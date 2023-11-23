Ищем закономерности

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Привет, хлопцы! Предлагаю всем делиться найденными закономерностями. Не в смысле тренд наш френд, а менее очевидными нюансами, которые вам вдруг стали очевидны. То есть требуются ваш личный опыт, а не теория из учебника. Поскольку этот поиск похож на мозговой штурм, то критика в этот момент вредна и может отбить инициативу. Поэтому, если чьё-то выссказывание вам показалось глупым или банальным, не критикуйте, просто предложите свой взгляд. Поддерживайте друг друга. Возможны любые мысли даже неформализованные, на уровне предчувствий. В общем, велкам!
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У меня есть несколько наблюдений, буду писать о них постепенно. Вот одно из них.
Когда цена давно не была в этой области, то создаётся впечатление, что ей тяжело продвигаться вперёд. А вот назад она возвращается крайне быстро и легко. То есть эти откаты могут быть размером в полпути, и быть молниеносны. Наверное, чтобы слизать стопы. Но самое главное, что впереди цены находится сопротивление её движению, а позади его нет.


То есть, идя вперёд цена жмётся, толкается, а назад бабац как из пушки! Это наверное можно объяснить выставленными ордерами снизу там сверху, быки там коровы, но мы то их не видим. Но знаем точно, что назад стреляет неплохо.
 
Aleksei Stepanenko:

У меня есть несколько наблюдений, буду писать о них постепенно. Вот одно из них.
Когда цена давно не была в этой области, то создаётся впечатление, что ей тяжело продвигаться вперёд. А вот назад она возвращается крайне быстро и легко. То есть эти откаты могут быть размером в полпути, и быть молниеносны. Наверное, чтобы слизать стопы. Но самое главное, что впереди цены находится сопротивление её движению, а позади его нет.


То есть, идя вперёд цена жмётся, толкается, а назад бабац как из пушки! Это наверное можно объяснить выставленными ордерами снизу там сверху, быки там коровы, но мы то их не видим. Но знаем точно, что назад стреляет неплохо.
  Время на рынке нелинейно
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bilbo_b:
  Время на рынке нелинейно

Да, часто пила имеет такую скошенную форму:


 
bilbo_b:
  Время на рынке нелинейно

Время линейно)) а вот движение цены внутри часа нелинейно. Смысл: за час цена может сделать 100 шагов или 10 шагов, это зависит от интенсивности торговли. Пусть 1 шаг, это 1 сделка между участниками рынка. Становится очевидно, что если за час пройдет 1000 сделок, то цена может уйти сильно далеко, а может пройти всего 10 сделок и нам покажется, что флет. Истинное время выражается в сделках для рынка, а временная дискретизация вносит шумы дискретизации... Вот тут-то и появляется тот самый "шум".

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Всё правильно. Я ещё хотел обратить внимание, что после точки 1 и до точки 2 цена достаточно вольно гуляет над синей чертой. Иногда это может происходить долго, иногда цена быстро подходит к точке 2. Но очевидно что этот размах свободнее и больше, чем реальное продвижение вперёд из точки 2 в точку 3.

 

Конечно не во всех случаях. Иногда цена летит камнем. Но большинство трендов выглядят так как на рисунке. Мне так кажется. Попробую статистически проверить.

 
Maxim Romanov:

Время линейно)) а вот движение цены внутри часа нелинейно. Смысл: за час цена может сделать 100 шагов или 10 шагов, это зависит от интенсивности торговли. Пусть 1 шаг, это 1 сделка между участниками рынка. Становится очевидно, что если за час пройдет 1000 сделок, то цена может уйти сильно далеко, а может пройти всего 10 сделок и нам покажется, что флет. Истинное время выражается в сделках для рынка, а временная дискретизация вносит шумы дискретизации... Вот тут-то и появляется тот самый "шум".

 тут вы безусловно правы) нелинейно оно с оглядкой на время астрономическое т.е обычный график в терминале, собственное же время рынка конечно линейно из за дискретности, но тут вы уже все очень подробно расписали))

 
Главная закономерность - сколько бы ты ни наторговал, все равно в итоге сольешь
 
Aleksei Stepanenko:
Предлагаю всем делиться найденными закономерностями.

А можно, я сразу внесу деньгами?

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secret:

А можно, я сразу внесу деньгами?

Секрет, Вы собираетесь спрятать от нас свои тайные знания? Не выйдет, теперь мы нашли Вас! Колитесь

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Evgeniy Zhdan:
Главная закономерность - сколько бы ты ни наторговал, все равно в итоге сольешь

Евгений, отлично! Как бы применить теперь это для пользы

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