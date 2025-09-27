Come suggerisce il nome, il valore riflette il numero di carri di perforazione negli Stati Uniti che Baker Hughes ha pubblicato dal 1944, sempre l'ultimo giorno lavorativo della settimana, di solito il venerdì, alle 12:00. Questo valore è un importante barometro aziendale per l'industria della perforazione di petrolio e gas naturale e i suoi fornitori. Quando i carri di perforazione sono attivi, consumano prodotti e servizi del corrispondente settore dei servizi. Tuttavia, gli sviluppi tecnici hanno aumentato l'efficienza dei carri di perforazione. Pertanto, non è facile dedurre una debolezza in questo settore a causa di un numero in calo di impianti. Soprattutto in combinazione con altre metriche, rimane un indicatore principale della domanda di prodotti petroliferi e di gas naturale.

Questo valore è quindi anche un'indicazione dello stato dell'economia statunitense con un possibile impatto sul dollaro USA.

