Ищем закономерности - страница 3
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На счет убытков, то вероятно самое трезвое решение в нашей сфере - четко понимать их вероятность и ограничивать риски. Это на мой взгляд ключевой момент.
Тут, да согласен. Ведь это ограничение означает риск небольшой суммой с возможным небольшим приростом. И исключает вертикальный взлёт в небеса, шанс которого - кучка везунчиков на несколько миллиардов жителей.
Изначально расклад уже поставлен таким образом, что конечные бенефициары четко определены. Чтобы по крайней мере, не париться о том почему какой-то младенец легко достигает того, на что у вас уходят годы безрезультатно. :)
Что-то я Ваши последние фразы не совсем понял. Можете объяснить подробнее?
Пока наш разговор имеет больше философский характер, что не плохо. Но хотелось бы чтобы каждый, кто хочет конечно, нарисовал свой график, и написал, что я вижу это так и почему. Побольше конкретики, поменьше общих суждений о смысле бытия, и коротких реплик, пользу от которых нельзя применить. Разве это не интересно, разве вы всё знаете?
Что-то я Ваши последние фразы не совсем понял. Можете объяснить подробнее?
Вы, как и я, и многие остальные, находитесь в сфере на правах гостя. Эту сферу создавали и нарабатывали изначально не затем, чтобы делить равными частями пропорционально чьим-то способностям. И как бы вы не пыжились, ваш успех зависит не столько от перечисленных в предыдущем посте качеств, сколько от того насколько вы соответствуете тренду в качестве его элемента. А такие варианты соответствия ни с кем не обсуждаются и их нереально ни спрогнозировать, ни искусственно спровоцировать. В конечном же итоге, конечные бенефициары получают не менее чем заданный ими объем прибыли. А остальное распределяется фактически рандомно. И здесь действительно во многом выгодней быть юной девушкой, которая не парит себе мозг анализом закономерностей, поскольку шансов у нее многим больше. Но вы же собрались идти другим путем, так? :)
Пока наш разговор имеет больше философский характер, что не плохо. Но хотелось бы чтобы каждый, кто хочет конечно, нарисовал свой график, и написал, что я вижу это так и почему. Побольше конкретики, поменьше общих суждений о смысле бытия, и коротких реплик, пользу от которых нельзя применить. Разве это не интересно, разве вы всё знаете?
Вот кстати об этом я и говорил изначально. Если начать разбираться в самом корне, то разум это воспринимает как общую философию, не имеющую практической ценности. Практическая же ценность находится в деталях мусорного ведра, которое можно опрокинуть, а затем пощупать и даже применить его содержимое. :)
Вот кстати об этом я и говорил изначально.
Виталий, применить же это содержимое невозможно
Виталий, применить же это содержимое невозможно
Рад что вы к этому пришли, Алексей. Не потребовалось даже много времени и текста. Значит яйца успеха у вас практически в ладони.
Рад что вы к этому пришли
Вы интересный собеседник, бутылочки не хватает
Вы интересный собеседник, бутылочки не хватает
Взаимно. На счет бутылочки, то если бы вы знали насколько не хватает :)