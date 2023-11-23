Ищем закономерности - страница 51
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Или может Вы сами можете написать? А то времени не особо.
Да так и есть, это для истории. Так важно же иметь на истории точные данные, чтобы делать выводы. И скользящая здесь мало полезной ифорации несёт. А будущее никто не знает, такого инструмента нет и не будет, тут спора нет.
Вот и нужно было это сразу сказать, что для анализа истории. Все знают, что для исследования истории лучше всего зигзаг использовать. А то люди то с вами дискутируют по поводу использования Ма при реальной торговле, а не для анализа истории.
гы-гы а мне оно надо ты блин простейшие закономерности не видишь даже не хочешь видеть
У Вас получается это использовать длительное время?
Вот и нужно было это сразу сказать, что для анализа истории. Все знают, что для исследования истории лучше всего зигзаг использовать. А то люди то с вами дискутируют по поводу использования Ма при реальной торговле, а не для анализа истории.
Улыбнуло на ваш пост.)
На самом деле вершины ЗЗ это точки поражения самолетов ПВО.
Иначе они бомбы на вас сбросят и пойдут лоси по тундре)
Вот и нужно было это сразу сказать,
Возможно я неточно выразился, но речь идёт в этой ветке об изучении истории для поиска закономерностей. В реальной торговле нет никаких предсказывающих инструментов. Даже в мыслях такого не было. Только вероятностное преимущество.
Да, конечно, я уже писал про фундаментальную закономерность. Все развивающиеся рынки трендовые. Вот намек) вам осталось понять что такое тренд, где искать трендовость и как заработать)
а вы что, валюты развивающихся стран торгуете?
Возможно я неточно выразился, но речь идёт в этой ветке об изучении истории, для поиска закономерностей. В реальной торговле нет никаких предсказывающих инструментов. Даже в мыслях такого не было. Только вероятностное преимущество.
Хорошую ветку вы открыли. Но не надейтесь в каждом посте найти желаемый результат.
Спешить не надо. Помните? "Кавказкая пленница".
У Вас получается это использовать длительное время?
Да и вообще ты же просил закономерности так бери даром же даю.
Спасибо, друг!
И снова факап на ровном месте. сдаешь, полковник )
Андрей, я старею, а ты глупеешь, к сожалению. Я не полковник, а подполковник.
Short возможен только при маржинальной торговле. Любая маржинальная позиция - дериватив.