32.1 K
4 mar 2025
32.1 K
-32.8 K
25 feb 2025
-32.8 K
-40.0 K
18 feb 2025
-40.0 K
-17.1 K
11 feb 2025
-17.1 K
-4.8 K
4 feb 2025
-4.8 K
-56.2 K
28 gen 2025
-56.2 K
-75.7 K
21 gen 2025
-75.7 K
-30.5 K
14 gen 2025
-30.5 K
-62.2 K
7 gen 2025
-62.2 K
-63.8 K
24 dic 2024
-63.8 K
-39.9 K
17 dic 2024
-39.9 K
-83.3 K
10 dic 2024
-83.3 K
-108.6 K
3 dic 2024
-108.6 K
-78.9 K
26 nov 2024
-78.9 K
34.9 K
19 nov 2024
34.9 K
25.0 K
12 nov 2024
25.0 K
113.4 K
5 nov 2024
113.4 K
62.7 K
29 ott 2024
62.7 K
23.0 K
22 ott 2024
23.0 K
28.1 K
15 ott 2024
28.1 K
-5.6 K
8 ott 2024
-5.6 K
7.5 K
12345678...12
