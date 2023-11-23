Ищем закономерности - страница 84

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От лоу 1-го бара сколько будет пунктов до хая 0-го бара?,  время не важно (хая или лоу), важен его промежуток, вы ищите хаос между флетом, и трендом. 

Дневной промежуток, начинается, и заканчивается флетом, - это, и есть цикл. Был ли там тренд или флет, разницы никакой не имеет, цикл завершен. Это относится к любому тф.

[Удален]  
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Нужно обязательно сделать индикатор флета

Ок, Чингиз. Я сейчас отъехал, вечером всё перечитаю и подумаю.

 
Martingeil:

Дневной промежуток, начинается, и заканчивается флетом, - это, и есть цикл. Был ли там тренд или флет, разницы никакой не имеет, цикл завершен. Это относится к любому тф.

Абсолютно согласен.

Однако, Ганн еще что-то вещал про 3 дня, неделю и т.д. Но, день - это основной временной цикл, тут сомнений нет.

 
MakarFX:

Суть не в ФИБО, как говорится "все относительно"

В данном случае процентное соотношение может привести к закономерности не зависимо от актива или его волатильности.

Т.е. если цена пробила уровень и вернулась, но не прошла 50% назад, то пойдет вперед от уровня еще 61%(как-то так)

На разных рынках даже в сутках разная вольтильность, FX при отсутствии новостей всегда менее волатилен в азиатскую и европейскую сессию и более волатилен в американскую просто из-за количества денег в обороте.  И в природе постоянны только изменения. Имхо тут не найти торгуемых закономерностей из-за постоянного их изменения.

 
Alexander_K2:

Абсолютно согласен.

Однако, Ганн еще что-то вещал про 3 дня, неделю и т.д. Но, день - это основной временной цикл, тут сомнений нет.

3 - корень 9, неделя это тоже цикл так как прерывается выходными, в отличии от месяца который при окончании, может не прерывать свой цикл на окончании его, к примеру 31 число может быть средой. Год имеет цикл, так как прерывается.

 
dr.mr.mom:

На разных рынках даже в сутках разная вольтильность, FX при отсутствии новостей всегда менее волатилен в азиатскую и европейскую сессию и более волатилен в американскую просто из-за количества денег в обороте.  И в природе постоянны только изменения. Имхо тут не найти торгуемых закономерностей из-за постоянного их изменения.

Вы уже сами описали закономерности относительно торговых сессий. Часто люди не могут найти того, что их окружает повсюду. Люди не замечают воздуха, которым дышат.

 
Vitaliy Maznev:

Вы уже сами описали закономерности относительно торговых сессий. Часто люди не могут найти того, что их окружает повсюду. Люди не замечают воздуха, которым дышат.

Воистину - именно так.

 
dr.mr.mom:

Имхо тут не найти торгуемых закономерностей из-за постоянного их изменения.

Поэтому я и предлагаю процентное соотношение

250 пунктов при ADR 1000 = 25%

50 пунктов при ADR 200 = тоже 25%

так что процентное соотношение меняется вместе с рынком

 
Alexander_K2:

Возьмем, к примеру, скользящее окно = сутки.

На паре AUDCHF, за прошедшие 2 недели, картинкЕ выглядит так:

Здесь - зеленым цветом выделена т.н. "истинная" средняя.

Получается она при работе с котировками в потоке Пальма.

Можешь попробовать - на минутках невозможно построить такую же. SMA, WMA, EMA, ... - ничего даже близко нет, особенно в местах пересечения цены и средней, на которые указывает зеленая стрелка.

Пожалуйста, вот точная копия. Обычная SMA(40) на обычных 30-минутках. Без всяких Пальмов и потоков.


 
multiplicator:

продолжу...

вот можно делать регрессию на прямую линию.

можно на полином, на логарифмическую функцию, на экспоненциальную функцию. все функции какие-то плавно изгибающиеся. 

а есть в математике какие-то ломанные функции?


Скриншоты торговой платформы MetaTrader

EURUSD.m, H1, 2017.11.16

RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, Real

EURUSD.m, H1, 2017.11.16, RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, Real

Кто мешает задать эту ломаную и использовать регрессию.  Модель на скрине ломаная из 5-ти отрезков. 
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