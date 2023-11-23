Ищем закономерности - страница 215
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А как вам удалось формализовать точки 1-2 ?
Я же дал код. Нужны комментарии?
Я же дал код. Нужны комментарии?
Для меня любой код- это набор иероглифов инопланетных.
Для меня любой код- это набор иероглифов инопланетных.
Бывает. Тогда, завтра попробую повторить по-русски. Вам это важно?
Бывает. Тогда, завтра попробую повторить по-русски. Вам это важно?
Вы писали: " не хочу уносить в могилу содержимое своего головного мозга"
Если вы хотите безвозмездно поделиться интересной и важной информацией, то для меня это важно.
Завтра, через неделю или год -не имеет значения.
Вы писали: " не хочу уносить в могилу содержимое своего головного мозга"
Если вы хотите безвозмездно поделиться интересной и важной информацией, то для меня это важно.
Завтра, через неделю или год -не имеет значения.
Ещё один мерзавчик нарисовался...
Ещё один мерзавчик нарисовался...
Если вас что-то не устраивает, то я не настаиваю.
Если вас что-то не устраивает, то я не настаиваю.
И это правильно. Вы никогда не сможете использовать то, что здесь выкладывается.
И это правильно. Вы никогда не сможете использовать то, что здесь выкладывается.
А это нужно ?
Еще 50 лет назад и калькуляторов не было.
Не перегибайте линию тренда
47?