Ищем закономерности - страница 84
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От лоу 1-го бара сколько будет пунктов до хая 0-го бара?, время не важно (хая или лоу), важен его промежуток, вы ищите хаос между флетом, и трендом.
Дневной промежуток, начинается, и заканчивается флетом, - это, и есть цикл. Был ли там тренд или флет, разницы никакой не имеет, цикл завершен. Это относится к любому тф.
Нужно обязательно сделать индикатор флета
Ок, Чингиз. Я сейчас отъехал, вечером всё перечитаю и подумаю.
Дневной промежуток, начинается, и заканчивается флетом, - это, и есть цикл. Был ли там тренд или флет, разницы никакой не имеет, цикл завершен. Это относится к любому тф.
Абсолютно согласен.
Однако, Ганн еще что-то вещал про 3 дня, неделю и т.д. Но, день - это основной временной цикл, тут сомнений нет.
Суть не в ФИБО, как говорится "все относительно"
В данном случае процентное соотношение может привести к закономерности не зависимо от актива или его волатильности.
Т.е. если цена пробила уровень и вернулась, но не прошла 50% назад, то пойдет вперед от уровня еще 61%(как-то так)
На разных рынках даже в сутках разная вольтильность, FX при отсутствии новостей всегда менее волатилен в азиатскую и европейскую сессию и более волатилен в американскую просто из-за количества денег в обороте. И в природе постоянны только изменения. Имхо тут не найти торгуемых закономерностей из-за постоянного их изменения.
Абсолютно согласен.
Однако, Ганн еще что-то вещал про 3 дня, неделю и т.д. Но, день - это основной временной цикл, тут сомнений нет.
3 - корень 9, неделя это тоже цикл так как прерывается выходными, в отличии от месяца который при окончании, может не прерывать свой цикл на окончании его, к примеру 31 число может быть средой. Год имеет цикл, так как прерывается.
На разных рынках даже в сутках разная вольтильность, FX при отсутствии новостей всегда менее волатилен в азиатскую и европейскую сессию и более волатилен в американскую просто из-за количества денег в обороте. И в природе постоянны только изменения. Имхо тут не найти торгуемых закономерностей из-за постоянного их изменения.
Вы уже сами описали закономерности относительно торговых сессий. Часто люди не могут найти того, что их окружает повсюду. Люди не замечают воздуха, которым дышат.
Вы уже сами описали закономерности относительно торговых сессий. Часто люди не могут найти того, что их окружает повсюду. Люди не замечают воздуха, которым дышат.
Воистину - именно так.
Имхо тут не найти торгуемых закономерностей из-за постоянного их изменения.
Поэтому я и предлагаю процентное соотношение
250 пунктов при ADR 1000 = 25%
50 пунктов при ADR 200 = тоже 25%
так что процентное соотношение меняется вместе с рынком
Возьмем, к примеру, скользящее окно = сутки.
На паре AUDCHF, за прошедшие 2 недели, картинкЕ выглядит так:
Здесь - зеленым цветом выделена т.н. "истинная" средняя.
Получается она при работе с котировками в потоке Пальма.
Можешь попробовать - на минутках невозможно построить такую же. SMA, WMA, EMA, ... - ничего даже близко нет, особенно в местах пересечения цены и средней, на которые указывает зеленая стрелка.
Пожалуйста, вот точная копия. Обычная SMA(40) на обычных 30-минутках. Без всяких Пальмов и потоков.
продолжу...
вот можно делать регрессию на прямую линию.
можно на полином, на логарифмическую функцию, на экспоненциальную функцию. все функции какие-то плавно изгибающиеся.
а есть в математике какие-то ломанные функции?
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD.m, H1, 2017.11.16
RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, Real