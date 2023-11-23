Ищем закономерности - страница 131
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У меня есть предположение, что ДЦ живут на наши деньги, и не занимаются торговлей. Их программы направлены на наше ограничение, а не на прогноз направления цены. Вероятность заработка 100%
Правильно, но для этого нужно понимать, как ограничивать нас, а ограничивать нужно так, что бы текущие рыночные условия не позволяли зарабатывать, а для этого нужно давать оценку этим условиям.
Да какая разница - тики, минутки, дневки.
Вот минутки например, точно также будет и на тиках
В самом начале, примерно с годик назад, у меня ФормулЕ работала точно также как и МА, не смотря на разную математику.
Теперь уже опережает МА-шку, но все равно пока отстает от графика.
Самый первый вариант ФормулЕ (ноябрь 2018 г):
Не попробуешь - не узнаешь.
К тому же, нам не нужны входные, нам дают неплохие выходные данные, с которыми, вероятно, получится работать.
Правильно, но для этого нужно понимать, как ограничивать нас, а ограничивать нужно так, что бы текущие рыночные условия не позволяли зарабатывать, а для этого нужно давать оценку этим условиям.
Очень просто - держать спред таким, что бы средний трейдер, со средними размерами тейка и стопа, после открытия сделки автоматом попадал на -5% и более. Т.е. на дистанции, условия на выигрыш хуже, чем в казино.
Спред - очевидно. Но, спред можно по разному позиционировать во времени, при этом OHLC надо отработать. Надо понимать, что большинство клиентов ДЦ торгует руками по рынку и они не успевают, вероятно, входить там где им хочется.
почитал комменты напомнило палату №6 :)
особенно у Рената: "Теперь уже опережает МА-шку, но все равно пока отстает от графика."
ага...догоняй, догоняй график ... уже скоро =D
почитал комменты напомнило палату №6 :)
особенно у Рената: "Теперь уже опережает МА-шку, но все равно пока отстает от графика."
ага...догоняй, догоняй график ... уже скоро =D
да запросто, тока что доделал
не пойму, от кого в той же палате ТЫ выяснил что статистика так всемогуща?
почитал комменты напомнило палату №6 :)
особенно у Рената: "Теперь уже опережает МА-шку, но все равно пока отстает от графика."
ага...догоняй, догоняй график ... уже скоро =D
Если не понимаете о чём речь, то вы и напоминаете клиента этой палаты.
Смотри, как расчёт догнал график, это не экстраполирование цены, это расчёт который лёг один в один с ценой.