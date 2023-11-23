Ищем закономерности - страница 147
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А кредитное плечо?
учтено
но у мну 1000, переведенное в 100.
Ааа, ну если так считать, то да.
проценты все таки более конкретные цифры дают для ТС, чем СКО
например, если взять в расчет два кризиса 2008 и 2014, то можно прикинуть максимальный риск (в предыдущем примере это 10%)
он опять же в процентах получится
Я как-то выкладывал и гистограмма была (если это правильно по сути, может не так).
Если я правильно понимаю, то трендовость = обновление экстремумов / флетовость соответственно движение внутри канала динамической выборки.
Я как-то выкладывал и гистограмма была (если это правильно по сути, может не так).
Если я правильно понимаю, то трендовость = обновление экстремумов / флетовость соответственно движение внутри канала динамической выборки.
вот примерно так на практике должно быть - накидал на скорую руку.
согласен, капиталец нужен большой
такая система у меня с год уже как готова, но все равно, при офигенном внезапном инфлейшене, при увеличении цены в несколько раз, все равно аут.
я приверженец оборачиваемости и доходности капитала, поэтому отложил пока её в топку.
вопрос есть, статистику юзаю...
максимальное отклонение допустим +13/-13, дисперсия в квадрате получилась примерно 13, уровни +3.6/-3.6 или как применить расчет?или нужно отложить корень из сигмы от мю в обе стороны раза три, не въеду?
Ренат, можно ещё что-нибудь умножить, или разделить на 2.7182818285, или на 3.14 с копейками.
Знаешь, в Уфе есть памятник Салавату Юлаеву. Шедевр, великолепный памятник. Всадник, устремленный вперёд над рекой то-ли Адель, то-ли Агидель, короче - над Белой.
Все свадьбы посещают этот памятник на телецентре, но беда в том, что он устремлён вперёд над рекой, туда не подойти.
По этой причине все свадьбы Уфы фотографируются на фоне гениталий коня Салавата Юлаева. Закономерность?
Ренат, можно ещё что-нибудь умножить, или разделить на 2.7182818285, или на 3.14 с копейками.
Знаешь, в Уфе есть памятник Салавату Юлаеву. Шедевр, великолепный памятник. Всадник, устремленный вперёд над рекой то-ли Адель, то-ли Агидель, короче - над Белой.
Все свадьбы посещают этот памятник на телецентре, но беда в том, что он устремлён вперёд над рекой, туда не подойти.
По этой причине все свадьбы Уфы фотографируются на фоне гениталий коня Салавата Юлаева. Закономерность?
на фоне квадратного корня из сигмы=13 не климатит?
;)
на фоне квадратного корня из сигмы=13 не климатит?
;)
Я тоже пью водку, но ты меня тревожишь. Притормози, пожалуйста.
Я тоже пью водку, но ты меня тревожишь. Притормози, пожалуйста.
мне сказали что статистика прикольная штука
пытаю, но правда в динамике
например растянет уровни, (маловероятно, но мало ли)
ведь это же реально не плохо
и..., я не пью
вот по прикольнее скрин
количество пробитий верх/низ совпадает, в этом действительно что то есть...
;)
Как скажешь.
а то что средняя совсем чуть-чуть не попала в ноль, говорит о стационарности временного ряда и о том, что существует спред
ведь в 4-рке чарт не нарисован ценой (аск+бид)/2, а нарисован бидом