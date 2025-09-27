Calendario Economico
Baker Hughes United States Total Rig Count (Baker Hughes United States Total Rig Count)
|Medio
|549
|
542
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
549
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Come suggerisce il nome, il valore riflette il numero di carri di perforazione negli Stati Uniti che Baker Hughes ha pubblicato dal 1944, sempre l'ultimo giorno lavorativo della settimana, di solito il venerdì, alle 12:00. Questo valore è un importante barometro aziendale per l'industria della perforazione di petrolio e gas naturale e i suoi fornitori. Quando i carri di perforazione sono attivi, consumano prodotti e servizi del corrispondente settore dei servizi. Tuttavia, gli sviluppi tecnici hanno aumentato l'efficienza dei carri di perforazione. Pertanto, non è facile dedurre una debolezza in questo settore a causa di un numero in calo di impianti. Soprattutto in combinazione con altre metriche, rimane un indicatore principale della domanda di prodotti petroliferi e di gas naturale.
Questo valore è quindi anche un'indicazione dello stato dell'economia statunitense con un possibile impatto sul dollaro USA.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Baker Hughes United States Total Rig Count (Baker Hughes United States Total Rig Count)"indicatore macroeconomico.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress