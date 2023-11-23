Ищем закономерности - страница 215

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apr73:

А как вам удалось формализовать точки 1-2  ?

Я же дал код. Нужны комментарии?

 
Алексей Тарабанов:

Я же дал код. Нужны комментарии?

Для меня любой код- это набор иероглифов инопланетных.

 
apr73:

Для меня любой код- это набор иероглифов инопланетных.

Бывает. Тогда, завтра попробую повторить по-русски. Вам это важно? 

 
Алексей Тарабанов:

Бывает. Тогда, завтра попробую повторить по-русски. Вам это важно? 

Вы писали: " не хочу уносить в могилу содержимое своего головного мозга"

Если вы хотите безвозмездно поделиться интересной и важной информацией, то для меня это важно.

Завтра, через неделю или год -не имеет значения.

 
apr73:

Вы писали: " не хочу уносить в могилу содержимое своего головного мозга"

Если вы хотите безвозмездно поделиться интересной и важной информацией, то для меня это важно.

Завтра, через неделю или год -не имеет значения.

Ещё один мерзавчик нарисовался... 

 
Алексей Тарабанов:

Ещё один мерзавчик нарисовался... 

Если вас что-то не устраивает, то я не настаиваю.

 
apr73:

Если вас что-то не устраивает, то я не настаиваю.

И это правильно. Вы никогда не сможете использовать то, что здесь выкладывается. 

 
Не перегибайте линию тренда
 
Алексей Тарабанов:

И это правильно. Вы никогда не сможете использовать то, что здесь выкладывается. 

А это нужно ?

Еще 50 лет назад и калькуляторов не было.


 
VVT:
Не перегибайте линию тренда

47? 

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