Calendario Economico
Indice dei prezzi al consumo (IPC) in Canada su base mensile (Canada Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Medio
|-0.1%
|0.3%
|
0.3%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-0.5%
|
-0.1%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indice dei prezzi al consumo (IPC) del Canada su base mensile mostra la variazione dei prezzi di un paniere fisso di beni e servizi dal punto di vista del consumatore nel mese riportato rispetto al mese precedente. Il paniere contiene beni e servizi di qualità e quantità immutabili o equivalenti, pertanto l'indice mostra solo una pura variazione di prezzo.
Ogni elemento del paniere ha un certo peso nel calcolo dell'indice, a seconda della quota di spesa sul suo consumo. Il paniere viene rivisto ogni due anni. I beni e i servizi pubblici forniti dai governi e quelli per i quali non esiste un prezzo di mercato sono esclusi dal paniere. Ad esempio, ciò include i servizi sanitari ricevuti attraverso il sistema di assicurazione sanitaria e alcuni tipi di premi assicurativi. Tuttavia, sono inclusi farmaci, cure dentistiche e servizi di cura degli occhi. Alcol e tabacco sono inclusi nel calcolo, perché rappresentano una spesa significativa.
Le statistiche non includono le persone che vivono in famiglie collettive (detenuti, pazienti cronici in ospedale e case di cura), coloro che vivono nelle riserve indiane e i rappresentanti ufficiali di paesi stranieri.
L'indice è calcolato in relazione al periodo di riferimento (attualmente questo è l'anno 2002), per il quale il valore è pari a 100.
L'indice dei prezzi al consumo è utilizzato come indicatore della variazione del livello complessivo dell'inflazione al consumo. Viene utilizzato nell'adeguamento dei pagamenti contratti, come salari, affitti e assegni sociali. È anche usato come deflatore di vari aggregati economici. La Banca del Canada utilizza l'IPC per monitorare le sue politiche monetarie. Analisti ed economisti utilizzano l'IPC per l'analisi delle cause e degli effetti dell'inflazione.
La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni CAD.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei prezzi al consumo (IPC) in Canada su base mensile (Canada Consumer Price Index (CPI) m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
