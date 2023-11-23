Ищем закономерности - страница 51

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Aleksei Stepanenko:

Сформулируйте точные условия.

Или может Вы сами можете написать? А то времени не особо.

гы-гы а мне оно надо ты блин простейшие закономерности не видишь даже не хочешь видеть
 
Aleksei Stepanenko:

Да так и есть, это для истории. Так важно же иметь на истории точные данные, чтобы делать выводы. И скользящая здесь мало полезной ифорации несёт. А будущее никто не знает, такого инструмента нет и не будет, тут спора нет.

Вот и нужно было это сразу сказать, что для анализа истории. Все знают, что для исследования истории лучше всего зигзаг использовать. А то люди то с вами дискутируют по поводу использования Ма при реальной торговле, а не для анализа истории.

[Удален]  
Yury Stukalov:
гы-гы а мне оно надо ты блин простейшие закономерности не видишь даже не хочешь видеть

У Вас получается это использовать длительное время?

 
khorosh:

Вот и нужно было это сразу сказать, что для анализа истории. Все знают, что для исследования истории лучше всего зигзаг использовать. А то люди то с вами дискутируют по поводу использования Ма при реальной торговле, а не для анализа истории.

Улыбнуло на ваш пост.)

На самом деле вершины ЗЗ  это точки поражения самолетов ПВО.

Иначе они бомбы на вас сбросят и пойдут лоси по тундре)

[Удален]  
khorosh:

Вот и нужно было это сразу сказать,

Возможно я неточно выразился, но речь идёт в этой ветке об изучении истории для поиска закономерностей. В реальной торговле нет никаких предсказывающих инструментов. Даже в мыслях такого не было. Только вероятностное преимущество.

 
Maxim Romanov:
Да, конечно, я уже писал про фундаментальную закономерность. Все развивающиеся рынки трендовые. Вот намек) вам осталось понять что такое тренд, где искать трендовость и как заработать)

а вы что, валюты развивающихся стран торгуете?

 
Aleksei Stepanenko:

Возможно я неточно выразился, но речь идёт в этой ветке об изучении истории, для поиска закономерностей. В реальной торговле нет никаких предсказывающих инструментов. Даже в мыслях такого не было. Только вероятностное преимущество.

Хорошую ветку вы открыли. Но не надейтесь в каждом посте найти желаемый результат.

Спешить не надо. Помните?  "Кавказкая пленница".

 
Aleksei Stepanenko:

У Вас получается это использовать длительное время?

нет я нечего долго не использовал , и долго это в цифрах сколько ? если на 5 минутках неделя это долго , а если на месяце это 5 лет не очень долго , просто ты выложил график и там есть закономерность и очень не плохая и вместо того чтобы рыть дальше сначала на истории пройди посмотри внимательно запиши результаты , а после посмотришь может чего подправишь это работа не на пять минут даже если у тебя выйдет 50% прибыльных сделок с соотношением 1 к 3 то это уже какие-то деньги.Да и вообще ты же просил закономерности так бери даром же даю.
[Удален]  
Yury Stukalov:
 Да и вообще ты же просил закономерности так бери даром же даю.

Спасибо, друг!

 
TheXpert:

И снова факап на ровном месте. сдаешь, полковник )

Андрей, я старею, а ты глупеешь, к сожалению. Я не полковник, а подполковник. 

Short возможен только при маржинальной торговле. Любая маржинальная позиция - дериватив. 

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