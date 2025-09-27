CalendarioSezioni

Baker Hughes United States Total Rig Count (Baker Hughes United States Total Rig Count)

Stati Uniti
Baker Hughes
Medio 549
542
Ultima versione
Precedente
549
Prossima versione
Precedente
Come suggerisce il nome, il valore riflette il numero di carri di perforazione negli Stati Uniti che Baker Hughes ha pubblicato dal 1944, sempre l'ultimo giorno lavorativo della settimana, di solito il venerdì, alle 12:00. Questo valore è un importante barometro aziendale per l'industria della perforazione di petrolio e gas naturale e i suoi fornitori. Quando i carri di perforazione sono attivi, consumano prodotti e servizi del corrispondente settore dei servizi. Tuttavia, gli sviluppi tecnici hanno aumentato l'efficienza dei carri di perforazione. Pertanto, non è facile dedurre una debolezza in questo settore a causa di un numero in calo di impianti. Soprattutto in combinazione con altre metriche, rimane un indicatore principale della domanda di prodotti petroliferi e di gas naturale.

Questo valore è quindi anche un'indicazione dello stato dell'economia statunitense con un possibile impatto sul dollaro USA.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Baker Hughes United States Total Rig Count (Baker Hughes United States Total Rig Count)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
26 set 2025
549
542
19 set 2025
542
539
12 set 2025
539
537
5 set 2025
537
536
29 ago 2025
536
538
22 ago 2025
538
539
15 ago 2025
539
539
8 ago 2025
539
540
1 ago 2025
540
542
25 lug 2025
542
544
18 lug 2025
544
537
11 lug 2025
537
539
3 lug 2025
539
547
27 giu 2025
547
554
20 giu 2025
554
555
13 giu 2025
555
559
6 giu 2025
559
563
30 mag 2025
563
566
23 mag 2025
566
576
16 mag 2025
576
578
9 mag 2025
578
584
2 mag 2025
584
587
25 apr 2025
587
585
17 apr 2025
585
583
11 apr 2025
583
590
4 apr 2025
590
592
28 mar 2025
592
593
21 mar 2025
593
592
14 mar 2025
592
592
7 mar 2025
592
593
28 feb 2025
593
592
21 feb 2025
592
588
14 feb 2025
588
586
7 feb 2025
586
582
31 gen 2025
582
576
24 gen 2025
576
580
17 gen 2025
580
584
10 gen 2025
584
589
3 gen 2025
589
589
27 dic 2024
589
589
20 dic 2024
589
589
13 dic 2024
589
589
6 dic 2024
589
582
27 nov 2024
582
583
22 nov 2024
583
584
15 nov 2024
584
585
8 nov 2024
585
585
1 nov 2024
585
585
25 ott 2024
585
585
18 ott 2024
585
586
123456789
