Ищем закономерности - страница 147

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CHINGIZ MUSTAFAEV:

А кредитное плечо?

учтено

но у мну 1000, переведенное в 100.

 
Roman:

Ааа, ну если так считать, то да.

проценты все таки более конкретные цифры дают для ТС, чем СКО

например, если взять в расчет два кризиса 2008 и 2014, то можно прикинуть максимальный риск (в предыдущем примере это 10%)

он опять же в процентах получится

 
Evgeniy Chumakov:


Я как-то выкладывал и гистограмма была (если это правильно по сути, может не так).

Если я правильно понимаю, то трендовость = обновление экстремумов / флетовость соответственно движение  внутри канала динамической выборки.  

Нет. Никаких обновлений максимумов не существует, вообще, ровно как и направления цены.
Как определить максимум?... он же всегда разный на разных графиках и масштабах,ответ никак - их просто нет.
То что мы знаем точно это то что в начале есть движение потом откат. Без движения нет ничего. Поэтому сначала работать должна ордерная система на тренд а подстраховывать ее должна ордерная система на флет.но это касается только ордерных систем .
 
Evgeniy Chumakov:


Я как-то выкладывал и гистограмма была (если это правильно по сути, может не так).

Если я правильно понимаю, то трендовость = обновление экстремумов / флетовость соответственно движение  внутри канала динамической выборки.  

вот примерно так на практике должно быть - накидал на скорую руку.

 
Renat Akhtyamov:

согласен, капиталец нужен большой

такая система у меня с год уже как готова, но все равно, при офигенном внезапном инфлейшене, при увеличении цены в несколько раз, все равно аут.

я приверженец оборачиваемости и  доходности капитала, поэтому отложил пока её в топку.

вопрос есть, статистику юзаю...

максимальное отклонение допустим +13/-13, дисперсия в квадрате получилась примерно 13, уровни +3.6/-3.6 или как применить расчет?

или нужно отложить корень из сигмы от мю в обе стороны раза три, не въеду?

Ренат, можно ещё что-нибудь умножить, или разделить на 2.7182818285, или на 3.14 с копейками. 

Знаешь, в Уфе есть памятник Салавату Юлаеву. Шедевр, великолепный памятник. Всадник, устремленный вперёд над рекой то-ли Адель, то-ли Агидель, короче - над Белой. 

Все свадьбы посещают этот памятник на телецентре, но беда в том, что он устремлён вперёд над рекой, туда не подойти. 

По этой причине все свадьбы Уфы фотографируются на фоне гениталий коня Салавата Юлаева. Закономерность? 

 
Алексей Тарабанов:

Ренат, можно ещё что-нибудь умножить, или разделить на 2.7182818285, или на 3.14 с копейками. 

Знаешь, в Уфе есть памятник Салавату Юлаеву. Шедевр, великолепный памятник. Всадник, устремленный вперёд над рекой то-ли Адель, то-ли Агидель, короче - над Белой. 

Все свадьбы посещают этот памятник на телецентре, но беда в том, что он устремлён вперёд над рекой, туда не подойти. 

По этой причине все свадьбы Уфы фотографируются на фоне гениталий коня Салавата Юлаева. Закономерность? 

на фоне квадратного корня из сигмы=13 не климатит?

;)

 
Renat Akhtyamov:

на фоне квадратного корня из сигмы=13 не климатит?

;)

Я тоже пью водку, но ты меня тревожишь. Притормози, пожалуйста. 

 
Алексей Тарабанов:

Я тоже пью водку, но ты меня тревожишь. Притормози, пожалуйста. 

мне сказали что статистика прикольная штука

пытаю, но правда в динамике

например растянет уровни, (маловероятно, но мало ли)

ведь это же реально не плохо

и..., я не пью

вот по прикольнее скрин

количество пробитий верх/низ совпадает, в этом действительно что то есть...


;)

 
Как скажешь. 
 
Алексей Тарабанов:
Как скажешь. 

а то что средняя совсем чуть-чуть не попала в ноль, говорит о стационарности временного ряда и о том, что существует спред

ведь в 4-рке  чарт не нарисован ценой (аск+бид)/2, а нарисован бидом

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