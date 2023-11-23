Ищем закономерности - страница 303

Новый комментарий
 
Serqey Nikitin:

Любые исследования - это всего лишь НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП...

Далее - разработка ТЕОРИИ...

И подтверждение этой теории ДОЛГОСРОЧНЫМИ ТЕСТАМИ...


Таким образом, несколько лет исследований - еще ни о чем не говорит...  РАБОТУ необходимо доводить до конца...

Поддерживаю! Исключая ... ДОЛГОСРОЧНЫМИ ТЕСТАМИ...

Объем и продолжительность тестов зависит от ТЕОРИИ/МЕТОДА тестирования, и технической возможности. Тестирование как и "боевая" проверка просто должны быть достоверными. Губит самообман)

 
dr.mr.mom Mishanin:

Поддерживаю! Исключая ... ДОЛГОСРОЧНЫМИ ТЕСТАМИ...

Объем и продолжительность тестов зависит от ТЕОРИИ/МЕТОДА тестирования, и технической возможности. Тестирование как и "боевая" проверка просто должны быть достоверными. Губит самообман)

Почему такое условие: долгосрочные тесты?...

Если внимательно  посмотреть на некоторые графики, например евро/бакс, то можно отметить, что цена УЧАСТКАМИ двигалась в одном тренде по ДВА ГОДА...

Т.е. два года можно открываться ТОЛЬКО в одну сторону, и будешь постоянно в плюсе...

Естественно, на таких участках ТЕСТ меньше двух лет не даст ДОСТОВЕРНОГО результата при проверке стратегии ...


Но в целом правильно - должен быть ОПТИМАЛЬНЫЙ подход к проверке...

[Удален]  
Любая наука должна опираться на эмпирическую реальность для получения исходной информации при построении дедуктивной или индуктивной теории, а также должна проверяться и подтверждаться на эмпирическом уровне.
 
Олег avtomat:
Любая наука должна опираться на эмпирическую реальность для получения исходной информации при построении дедуктивной или индуктивной теории, а также должна проверяться и подтверждаться на эмпирическом уровне.

О! 

На этапах получения эмпирической реальности и особенно - подтверждения на эмпирическом уровне уместны статистические методы. 

Между этими этапами уместно просто думать головным мозгом. Это я про построение дедуктивной, или индуктивной модели. Здесь правит бал поиск закономерностей. 

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

О! 

На этапах получения эмпирической реальности и особенно - подтверждения на эмпирическом уровне уместны статистические методы. 

Между этими этапами уместно просто думать головным мозгом. Это я про построение дедуктивной, или индуктивной модели. Здесь правит бал поиск закономерностей. 

Статистические методы -- это вовсе не панацея.  Ну а на безрыбье, и рак - рыба.

 
Yousufkhodja Sultonov:

9 лет и 10 месяцев

Юсуф, я мог бы ответить, что ещё 2 месяца - и золотой ключик у Вас в кармане, НО: 

Вычтите из этих лет и месяцев то время, когда Вы занимались регрессионной моделью. 

Был у меня сослуживец, который доказал, что чаще других, среди лётчиков-истребителей, убиваются по своей вине капитаны и замполиты. Главный инспектор ВВС по безопасности полётов маршал авиации Пстыго негодовал, но после воспринял аргументацию автора и возлюбил оного. 

А там была регрессия, параметры - звания и должности лётчиков. 

Причины - очевидны, как всё гениальное: 

1. Звание капитана офицер получает через 5 лет безупречной службы после выпуска из училища. К этому моменту он уже начинает считать себя асом, но им ещё не является. Бьётся. 

2. Нормы налёта замполитов были снижены, чтобы оставить им время для работы над любимой марксистско-энгельсовской теорией. Тоже бьётся, даром, что замполит. 

Только эти выводы - уже не регрессионный анализ и не статистика, а интерпретация результатов. 

 
khorosh:

Несколько смещены акценты. Искать конечно надо. Только что искать?  Какие то эфемерные закономерности? Но как правильно сказано выше: яблоко не каждому на голову падает. Поэтому результаты такого поиска не предсказуемы. А вот поиски эффективного алгоритма для прибыльного советника, использующего опыт наработки предыдущих поколений, могут с большей вероятностью привести к положительным результатом. Пусть колесо будет деревянным, но если оно приносит прибыль, сгодится и такое. Главное, чтобы на нём можно было быстрее доехать до финансового благополучия.) 

Попытаюсь привести ещё  некоторые доводы, чтобы убедить несогласных с тем, что поиск закономерностей не самый быстрый способ достичь успеха на рынке. В минувшее воскресенье вечером, воспользовался свободным временем, чтобы заняться  своим  любимым развлечением - созданием очередного "грааля". Не стал искать никаких закономерностей рынка, а просто взял один штатный индикатор из МТ4 и на его основе придумал сигналы для входа и выхода. Вставил эти сигналы в свой шаблон эксперта и без всякой оптимизации прогнал тест за 2020 г. Результат считаю удачным. Хотя можно ещё поработать над снижением максимальной просадки и прикрутить реинвестирование. А что было бы, если бы я начал искать закономерности рынка? Думаю, что одним вечером я бы точно не обошёлся. На поиски закономерности можно потратить годы. 

Результат теста.


              

[Удален]  
khorosh:

Попытаюсь привести ещё  некоторые доводы, чтобы убедить несогласных с тем, что поиск закономерностей не самый быстрый способ достичь успеха на рынке. В минувшее воскресенье вечером, воспользовался свободным временем, чтобы заняться  своим  любимым развлечением - созданием очередного "грааля". Не стал искать никаких закономерностей рынка, а просто взял один штатный индикатор из МТ4 и на его основе придумал сигналы для входа и выхода. Вставил эти сигналы в свой шаблон эксперта и без всякой оптимизации прогнал тест за 2020 г. Результат считаю удачным. Хотя можно ещё поработать над снижением максимальной просадки и прикрутить реинвестирование. А что было бы, если бы я начал искать закономерности рынка? Думаю, что одним вечером я бы точно не обошёлся. На поиски закономерности можно потратить годы. 

Результат теста.


              

Это называется Тестерный Грааль, баловство для детей и пенсионеров
 
Vladimir Baskakov:
Это называется Тестерный Грааль, баловство для детей и пенсионеров

Мнения нубов не интересует.

 

но картинка не соответствует описанию ниже :)))


где то выложена неточность :)))

 
1...296297298299300301302303304305306
Новый комментарий