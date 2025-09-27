CalendarioSezioni

Indice dei prezzi al consumo (IPC) in Canada su base mensile (Canada Consumer Price Index (CPI) m/m)

Paese:
Canada
CAD, Dollaro canadese
Sorgente:
Statistiche in Canada (Statistics Canada)
Settore
Prezzi
Medio -0.1% 0.3%
0.3%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-0.5%
-0.1%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indice dei prezzi al consumo (IPC) del Canada su base mensile mostra la variazione dei prezzi di un paniere fisso di beni e servizi dal punto di vista del consumatore nel mese riportato rispetto al mese precedente. Il paniere contiene beni e servizi di qualità e quantità immutabili o equivalenti, pertanto l'indice mostra solo una pura variazione di prezzo.

Ogni elemento del paniere ha un certo peso nel calcolo dell'indice, a seconda della quota di spesa sul suo consumo. Il paniere viene rivisto ogni due anni. I beni e i servizi pubblici forniti dai governi e quelli per i quali non esiste un prezzo di mercato sono esclusi dal paniere. Ad esempio, ciò include i servizi sanitari ricevuti attraverso il sistema di assicurazione sanitaria e alcuni tipi di premi assicurativi. Tuttavia, sono inclusi farmaci, cure dentistiche e servizi di cura degli occhi. Alcol e tabacco sono inclusi nel calcolo, perché rappresentano una spesa significativa.

Le statistiche non includono le persone che vivono in famiglie collettive (detenuti, pazienti cronici in ospedale e case di cura), coloro che vivono nelle riserve indiane e i rappresentanti ufficiali di paesi stranieri.

L'indice è calcolato in relazione al periodo di riferimento (attualmente questo è l'anno 2002), per il quale il valore è pari a 100.

L'indice dei prezzi al consumo è utilizzato come indicatore della variazione del livello complessivo dell'inflazione al consumo. Viene utilizzato nell'adeguamento dei pagamenti contratti, come salari, affitti e assegni sociali. È anche usato come deflatore di vari aggregati economici. La Banca del Canada utilizza l'IPC per monitorare le sue politiche monetarie. Analisti ed economisti utilizzano l'IPC per l'analisi delle cause e degli effetti dell'inflazione.

La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni CAD.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei prezzi al consumo (IPC) in Canada su base mensile (Canada Consumer Price Index (CPI) m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-0.1%
0.3%
0.3%
lug 2025
0.3%
0.2%
0.1%
giu 2025
0.1%
0.1%
0.6%
mag 2025
0.6%
0.4%
-0.1%
apr 2025
-0.1%
0.4%
0.3%
mar 2025
0.3%
0.6%
1.1%
feb 2025
1.1%
0.2%
0.1%
gen 2025
0.1%
0.1%
-0.4%
dic 2024
-0.4%
-0.5%
0.0%
nov 2024
0.0%
0.1%
0.4%
ott 2024
0.4%
-0.1%
-0.4%
set 2024
-0.4%
0.1%
-0.2%
ago 2024
-0.2%
0.3%
0.4%
lug 2024
0.4%
0.1%
-0.1%
giu 2024
-0.1%
0.6%
0.6%
mag 2024
0.6%
0.6%
0.5%
apr 2024
0.5%
0.4%
0.6%
mar 2024
0.6%
0.2%
0.3%
feb 2024
0.3%
-0.2%
0.0%
gen 2024
0.0%
-0.1%
-0.3%
dic 2023
-0.3%
0.0%
0.1%
nov 2023
0.1%
0.2%
0.1%
ott 2023
0.1%
0.2%
-0.1%
set 2023
-0.1%
0.2%
0.4%
ago 2023
0.4%
0.2%
0.6%
lug 2023
0.6%
0.4%
0.1%
giu 2023
0.1%
0.6%
0.4%
mag 2023
0.4%
0.7%
0.7%
apr 2023
0.7%
0.9%
0.5%
mar 2023
0.5%
0.8%
0.4%
feb 2023
0.4%
0.4%
0.5%
gen 2023
0.5%
0.2%
-0.6%
dic 2022
-0.6%
0.4%
0.1%
nov 2022
0.1%
0.4%
0.7%
ott 2022
0.7%
0.2%
0.1%
set 2022
0.1%
0.5%
-0.3%
ago 2022
-0.3%
0.9%
0.1%
lug 2022
0.1%
1.1%
0.7%
giu 2022
0.7%
1.1%
1.4%
mag 2022
1.4%
0.9%
0.6%
apr 2022
0.6%
0.7%
1.4%
mar 2022
1.4%
0.5%
1.0%
feb 2022
1.0%
0.6%
0.9%
gen 2022
0.9%
0.5%
-0.1%
dic 2021
-0.1%
0.3%
0.2%
nov 2021
0.2%
0.3%
0.7%
ott 2021
0.7%
0.3%
0.2%
set 2021
0.2%
0.3%
0.2%
ago 2021
0.2%
0.2%
0.6%
lug 2021
0.6%
0.2%
0.3%
12345
